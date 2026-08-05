Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ACF සංහාරයට හදිසි යුක්තිය ඉල්ලා ඇම්නෙස්ටි අන්තර්ජාතිකය හඬ නඟයි — ශ්‍රී ලංකාව දශක දෙකක දඬුවම් රාහිත්‍යයේ සංධිස්ථානයට

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ACF සංහාරයට හදිසි යුක්තිය ඉල්ලා ඇම්නෙස්ටි අන්තර්ජාතිකය හඬ නඟයි — ශ්‍රී ලංකාව දශක දෙකක දඬුවම් රාහිත්‍යයේ සංධිස්ථානයට

මානවීය සහන කටයුතුවල නිරත Action Contre la Faim (ACF) සේවකයන් දහසත් දෙනෙකු කුරිරු ලෙස ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීම තවදුරටත් කල් දැමිය නොහැකි බව ඇම්නෙස්ටි අන්තර්ජාතිකය ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි ලෙස අවවාද කර ඇත. සිවිල් යුද්ධය සමයේ මානවීය සේවකයන්ට එරෙහිව සිදු කරන ලද භයානකතම අපරාධවලින් එකක් ලෙස සැලකෙන මෙම සිදුවීමේ විසිවන සංවත්සරය ළඟා වෙමින් තිබේ.

ලෝකය කම්පා කළ සංහාරය

2006 අගෝස්තු මාසයේදී නැගෙනහිර පළාතේ මුතූර් නගරයේදී සිදු වූ මෙම ඝාතනයන්හිදී, Action Against Hunger ලෙසද හඳුන්වනු ලබන ප්‍රංශ මානවීය සංවිධානයක් වන Action Contre la Faim හි දේශීය කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් දහසත් දෙනෙකු ළඟ සිට වෙඩි තබා ඝාතනය කරන ලද නිලයෙන් හමු විය. ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයන් පමණක් වූ ගොදුරු වූවෝ, ගැටුම හේතුවෙන් අවතැන් වූ ප්‍රජාවන්ට පිරිසිදු ජලය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැලසීමේ කටයුතුවල යෙදී සිටියහ. මෙම ඝාතනයන් සම්බන්ධයෙන් කිසිවෙකු නීතිය ඉදිරියට ගෙන ආ නොමැත.

ශ්‍රී ලංකාවේ දශක ගණනාවක් පුරා පැවති සිවිල් යුද්ධය හා සම්බන්ධ, විසඳා නොගත් ප්‍රකට අපරාධ අතර මෙම සිදුවීම ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනී. රටේ යුද්ධයෙන් පසු책 වගවීමේ පරිසරය ග්‍රාස කළ පුළුල් දඬුවම් රාහිත්‍ය සංස්කෘතියේ කළු සංකේතයක් ලෙස එය මානව හිමිකම් සංවිධාන විසින් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.

ඇම්නෙස්ටිගේ ක්‍රියාකාරී ඇරයුම

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විශ්වාසදායක පරීක්ෂණයක් කරා ක්ෂණික හා ස්ථිර පියවර ගන්නා ලෙස ඇම්නෙස්ටි අන්තර්ජාතිකය අවධාරණය කර ඇත. වසර විස්සකට ආසන්න කාලයක් යුක්තිය ලැබීමකින් තොරව ගතවීම ශ්‍රී ලාංකික රාජ්‍යයේ අසාර්ථකත්වයක් පමණක් නොව, පිළිතුරු නොලැබී වේදනාවෙන් ගෙවදින ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල්වලට සිදු වූ ගැඹුරු අසාධාරණකමක් ද බව ඔවුහු අවධාරණය කළහ.

දශක දෙකක නිශ්ශබ්දතාවය හා අකර්මණ්‍යත්වය ගොදුරු වූ දහසත් දෙනාගේ පවුල්වලට දරා ගත නොහැකි ය. ශ්‍රී ලංකා රජය තවදුරටත් ප්‍රමාද නොවී යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීම හරහා වගවීම හා නීතියේ ආධිපත්‍යය පිළිබඳ තම බැරෑරුම් ස්ථාවරය ඔප්පු කළ යුතුය.

ගතවූ පරීක්ෂණවල පැහැදිලිභාවය නොතිබීම, කිසිදු සැකකරුවෙකු නඩු නොගැසීම, සහ ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල් සමඟ අර්ථාන්විත සබඳතාවකින් කටයුතු නොකිරීම, ශ්‍රී ලංකාව යුද්ධ සමයේ අපරාධ හසුරුවන ආකාරය තීරණය කළ ක්‍රමානුකූල දඬුවම් රාහිත්‍යයේ සාක්ෂි ලෙස ඔවුහු ඉදිරිපත් කළහ.

