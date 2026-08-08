Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නිර්භීත ලොරි රියදුරෙක් වල් අලියෙකුගෙන් මිනිසෙකු බේරා ගැනීමට රථය පලිහක් ලෙස භාවිත කරයි

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නිර්භීත ලොරි රියදුරෙක් වල් අලියෙකුගෙන් මිනිසෙකු බේරා ගැනීමට රථය පලිහක් ලෙස භාවිත කරයි

ශ්‍රී ලාංකික මාර්ගයක සිදුවිය හැකිව තිබූ ඛේදවාචකයක් ක්ෂණික ප්‍රතිචාරයකින් වළකී

මාර්ග දාර ප්‍රදේශයකට රිංගා ආ වල් අලියෙකුගෙන් පදිකයෙකු රැකගැනීමට තම රථය පලිහක් ලෙස භාවිත කළ ලොරි රියදුරෙකු, බහුලව අවධානය ආකර්ෂණය කරගත් මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් පුළුල් ප්‍රශංසාවට ලක්ව සිටී.

අලියා ළඟා වීමත් සමඟ රියදුරු ක්ෂණික ක්‍රියාමාර්ගයකට

මාර්ගයේ දාරය දිගේ ගමන් කරමින් සිටි වල් අලියෙකු අසල සිටි පුද්ගලයෙකුට ක්ෂණික අනතුරක් ඇති කළ හැකි බව දුටු ලොරි රියදුරා, ඒ මොහොතේම සිය රථය සතාත් පදිකයාත් අතරට හරවා, ඒ දැවැන්ත වාහනය ආරක්ෂිත රැකවරණයක් ලෙස ඵලදායී ලෙස යොදා ගත්තේය.

සමාජ මාධ්‍යවල පුළුල් ලෙස පැතිරුණු දෘශ්‍ය පටයක සටහන් වූ මෙම සිදුවීම, එම ප්‍රදේශයේ මිනිස්-අලි ගැටුමේ අනපේක්ෂිත ස්වභාවය මෙන්ම, අර්බුද අවස්ථාවල සාමාන්‍ය පුද්ගලයන් දක්වන අසාමාන්‍ය මනෝ ස්ථාවරත්වය ද ඉස්මතු කරයි.

මිනිස්-අලි ගැටුම බරපතල ගැටළුවක් ලෙස පවතී

ශ්‍රී ලංකාව ලොව විශාලතම ආසියාතික අලි ජනගහනයන්ගෙන් එකක් හිමිකරගන්නා රටකි. විශේෂයෙන් අලි වාසභූමි හා මිනිස් පදිංචි ප්‍රදේශ හා මාර්ග එකිනෙකට සම්බන්ධ වන ග්‍රාමීය හා සීමා ප්‍රදේශවල, වල් අලින් හා මිනිසුන් අතර ගැටුම් නිරන්තර හා බොහෝ විට මාරාන්තික අභියෝගයක් ලෙස පවතී.

  • වල් අලින් විශේෂයෙන් රාත්‍රී හා අලුයම් වේලාවන්හිදී නිතර මාර්ගවලට හා ගම්මානවලට රිංගා එති.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම් හේතුවෙන් වාර්ෂිකව දෙපාර්ශ්වයේම දහස් ගණනකට ජීවිත අහිමි වේ.
  • අලි බහුල ප්‍රදේශවල ඉතා ප්‍රවේශමින් ගමන් කරන ලෙස බලධාරීන් හා වනජීවී සංවිධාන රියදුරන්ට හා පදිකයන්ට අඛණ්ඩව දැනුම් දෙමින් සිටිති.

මහජන ප්‍රතිචාරය

මෙම සිදුවීමේ දෘශ්‍ය පටය ශ්‍රී ලංකාව පුරාත් ඉන් ඔබ්බෙත් ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ප්‍රශංසා රළක් ඇති කළ අතර, බොහෝ දෙනෙක් එම ලොරි රියදුරාගේ නිස්වාර්ථ හා ස්වාභාවික ප්‍රතිචාරය ගුණ කියා සිටිති.

රියදුරාගේ ක්ෂණික සිතුවිල්ල හා පීඩනය යටතේ දැක්වූ සන්සුන් බව පදිකයාගේ ජීවිතය බේරා ඇති බව නිසැකය. ශ්‍රී ලාංකික මාර්ගවල වල් අලි හමුවීම් ඇති කරන ඉතා සැබෑ අන්තරායන් ගැන ශක්තිමත් මතක් කිරීමක් ලෙස මෙය ඉතිරිව ඇත.

වනජීවී නිලධාරීන් සෑම විටෙකම වල් අලින්ගෙන් ආරක්ෂිත දුරක් පවත්වාගෙන, ඔවුන් ඉදිරියෙන් ළඟා වීමට හෝ පෞද්ගලිකව මැදිහත් වීමට උත්සාහ නොකොට, ඒ පිළිබඳ සිදුවීම් වහාම අදාළ බලධාරීන්ට වාර්තා කරන ලෙස මහජනයාට දිනෙන් දින දන්වා සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss