ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක යුක්ති අමාත්යාංශයේ අයවැය පූර්ව සාකච්ඡාවට සභාපතිත්වය දරයි: ප්රධාන කරුණු 11ක්
ජාතික අයවැයට පෙර ජනාධිපතිවරයා යුක්ති අංශයේ ප්රමුඛතා සමාලෝචනය කරයි
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකතුමා අඟහරුවාදා යුක්ති හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්යාංශය කේන්ද්ර කරගත් අයවැය පූර්ව උපදේශන සාකච්ඡාවකට සභාපතිත්වය දැරීය. ඉදිරි ජාතික අයවැයට පෙර ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ හා නීති පරිපාලන අංශවල ප්රතිසංස්කරණ ප්රමුඛ කරගැනීමට රජය අදහස් කරන බවේ ඉඟියක් මෙමගින් ලැබේ.
යුක්ති අංශ අරමුදල් පිළිබඳ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්
ජනාධිපතිවරයාගේ සෘජු සභාපතිත්වයෙන් පැවැති මෙම සාකච්ඡාවට ජ්යෙෂ්ඨ අමාත්යාංශ නිලධාරීන් හා අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් එක් වූ අතර, ඉදිරි මුදල් වර්ෂය සඳහා යුක්ති අංශයේ අරමුදල් අවශ්යතා හා උපාය මාර්ගික දිශාව විමර්ශනය කෙරිණි. ප්රධාන රජයේ අමාත්යාංශ හරහා පවත්වනු ලබන පුළුල් අයවැය පූර්ව උපදේශන මාලාවේ කොටසක් ලෙස මෙම රැස්වීම සිදු විය.
යුක්ති හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්යාංශය ශ්රී ලංකාවේ නීති රාමුව පවත්වාගෙන යාම, අධිකරණ පද්ධතිය අධීක්ෂණය කිරීම, බන්ධනාගාර පරිපාලනය සහ ජාතික සංහිඳියාව ප්රවර්ධනය කිරීමේ මූලික කාර්යභාරය ඉටු කරයි. මෙම ක්ෂේත්ර නිරන්තර ආයෝජනයක් හා ප්රතිසංස්කරණයක් ඉතා ඉක්මනින් අවශ්ය බව නිරීක්ෂකයෝ පවසති.
ආයතනික ශක්තිමත් කිරීම හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව කෙරෙහි අවධානය
සාකච්ඡා අතරතුර සමාලෝචනය කළ කරුණු අතර අධිකරණ ආයතන ශක්තිමත් කිරීම, නීතිමය ආධාර සේවා වැඩිදියුණු කිරීම සහ ශ්රී ලංකාවේ විවිධ ප්රජාවන් අතර ජාතික එකමුතුව ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා වෙන් කිරීම් ඇතුළත් විය. යුද්ධෙන් පසු රටේ සන්දර්භය තුළ ජාතික ඒකාබද්ධතාව සංවේදී හා සංකීර්ණ ප්රතිපත්ති ක්ෂේත්රයක් ලෙස පවතී.
ජනාධිපති දිසානායකතුමාගේ පරිපාලනය, ප්රවේශ විය හැකි, විනිවිද පෙනෙන හා දේශපාලන මැදිහත්වීමෙන් තොර යුක්ති පද්ධතියක අවශ්යතාව නැවත නැවත අවධාරණය කර ඇති අතර, ඒ තේමාවන් අමාත්යාංශයේ අයවැය යෝජනා හැඩගස්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණය හා නීතිමය ආධාර ප්රධාන සැලකිල්ලක් ලෙස
සාකච්ඡා පිළිබඳ දැනුවත් මූලාශ්රවලට අනුව, ශ්රී ලංකාවේ ජනාකීර්ණ බන්ධනාගාර පහසුකම්වල තත්ත්වය සහ අවදානමට ලක් වූ හා අඩු ආදායම්ලාභී ප්රජාවන් වෙත නීතිමය ආධාර පුළුල් කිරීම රැස්වීමේදී ඉදිරිපත් කළ හදිසි ගැටළු අතර විය. සිවිල් සමාජ සංවිධාන හා නීති විශේෂඥයන් දිගු කලක් තිස්සේ ක්ෂණික හා නිරන්තර රජයේ අවධානය අවශ්ය ලෙස හඳුනාගෙන ඇති ක්ෂේත්ර දෙකම මේ අතර ඇතුළත් ය.
අයවැය පූර්ව ක්රියාවලිය රජයේ සාකච්ඡාත්මක ප්රවේශය පිළිබිඹු කරයි
ජනාධිපතිවරයා තනි තනි අමාත්යාංශ සමග සෘජුව සම්බන්ධ වන අයවැය පූර්ව උපදේශන ක්රියාවලිය, රාජ්ය වියදම් සැලසුම් කිරීමට වඩාත් සිතා මතා හා සාකච්ඡාත්මකව ප්රවේශ වීමේ වත්මන් පරිපාලනයේ ප්රකාශිත කැපවීම පිළිබිඹු කරයි. අයවැය අවසන් කිරීමට පෙර අමාත්යාංශ සමග සම්බන්ධ වීමෙන්, වෙන් කිරීම් බිම් මට්ටමේ යථාර්ථයන් හා ප්රතිපත්ති ප්රමුඛතාවලට අනුකූල බව සහතික කිරීමට රජය අරමුණු කරයි.
ඉදිරි ජාතික අයවැය, ක්රමානුකූල වෙනස, දූෂණ විරෝධී පියවර හා සාධාරණ සම්පත් බෙදා හැරීමේ වේදිකාවක් මත බලයට පැමිණි දිසානායක පරිපාලනය සඳහා නිර්ණායක මොහොතක් ලෙස බහුලව අපේක්ෂා කෙරේ. ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනයේ ශිලාවක් ලෙස යුක්ති අංශය, රජයේ රාජකෝෂ උපාය මාර්ගයේ කැපී පෙනෙන ස්ථානයක් ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු විය යුතු දේ
- ජනාධිපති සමාලෝචනයෙන් අනතුරුව යුක්ති අමාත්යාංශයේ අයවැය යෝජනා අවසන් කිරීම
- නීතිමය ආධාර පුළුල් කිරීම හා යුක්තිය ලබා ගැනීමේ වැඩසටහන් පිළිබඳ නි
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.