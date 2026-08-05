දූෂණ විරෝධී නීතියට යෝජිත වෙනස්කම් පිළිබඳව ට්රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්රී ලංකාව අනතුරු අඟවයි
ට්රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්රී ලංකාව (TISL) විසින් රටේ දූෂණ විරෝධී පනතට යෝජිත සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කරමින්, යෝජිත වෙනස්කම් ශ්රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී රාමුවේ අඛණ්ඩතාවය දුර්වල කිරීමට ඉඩ ඇති බවට අවවාද කර ඇත.
අධීක්ෂණය දුර්වල වීම පිළිබඳව නිරීක්ෂණ ආයතනය අනතුරු අඟවයි
රාජ්ය හා පෞද්ගලික අංශ දෙකෙහිම දූෂණය නිරීක්ෂණය කර වගවීම ප්රවර්ධනය කරන මෙම සිවිල් සමාජ සංවිධානය, යෝජිත නීති සංශෝධන ඉතාමත් කනස්සල්ලට කරුණක් ලෙස හඳුනා ගෙන ඇත. TISL අනතුරු ඇඟවූයේ, මෙම සංශෝධන සම්මත කරගනු ලැබුවහොත්, ශ්රී ලංකාවේ පාලන ප්රතිසංස්කරණ උත්සාහයන්ට ඉතාමත් වැදගත් වන පවතින දූෂණ විරෝධී යාන්ත්රණවල කාර්යක්ෂමතාව ඛාදනය විය හැකි බවයි.
රජය හා රාජ්ය ජීවිතයේ විවිධ මට්ටම්වල ආයතනික වගවීම ශක්තිමත් කිරීමට සහ දූෂිත පිළිවෙත් මර්දනය කිරීමට හඳුන්වා දෙන ලද දූෂණ විරෝධී පනත, ශ්රී ලංකාවේ නීති සම්පාදන ක්ෂේත්රයේ සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. TISL තර්ක කරන්නේ, මෙම නීතියට ගෙනෙන ඕනෑම වෙනස්කමක් ඉතාමත් ප්රවේශමෙන් හා විනිවිදභාවයෙන් සිදු කළ යුතු බවයි.
විනිවිද පෙනෙන නීති සම්පාදන ක්රියාවලියක් සඳහා ඉල්ලීමක්
TISL විසින් නීති立法කරුවන් සහ අදාළ අධිකාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, යෝජිත සංශෝධන නීතිය බවට පත් කිරීමට පෙර ඒවා සම්පූර්ණ මහජන උපදේශනයකට සහ පාර්ලිමේන්තු සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීම සහතික කරන ලෙසයි. සිවිල් සමාජය, නීති විශේෂඥයින් සහ පුළුල් මහජනතාව සමඟ අර්ථවත් සංවාදයකින් තොරව මෙවැනි වෙනස්කම් ඉක්මන් කර නොගත යුතු බව එම සංවිධානය අවධාරණය කළේය.
දූෂණ විරෝධී පනත වැනි ඉතා වැදගත් නීති සංශෝධනය කිරීමේදී, ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී ලබා ගත් ප්රජාතාන්ත්රික ජයග්රහණ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඉහළම මට්ටමේ විනිවිදභාවයක් සහ මහජන සහභාගිත්වයක් අත්යවශ්ය වේ.
ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර දූෂණ විරෝධී සම්මුතීන් සහ ප්රමිතීන් සඳහා ගත් කැපවීම් රකින ලෙස සහ ඕනෑම දේශීය නීති සංශෝධනයක් එම බැඳීම්වලට අනුකූල විය යුතු බව ද නිරීක්ෂණ ආයතනය අවධාරණය කළේය.
පාලනයට ඇති පුළුල් ඇඟවීම්
දූෂණ විරෝධී පෙනී සිටිනු ලබන්නන් දීර්ඝ කලක් තිස්සේ තර්ක කරන්නේ, විශේෂයෙන් බොහෝ විශ්ලේෂකයින් කොටසක් ආර්ථික වැරදි කළමනාකාරිත්වය සහ දූෂිත පිළිවෙත්වලට දොස් පවරන ශ්රී ලංකාවේ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසුව, රාජ්ය ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමට ශක්තිමත් නීතිමය රාමු අත්යවශ්ය බවයි.
TISL ගේ මෙම මැදිහත්වීම සිදු වන්නේ, රටේ විනිවිදභාවයට සහ නීතියේ ආධිපත්යයට බලපෑම් කළ හැකි නීති සම්පාදන ගමන් මඟ පුරවැසියන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරන, රජයේ වගවීම පිළිබඳ මහජන පරීක්ෂාව ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක පවතින අවස්ථාවකදීය.
සංශෝධන අවසන් කිරීමට පෙර පාර්ලිමේන්තුව, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) සහ අදාළ අමාත්යාංශ ඇතුළු සියලු පාර්ශ්වකරුවන් විවෘත සංවාදයක නිරත වන ලෙස සංවිධානය ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.