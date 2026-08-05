එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාව ත්රිකුණාමලයේදී ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව සමඟ සම්මිශ්ර හමුදා අභ්යාස පවත්වයි
එක්සත් ජනපද නාවික හමුදා නිලධාරීහු, ශ්රී ලංකාවේ ඊසාන දිග වෙරළ තීරයේ පිහිටි උපායමාර්ගිකව ඉතාමත් වැදගත් වරාය නගරයක් වන ත්රිකුණාමලයේදී, ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව සමඟ සම්මිශ්ර පුහුණු අභ්යාස ක්රියාත්මක කළහ. ත්රිකුණාමලය, ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ හමුදාමය මෙහෙයුම් සහ නාවික ආරක්ෂාව යන දෙඅංශයෙන්ම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඉමහත් වැදගත්කමක් දරා ඇති නගරයකි.
මෙම පුහුණු අභ්යාසය තුළ ඇමෙරිකානු සහ ශ්රී ලාංකික නාවික හමුදා නිලධාරීන් එක්රැස් වූ අතර, දෙපාර්ශ්වීය හමුදාමය සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට සහ කලාපයේ නාවික හැකියාවන් නංවාලීමට අරමුදල් වූ සහයෝගිතා ප්රයත්නයක් ලෙස එය එක්සත් ජනපද හා ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් හඳුන්වා දෙනු ලැබීය.
ආන්දෝලනාත්මක අතීතයක් සහිත වරාය නගරයක්
ත්රිකුණාමලය පුහුණු ස්ථානය ලෙස තෝරා ගැනීම, එම ස්ථානයේ ඉතා කලකිරවනසුලු ඉතිහාසය හේතුවෙන් දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇත. 2009 වර්ෂයේ අවසන් වූ ශ්රී ලංකාවේ දශක ගණනාවක් පුරා ගෙනගිය සිවිල් යුද්ධය තුළ සහ ඉන් අනතුරුව, එහි නාවික කඳවුරෙහිදී දෙමළ රඳවා සිටි පුද්ගලයන්ට වධ හිංසා සිදු කරන ලද ස්ථානයක් ලෙස, එය මිනිස් අයිතිවාසිකම්yelp සහ දෙමළ ප්රජා පෙරාතුකරුවන් විසින් ලේඛනගත කොට ඇත.
දෙමළ අයිතිවාසිකම් සංවිධාන විසින් ලේඛනගත කරන ලද මෙම පහසුකම, ඕනෑම ජාත්යන්තර හමුදාමය කටයුත්තකට සංවේදිතාවේ තවත් එක් මානයක් එක් කරයි. බරපතළ මිනිස් අයිතිවාසිකම් කඩකිරීම් සමඟ සම්බන්ධ ස්ථානයක සම්මිශ්ර අභ්යාස පවත්වීම, එවැනි ස්ථානයක් සාමාන්යකරණය කිරීමේ හෝ ව්යංගයෙන් අනුමත කිරීමේ අවදානමක් ඇති කරයි යැයි විවේචකයෝ තර්ක කරති.
ත්රිකුණාමලයේ උපායමාර්ගික වැදගත්කම
භූ දේශපාලනික දෘෂ්ටිකෝණයකින් බලන කල, ත්රිකුණාමලය ආසියාවේ ශ්රේෂ්ඨතම ස්වාභාවික වරායන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, චීනය, ඉන්දියාව සහ එක්සත් ජනපදය ඇතුළු ගෝලීය බලවතුන් කිහිප දෙනෙකුගේ සෑහෙන උනන්දුවට ලක්ව ඇත. එම වරායේදී ඇමෙරිකාවේ හමුදාමය සහභාගිත්වය, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ ශක්තිමත් පෙනුමක් පවත්වා ගැනීමටත්, ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනය වන චීන බලපෑම් හමු කිරීමටත් ඇමෙරිකාව දරන පුළුල් උනන්දුව පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකාව මෑත වර්ෂවලදී, ප්රතිවිරෝධී ගෝලීය බලවේගයන් අතර සිය සමතුලිතතාව ජයගන්නා ප්රවේශමත් ප්රතිපත්තියක් අනුගමනය කරමින්, නොයෙකුත් දිශාවලින් යටිතල පහසුකම් ආයෝජන සහ රාජ්යතාන්ත්රික ප්රවේශයන් ලබා ගනිමින්, ඒ සමගාමීව බටහිර හවුල්කරුවන් සමඟ ආරක්ෂාමය සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීමටද කටයුතු කර ඇත.
අයිතිවාසිකම් සංවිධාන සහ දෙමළ ප්රජාවන්ගේ කනස්සල්ල
සම්මිශ්ර අභ්යාස පිළිබඳ නිවේදනය, ජාතිය හැරගිය දෙමළ සංවිධාන සහ මිනිස් අයිතිවාසිකම් ක්රියාකාරිකයන් අතර කනස්සල්ල අවදි කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව සමඟ ජාත්යන්තර හමුදාමය හවුල්කාරිත්වයන් ගොඩනැගීමේදී, අතීත නරකාන්ත ක්රියා සඳහා අර්ථාන්විත වගවීමක් ද ඇතුළත් විය යුතු බව ඔවුහු තර්ක කරති.
කඳවුරේ කුරිරු ක්රියා ගැන කියන ඉතිහාසය ආමන්ත්රණය නොකොට ත්රිකුණාමලයේ හමුදා පුහුණු ක්රියාත්මක කිරීම, තවමත් යුක්තිය සොය සිටින දිවි ගලවා ගත් අයට සහ ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල්වලට වැරදි සංඥාවක් යවන බව විවේචකයෝ කියා සිටිති.
ශ්රී ලංකාව සමඟ හමුදාමය සහයෝගිතාවේ යෙදෙන රටවලට, වගවීම සහ සංක්රාන්තික යුක්තිය ආශ්රිත කොන්දේසි නිශ්චය කළ යුතු බව මිනිස් අයිතිවාසිකම් සංවිධාන දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටිති. විශේෂයෙන්, ගැටුමේ අවසාන අදියරේදී සිදු කරන ලද යුද අපරාධ සඳහා ජ්යෙෂ්ඨ හමුදා නිලධාරීන් හෝ රජයේ නිලධාරීන් කිසිවෙකුට අපරාධ නඩු විභා
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.