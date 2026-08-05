Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කඩුවෙල සුඛෝපභෝගී බස් රථ ගිනිතැබීමේ සිද්ධිය - වෙස් මුහුණු පැළඳ සිටි අපරාධකරුවන් කැමරාවට හසුවෙයි

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කඩුවෙල සුඛෝපභෝගී බස් රථ ගිනිතැබීමේ සිද්ධිය - වෙස් මුහුණු පැළඳ සිටි අපරාධකරුවන් කැමරාවට හසුවෙයි

කඩුවෙල ප්‍රදේශයේ සුඛෝපභෝගී බස් රථයකට ගිනි තැබූ වෙස් මුහුණු පැළඳ සිටි පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු සීසීටීවී කැමරාවට හසු වූ දර්ශන මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කර ඇති අතර, මෙම නිර්භීත ගිනිතැබීමේ සිද්ධිය සිදු කළ සැකකරුවන් හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

හිතාමතාම සිදු කළ ප්‍රහාරයක් බව දර්ශනවලින් හෙළිවේ

පුළුල් ලෙස ප්‍රචාරය වූ එම වීඩියෝ දර්ශනවලින් පැහැදිලිව දැකිය හැක්කේ, මුහුණු සඟවාගත් පිරිමි දෙදෙනෙකු සුඛෝපභෝගී මගී බස් රථය වෙත එළඹ හිතාමතාම ගිනිතැබූ අයුරුයි. මෙම සිද්ධිය රටපුරා පොදු හා පෞද්ගලික ප්‍රවාහන ක්‍රියාකරුවන්ගේ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ බරපතළ කනස්සල්ලක් ඇති කර තිබේ.

පරීක්ෂණ ආරම්භ වෙයි

මෙම ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය විධිමත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, නිකුත් කරන ලද සීසීටීවී දර්ශන අපරාධකරුවන් හඳුනාගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ කේන්ද්‍රීය කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සිද්ධිය හෝ සැකකරුවන්ගේ අනන්‍යතාව සම්බන්ධයෙන් කිසියම් තොරතුරක් දන්නා ඕනෑම අයෙකු ඉදිරිපත් වී පරීක්ෂණයට සහාය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.

මගී වාහනයක් හිතාමතා ඉලක්ක කර ගැනීම කඩුවෙල ප්‍රදේශයේ ප්‍රවාහන ක්‍රියාකරුවන් හා මගීන් කනස්සල්ලට පත් කර ඇති අතර, ඉදිරියේදී ඇති විය හැකි සමාන ප්‍රහාරවලින් වාහන හා මගීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තද්දු ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බව බොහෝ දෙනෙකු ඉල්ලා සිටිති.

පොදු ජනතාවගේ සහාය අපේක්ෂිතයි

පරීක්ෂණය සක්‍රියව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බවත්, විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කරනු ඇති බවත් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. සීසීටීවී දර්ශන නිකුත් කිරීම, වගකිව යුත්තන් යුක්තියට යොමු කිරීම සඳහා පොදු ජනතාවගේ සහාය සංවිධානය කිරීමේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ MAS හෝල්ඩින්ග්ස් ප්‍රංශ රෙදිපිළි ප්‍රතිචක්‍රීකරණ පුරෝගාමී සමාගමක් වන Syntetica හි ඩොලර් මිලියන 30ක ආයෝජන වටයකට එක්වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ MAS හෝල්ඩින්ග්ස් ප්‍රංශ රෙදිපිළි ප්‍රතිචක්‍රීකරණ පුරෝගාමී සමාගමක් වන Syntetica හි ඩොලර් මිලියන 30ක ආයෝජන වටයකට එක්වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ඇඟලුම් නිෂ්පාදකයන් අතර ගැනෙන MAS හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම, ගෝලීය තිරසාර විලාසිතා අංශයේ වැදගත් අරමුදල් සංන්ධස්ථානයකට සිය සහයෝගය ලබාදෙමින්,…

05 Aug 2026 Discuss
නිහඬතාවයේ දශක දෙකක්: මුතූර් මානුෂීය සේවක සංහාරය සම්බන්ධයෙන් ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය යුක්තිය ඉල්ලයි Sinhala

නිහඬතාවයේ දශක දෙකක්: මුතූර් මානුෂීය සේවක සංහාරය සම්බන්ධයෙන් ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය යුක්තිය ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකාවේ යුද කාලීන භීෂණතම අපරාධවලින් එකක් ලෙස සැලකෙන මුතූර් සිද්ධියේදී මානුෂීය සේවකයන් 17 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී වසර විස්සක් ගතවී ඇතත්, යුක්තිය ඉටුවීම…

05 Aug 2026 Discuss
ෆේස්බුක් සටහනක් හේතුවෙන් සෞදි බන්ධනාගාරයේ සිරවූ පුතා වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් රජයේ මැදිහත්වීම් ඉල්ලයි Sinhala

ෆේස්බුක් සටහනක් හේතුවෙන් සෞදි බන්ධනාගාරයේ සිරවූ පුතා වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් රජයේ මැදිහත්වීම් ඉල්ලයි

තරුණ ශ්‍රී ලාංකිකයා සෞදි අරාබියාවේ රඳවාතබාගෙන සිටීමෙන් පවුල දැඩි වේදනාවකට පත්ව ඇත සෞදි අරාබිය අධිකරණයක් විසින් පස් අවුරුදු සිර දඬුවමකට යටත් කළ ශ්‍රී ලාංකික…

05 Aug 2026 Discuss