නිර්භීත ලොරි රියදුරෙක් වල් අලියෙකුගෙන් මිනිසෙකු බේරා ගැනීමට රථය පලිහක් ලෙස භාවිත කරයි
ශ්රී ලාංකික මාර්ගයක සිදුවිය හැකිව තිබූ ඛේදවාචකයක් ක්ෂණික ප්රතිචාරයකින් වළකී
මාර්ග දාර ප්රදේශයකට රිංගා ආ වල් අලියෙකුගෙන් පදිකයෙකු රැකගැනීමට තම රථය පලිහක් ලෙස භාවිත කළ ලොරි රියදුරෙකු, බහුලව අවධානය ආකර්ෂණය කරගත් මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් පුළුල් ප්රශංසාවට ලක්ව සිටී.
අලියා ළඟා වීමත් සමඟ රියදුරු ක්ෂණික ක්රියාමාර්ගයකට
මාර්ගයේ දාරය දිගේ ගමන් කරමින් සිටි වල් අලියෙකු අසල සිටි පුද්ගලයෙකුට ක්ෂණික අනතුරක් ඇති කළ හැකි බව දුටු ලොරි රියදුරා, ඒ මොහොතේම සිය රථය සතාත් පදිකයාත් අතරට හරවා, ඒ දැවැන්ත වාහනය ආරක්ෂිත රැකවරණයක් ලෙස ඵලදායී ලෙස යොදා ගත්තේය.
සමාජ මාධ්යවල පුළුල් ලෙස පැතිරුණු දෘශ්ය පටයක සටහන් වූ මෙම සිදුවීම, එම ප්රදේශයේ මිනිස්-අලි ගැටුමේ අනපේක්ෂිත ස්වභාවය මෙන්ම, අර්බුද අවස්ථාවල සාමාන්ය පුද්ගලයන් දක්වන අසාමාන්ය මනෝ ස්ථාවරත්වය ද ඉස්මතු කරයි.
මිනිස්-අලි ගැටුම බරපතල ගැටළුවක් ලෙස පවතී
ශ්රී ලංකාව ලොව විශාලතම ආසියාතික අලි ජනගහනයන්ගෙන් එකක් හිමිකරගන්නා රටකි. විශේෂයෙන් අලි වාසභූමි හා මිනිස් පදිංචි ප්රදේශ හා මාර්ග එකිනෙකට සම්බන්ධ වන ග්රාමීය හා සීමා ප්රදේශවල, වල් අලින් හා මිනිසුන් අතර ගැටුම් නිරන්තර හා බොහෝ විට මාරාන්තික අභියෝගයක් ලෙස පවතී.
- වල් අලින් විශේෂයෙන් රාත්රී හා අලුයම් වේලාවන්හිදී නිතර මාර්ගවලට හා ගම්මානවලට රිංගා එති.
- ශ්රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම් හේතුවෙන් වාර්ෂිකව දෙපාර්ශ්වයේම දහස් ගණනකට ජීවිත අහිමි වේ.
- අලි බහුල ප්රදේශවල ඉතා ප්රවේශමින් ගමන් කරන ලෙස බලධාරීන් හා වනජීවී සංවිධාන රියදුරන්ට හා පදිකයන්ට අඛණ්ඩව දැනුම් දෙමින් සිටිති.
මහජන ප්රතිචාරය
මෙම සිදුවීමේ දෘශ්ය පටය ශ්රී ලංකාව පුරාත් ඉන් ඔබ්බෙත් ප්රේක්ෂකයන්ගේ ප්රශංසා රළක් ඇති කළ අතර, බොහෝ දෙනෙක් එම ලොරි රියදුරාගේ නිස්වාර්ථ හා ස්වාභාවික ප්රතිචාරය ගුණ කියා සිටිති.
රියදුරාගේ ක්ෂණික සිතුවිල්ල හා පීඩනය යටතේ දැක්වූ සන්සුන් බව පදිකයාගේ ජීවිතය බේරා ඇති බව නිසැකය. ශ්රී ලාංකික මාර්ගවල වල් අලි හමුවීම් ඇති කරන ඉතා සැබෑ අන්තරායන් ගැන ශක්තිමත් මතක් කිරීමක් ලෙස මෙය ඉතිරිව ඇත.
වනජීවී නිලධාරීන් සෑම විටෙකම වල් අලින්ගෙන් ආරක්ෂිත දුරක් පවත්වාගෙන, ඔවුන් ඉදිරියෙන් ළඟා වීමට හෝ පෞද්ගලිකව මැදිහත් වීමට උත්සාහ නොකොට, ඒ පිළිබඳ සිදුවීම් වහාම අදාළ බලධාරීන්ට වාර්තා කරන ලෙස මහජනයාට දිනෙන් දින දන්වා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.