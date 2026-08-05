Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සහීර් ඛාන්ගේ ස්ටොක්හෝම් ක්‍රීඩා සමූහය යාපනය LPL එකතුවේ හිමිකාරිත්වය භාරගනී

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සහීර් ඛාන්ගේ ස්ටොක්හෝම් ක්‍රීඩා සමූහය යාපනය LPL එකතුවේ හිමිකාරිත්වය භාරගනී

ඉන්දියාවේ හිටපු දක්ෂ වේග පන්දු යවන්නෙකු වන සහීර් ඛාන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සැලකිය යුතු ආකාරයෙන් පිය නගා ඇති අතර, ඔහු සම-හිමිකරු වන ස්ටොක්හෝම් පදනම් කරගත් ක්‍රීඩා හිමිකාරිත්වය සමූහය ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් (LPL) හි යාපනය එකතුවේ හිමිකාරිත්වය අත්පත් කරගෙන ඇත.

අතිශය ප්‍රකට අත්පත් කිරීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ටී-20 එකතු තරගාවලිය වන LPL සඳහා ජාත්‍යන්තර ආයෝජක උනන්දුව ඉහළ යමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේ, මෙම පියවර ලීගය සඳහා සැලකිය යුතු දියුණුවක් සනිටුහන් කරයි. යාපනය එකතුව ඓතිහාසිකව ලීගයේ වඩාත් ප්‍රතිවිරෝධී කණ්ඩායම්වලින් එකක් වූ අතර, සහීර් ඛාන් වැනි ක්‍රිකට් ජනප්‍රිය පුද්ගලයෙකු සහාය ලබා දෙන සමූහයක් ලංකාවට ඒම නිසා ඔවුන්ගේ තත්ත්වය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉන්දියාව නිෂ්පාදනය කළ ශ්‍රේෂ්ඨතම වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙන සහීර් ඛාන්, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් විශ්‍රාම ගත් පසු ක්‍රිකට් පරිපාලනය සහ ක්‍රීඩා ව්‍යාපාරය තුළ කැපී පෙනෙන භූමිකාවකට රූපාන්තරණය වී ඇත. යාපනය එකතුවේ ඔහුගේ සම්බන්ධීතාව, හිටපු උසස් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් ගෝලීය ටී-20 ක්ෂේත්‍රය හරහා එකතු හිමිකාරිත්වයට ඇතුළු වීමේ පුළුල් ප්‍රවණතාවක් සංඥා කරයි.

LPL සඳහා මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා ආයෝජනය සඳහා ආකර්ශනීය ගමනාන්තයක් ලෙස ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයට ශක්තිමත් විශ්වාස ප්‍රකාශනයක් ලෙස මෙම අත්පත් කිරීම සැලකේ. ප්‍රමුඛ දේශීය හා විදේශ දක්ෂතා ඇති ලීගය, මෑත මෞසම්වලදී ගෝලීය පාද සලකුණ හා වාණිජ ආකර්ශනය පුළුල් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී.

  • අත්පත් කරගන්නා සමූහය ස්වීඩනයේ ස්ටොක්හෝම්හි මූලස්ථානය කරගෙන ඇති අතර, ක්‍රිකට් එකතු ආයෝජනයේ ක්‍රමයෙන් ගෝලීය ස්වභාවය පිළිබිඹු කරයි.
  • සහීර් ඛාන් හිමිකාරිත්ව කන්සෝෂියම් තුළ සම-හිමිකරුවෙකු ලෙස කටයුතු කරයි.
  • යාපනය එකතුව LPL හි වඩාත් ප්‍රකට කණ්ඩායම්වලින් එකක් නියෝජනය කරයි.
LPL හිමිකාරිත්වයට සහීර් ඛාන් වැනි ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් පුද්ගලයින් ඇතුළු වීම ශ්‍රී ලංකා එකතු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දිගු කාලීන වර්ධනය හා විශ්වසනීයත්වය සඳහා ධනාත්මක සංඥාවකි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයින් සඳහා, විශේෂයෙන් උතුරු පළාතේ අයට, ළඟ එන LPL මෙවලමට පෙර මෙම ප්‍රවෘත්තිය සැලකිය යුතු උද්යෝගයක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත. කළමනාකරණය හෝ ක්‍රීඩක උපාය මාර්ගයේ ඕනෑම වෙනස්කම් ඇතුළුව, එකතුව සඳහා සමූහයේ සැලසුම් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාව ත්‍රිකුණාමලයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සමඟ සම්මිශ්‍ර හමුදා අභ්‍යාස පවත්වයි Sinhala

එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාව ත්‍රිකුණාමලයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සමඟ සම්මිශ්‍ර හමුදා අභ්‍යාස පවත්වයි

එක්සත් ජනපද නාවික හමුදා නිලධාරීහු, ශ්‍රී ලංකාවේ ඊසාන දිග වෙරළ තීරයේ පිහිටි උපායමාර්ගිකව ඉතාමත් වැදගත් වරාය නගරයක් වන ත්‍රිකුණාමලයේදී, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව…

05 Aug 2026 Discuss
දූෂණ විරෝධී නීතියට යෝජිත වෙනස්කම් පිළිබඳව ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකාව අනතුරු අඟවයි Sinhala

දූෂණ විරෝධී නීතියට යෝජිත වෙනස්කම් පිළිබඳව ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකාව අනතුරු අඟවයි

ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකාව (TISL) විසින් රටේ දූෂණ විරෝධී පනතට යෝජිත සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කරමින්, යෝජිත වෙනස්කම් ශ්‍රී ලංකාවේ…

05 Aug 2026 Discuss
නාමල් රාජපක්ෂ අයිජීපීට අනතුරු අඟවයි: දේශපාලනඥයන්ට පොලිසිය හසුරුවන්නට ඉඩ නොදෙන්න Sinhala

නාමල් රාජපක්ෂ අයිජීපීට අනතුරු අඟවයි: දේශපාලනඥයන්ට පොලිසිය හසුරුවන්නට ඉඩ නොදෙන්න

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීලපොප) ජාතික සංවිධායක සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ, පොලිස්පති ප්‍රියන්ත වීරසූරිය වෙත දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කරමින්,…

05 Aug 2026 Discuss