විසඳා නොගත් යුද්ධ සමයේ අපරාධවල රටාව

ACF සංහාරය හුදෙකලා සිදුවීමක් නොවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ කියවෙන යුද්ධ සමයේ අපරාධවල පුළුල් රටාවක් දිගු කලක් තිස්සේ හිමිකම් සංවිධාන විසින් ලේඛනගත කර ඇති අතර, ඒ බොහොමයක් නොපරික්ෂා වී ඇති හෝ ස්වාධීනත්වය හා ප්‍රමාණවත් බව නොමැති යයි විවේචකයන් නිරූපණය කරන නිලවරය යටතේ පවතී. අනුප්‍රාප්තික රජයන් විශ්වාසදායක වගවීමේ යාන්ත්‍රණ ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර පීඩනයට ලක් ව ඇති නමුත්, අර්ථාන්විත ප්‍රගතියක් දිගටම අත්පත් කර ගැනීමට නොහැකි ව පවතී.

2009 මැයි මාසයේ අවසන් වූ ශ්‍රී ලංකා සිවිල් යුද්ධය, රජයේ හමුදා සහ ලිබරේෂන් ටයිගර්ස් ඔෆ් ටැමිල් ඊලම් (LTTE) අතර ගැටුමකි. ගැටුමේ අවසාන අදියරේදී යන්ත්‍රෝපකරණ කොන්දේසිලා ජාත්‍යන්තර මානවීය නීතිය බරපතල ලෙස උල්ලංඝනය කළ බවට දෙපාර්ශ්වය ම චෝදනාවට ලක් වූ අතර, ස්වාධීන පරීක්ෂණ සඳහා එක්සත් ජාතීන් විසින් නැවත නැවත ඇරයුම් කර ඇත.

තවමත් බලා සිටින පවුල්

ACF සේවකයන් දහසත් දෙනාගේ පවුල් සඳහා ගතවූ දශකයන් ගෙනා ලේ, ශෝකය සන්සිඳීමක් හෝ යුක්තියක් නොවේ. දිගු කාලීන දඬුවම් රාහිත්‍යය දිවි ගලවා ගත් අය සහ ඥාතීන් කෙරෙහි ඇති කරන මනෝවිද්‍යාත්මක හා චිත්තවේගීය බලපෑම ඇම්නෙස්ට

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සහීර් ඛාන්ගේ ස්ටොක්හෝම් ක්‍රීඩා සමූහය යාපනය LPL එකතුවේ හිමිකාරිත්වය භාරගනී Sinhala

සහීර් ඛාන්ගේ ස්ටොක්හෝම් ක්‍රීඩා සමූහය යාපනය LPL එකතුවේ හිමිකාරිත්වය භාරගනී

ඉන්දියාවේ හිටපු දක්ෂ වේග පන්දු යවන්නෙකු වන සහීර් ඛාන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සැලකිය යුතු ආකාරයෙන් පිය නගා ඇති අතර, ඔහු සම-හිමිකරු වන ස්ටොක්හෝම් පදනම්…

05 Aug 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාව ත්‍රිකුණාමලයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සමඟ සම්මිශ්‍ර හමුදා අභ්‍යාස පවත්වයි Sinhala

එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාව ත්‍රිකුණාමලයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සමඟ සම්මිශ්‍ර හමුදා අභ්‍යාස පවත්වයි

එක්සත් ජනපද නාවික හමුදා නිලධාරීහු, ශ්‍රී ලංකාවේ ඊසාන දිග වෙරළ තීරයේ පිහිටි උපායමාර්ගිකව ඉතාමත් වැදගත් වරාය නගරයක් වන ත්‍රිකුණාමලයේදී, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව…

05 Aug 2026 Discuss
දූෂණ විරෝධී නීතියට යෝජිත වෙනස්කම් පිළිබඳව ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකාව අනතුරු අඟවයි Sinhala

දූෂණ විරෝධී නීතියට යෝජිත වෙනස්කම් පිළිබඳව ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකාව අනතුරු අඟවයි

ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකාව (TISL) විසින් රටේ දූෂණ විරෝධී පනතට යෝජිත සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කරමින්, යෝජිත වෙනස්කම් ශ්‍රී ලංකාවේ…

05 Aug 2026 Discuss