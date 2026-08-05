කඩුවෙල සුඛෝපභෝගී බස් රථ ගිනිතැබීමේ සිද්ධිය - වෙස් මුහුණු පැළඳ සිටි අපරාධකරුවන් කැමරාවට හසුවෙයි
කඩුවෙල ප්රදේශයේ සුඛෝපභෝගී බස් රථයකට ගිනි තැබූ වෙස් මුහුණු පැළඳ සිටි පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු සීසීටීවී කැමරාවට හසු වූ දර්ශන මාධ්ය වෙත නිකුත් කර ඇති අතර, මෙම නිර්භීත ගිනිතැබීමේ සිද්ධිය සිදු කළ සැකකරුවන් හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
හිතාමතාම සිදු කළ ප්රහාරයක් බව දර්ශනවලින් හෙළිවේ
පුළුල් ලෙස ප්රචාරය වූ එම වීඩියෝ දර්ශනවලින් පැහැදිලිව දැකිය හැක්කේ, මුහුණු සඟවාගත් පිරිමි දෙදෙනෙකු සුඛෝපභෝගී මගී බස් රථය වෙත එළඹ හිතාමතාම ගිනිතැබූ අයුරුයි. මෙම සිද්ධිය රටපුරා පොදු හා පෞද්ගලික ප්රවාහන ක්රියාකරුවන්ගේ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ බරපතළ කනස්සල්ලක් ඇති කර තිබේ.
පරීක්ෂණ ආරම්භ වෙයි
මෙම ප්රහාරය සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය විධිමත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, නිකුත් කරන ලද සීසීටීවී දර්ශන අපරාධකරුවන් හඳුනාගැනීමේ ක්රියාවලියේ කේන්ද්රීය කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සිද්ධිය හෝ සැකකරුවන්ගේ අනන්යතාව සම්බන්ධයෙන් කිසියම් තොරතුරක් දන්නා ඕනෑම අයෙකු ඉදිරිපත් වී පරීක්ෂණයට සහාය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.
මගී වාහනයක් හිතාමතා ඉලක්ක කර ගැනීම කඩුවෙල ප්රදේශයේ ප්රවාහන ක්රියාකරුවන් හා මගීන් කනස්සල්ලට පත් කර ඇති අතර, ඉදිරියේදී ඇති විය හැකි සමාන ප්රහාරවලින් වාහන හා මගීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තද්දු ආරක්ෂක ක්රියාමාර්ග ගත යුතු බව බොහෝ දෙනෙකු ඉල්ලා සිටිති.
පොදු ජනතාවගේ සහාය අපේක්ෂිතයි
පරීක්ෂණය සක්රියව ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින බවත්, විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කරනු ඇති බවත් නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. සීසීටීවී දර්ශන නිකුත් කිරීම, වගකිව යුත්තන් යුක්තියට යොමු කිරීම සඳහා පොදු ජනතාවගේ සහාය සංවිධානය කිරීමේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.