Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නාමල් රාජපක්ෂ අයිජීපීට අනතුරු අඟවයි: දේශපාලනඥයන්ට පොලිසිය හසුරුවන්නට ඉඩ නොදෙන්න

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නාමල් රාජපක්ෂ අයිජීපීට අනතුරු අඟවයි: දේශපාලනඥයන්ට පොලිසිය හසුරුවන්නට ඉඩ නොදෙන්න

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීලපොප) ජාතික සංවිධායක සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ, පොලිස්පති ප්‍රියන්ත වීරසූරිය වෙත දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කරමින්, දේශපාලන අවශ්‍යතාවලට අනුව ක්‍රියා නොකරන ලෙස ඔහුට උපදෙස් දෙමින්, එසේ කළ පෙර පොලිස්පතිවරුන්ට මුහුණ දීමට සිදු වූ ඉරණම ස්මරණය කර දී ඇත.

ඉතිහාසය මත පදනම් වූ අනතුරු ඇඟවීමක්

ප්‍රසිද්ධියේ අදහස් දක්වමින් නාමල් රාජපක්ෂ, රටේ ජ්‍යේෂ්ඨතම පොලිස් නිලධාරියාගෙන් ඉල්ලා සිටියේ තම රාජකාරි ඉටු කිරීමේදී ස්වාධීනව හා නිෂ්පාක්ෂිකව කටයුතු කරන ලෙසයි. ශ්‍රීලපොප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා අවධාරණය කළේ, දේශපාලන බලයේ මෙවලම් ලෙස ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ දුන් අතීත පොලිස්පතිවරු, වෘත්තීය වශයෙන් මෙන්ම පෞද්ගලිකව ද දැඩි ප්‍රතිඵල විඳ දරා ගැනීමට සිදු වූ බවයි.

පොලිස් සේවාව සහ බලයේ සිටින පරිපාලනය අතර සම්බන්ධය ජනතාවගේ දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇති මෙවන් අවස්ථාවක රාජපක්ෂගේ ප්‍රකාශය විශේෂ බරක් දරයි. තමන් නායකත්වය දෙන ආයතනයේ ස්වාධීනත්වය අවභාවිත කිරීමේ ප්‍රතිවිපාකවලින් කිසිදු පොලිස් ප්‍රධානියෙකුට ගැලවිය නොහැකි බවට ඔහු පැහැදිලි පණිවිඩයක් යවන බවක් පෙනෙන්නට විය.

පොලිස් ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ සැකසිතුවිලි

මන්ත්‍රීවරයාගේ අදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මධ්‍යස්ථභාවය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ කව තුළ පවතින පුළුල් සැලකිල්ල පිළිබිඹු කරයි. රටේ ඉතිහාසය පුරා විවිධ අවස්ථාවල ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීහු දේශපාලන බලය හමුවේ නතු වූ බව, ඒ නිසා විනිශ්චය පද්ධතිය කෙරෙහි ජනතාවිශ්වාසය ඛාදනය වූ බව විවේචකයෝ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.

නීතියට වඩා දේශපාලනඥයන්ට සේවය කළ අය අවසානයේ වගවීමෙන් ගැලවී නොගිය බව IGP මතක තබා ගන්නා ලෙස රාජපක්ෂ ඔහුගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

ස්වාධීන පොලිස් සේවාවක් සඳහා කරන ඉල්ලීම ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලන සාකච්ඡාවේ අලුත් දෙයක් නොවේ. එහෙත් ජ්‍යේෂ්ඨ විපක්ෂ නියෝජිතයෙකු වන, දූපතේ සුප්‍රකට දේශපාලන පවුලක සාමාජිකයෙකු ලෙස ඔහු කළ ප්‍රකාශය නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පාලනය සම්බන්ධ විවාදය තීව්‍ර කිරීමට ඉඩ ඇත.

දේශපාලන සන්දර්භය

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් නාමල් රාජපක්ෂ, ශ්‍රීලපොපයේ මැතිවරණ පරාජයෙන් පසුව විපක්ෂයෙහිදී කැපී පෙනෙන ලෙස ක්‍රියාශීලී වී ඇත. ඔහුගේ නවතම ප්‍රකාශය සංඥා කරන්නේ, ආයතනික ස්වාධීනත්වය සහ නීතියේ ආධිපත්‍යය යන ප්‍රශ්නවලදී වත්මන් පාලනාධිකාරිය කෙරෙහි පීඩනය දිගටම පවත්වාගෙන යාමට පක්ෂය අදහස් කරන බවයි.

එම ප්‍රකාශයට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස පොලිස්පතිවරයා තවම ප්‍රසිද්ධ ප්‍රතිචාරයක් දී නොමැත. මෙම අනතුරු ඇඟවීම පොලිස් නායකත්වයෙන් හෝ රජයෙන් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් ඇති කරයිද යන්න දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ සමීපව නිරීක්ෂණය කරති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දූෂණ විරෝධී නීතියට යෝජිත වෙනස්කම් පිළිබඳව ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකාව අනතුරු අඟවයි Sinhala

දූෂණ විරෝධී නීතියට යෝජිත වෙනස්කම් පිළිබඳව ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකාව අනතුරු අඟවයි

ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකාව (TISL) විසින් රටේ දූෂණ විරෝධී පනතට යෝජිත සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කරමින්, යෝජිත වෙනස්කම් ශ්‍රී ලංකාවේ…

05 Aug 2026 Discuss
දරුණු වර්ෂාපතනය ශ්‍රී ලංකාව පුරා ගංවතුර සහ මහාකන්දර කඩා වැටීම් හරහා ජීවිත හානි කරයි Sinhala

දරුණු වර්ෂාපතනය ශ්‍රී ලංකාව පුරා ගංවතුර සහ මහාකන්දර කඩා වැටීම් හරහා ජීවිත හානි කරයි

අධික වර්ෂාපතනය ශ්‍රී ලංකාව පුරා දරුණු විනාශයක් ඇති කර ඇති අතර, ඒ හේතුවෙන් මාරාන්තික ගංවතුර සහ මහාකන්දර කඩා වැටීම් සිදුවී ජීවිත හානි සිදු වී ඇති අතර බලපෑමට ලක්…

05 Aug 2026 Discuss
චීන මාෆියා ජාල සඳහා යුද්ධබිමක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්වෙමින් තිබේ — බලධාරීන් අනතුරු අඟවයි Sinhala

චීන මාෆියා ජාල සඳහා යුද්ධබිමක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්වෙමින් තිබේ — බලධාරීන් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව චීන සංවිධිත අපරාධ කණ්ඩායම් සඳහා ක්‍රමෝපායික කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, ගිනිකොන් ආසියාවෙන් මතුවූ කල්ලි ගැටුම් දැන් දූපත් රාජ්‍යය…

05 Aug 2026 Discuss