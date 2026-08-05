Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා සමුද්‍රීය ජලයේ දී නැව් බහාලුම් කිහිපයක් මුහුදට වැටේ

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා සමුද්‍රීය ජලයේ දී නැව් බහාලුම් කිහිපයක් මුහුදට වැටේ

ශ්‍රී ලංකා වෙරළ තීරය ඔස්සේ නැව් බහාලුම් කිහිපයක් මුහුදට වැටී ඇති අතර, මෙමගින් කලාපයේ කාර්යබහුල මුහුදු මාර්ගවල නාවික ආරක්ෂාව පිළිබඳ නව අවධානයක් යොමු වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ජලසීමාව තුළ සිදු වූ මෙම සිදුවීම, ඉන්දියන් සාගරයේ බහාලුම් නැව් ප්‍රවාහනය ඇති කරන අවදානම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරවමින් මෑතකාලීනව සිදු වූ貨物 අලාභ සිදුවීම් ගණනාවට එකතු වේ.

නාවික ගමනාගමනයට තර්ජනයක්

මුහුදට අහිමි වූ බහාලුම් එම ප්‍රදේශයේ ධාවනය වන වෙනත් නෞකාවන්ට දැඩි අන්තරායක් ඇති කරයි. අර්ධ වශයෙන් ගිලී හෝ පාවෙන බහාලුම් රේඩාර් මගින් හඳුනා ගැනීම අපහසු වන අතර, ශ්‍රී ලාංකික ධීවරයන් බහුලව භාවිත කරන කුඩා යාත්‍රා ඇතුළු ඒවා සමග ගැටෙන නෞකාවන්ට දරුණු හානියක් සිදු විය හැකිය.

නාවික අධිකාරීන් සහ නාවික ක්ෂේත්‍රයේ නිරීක්ෂකයින් දිගු කලක් තිස්සේ මුහුදට වැටුණු බහාලුම් සොයා ගැනීම හා ආපසු ලබා ගැනීමේ දුෂ්කරතාව පෙන්වා දී ඇති අතර, රළු මුහුදු තත්ත්ව සහ ප්‍රබල සාගර ධාරාවන් හේතුවෙන් සුන්බුන් පුළුල් ප්‍රදේශ හරහා ඉක්මනින් විසිරී යා හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළාශ්‍රිත ප්‍රජාවන්ට ඇති බලපෑම

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළාශ්‍රිත ප්‍රජාවන් තම ජීවනෝපාය සඳහා මුහුද මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින අතර, මෙවැනි සිදුවීම් ප්‍රාදේශීය ධීවර කටයුතුවලට සෘජු අවදානමක් ඇති කළ හැකිය. බහාලුම් රැගෙන යන貨物 සාගර පරිසර පද්ධතියට හානිකර විය හැකි නිසා පාරිසරික සැලකිල්ලක් ද ඇති වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව වටා පිහිටි ජලසීමාව, ආසියාව, මැදපෙරදිග සහ යුරෝපය හරහා ප්‍රධාන වරායන් සම්බන්ධ කරමින් ලෝකයේ වැඩිම නැව් ගමනාගමනය සිදු වන කොරිඩෝවලින් එකක් සෑදී ඇත. මෙම කලාපය හරහා ගමන් කරන බහාලුම් ගමනාගමනයේ විශාල ප්‍රමාණය හේතුවෙන්, ගෝලීය වශයෙන් සාමාන්‍ය සිදුවීමක් වූවද, මෙවැනි සිදුවීම්වලට මෙහිදී ඉහළ වැදගත්කමක් හිමි වේ.

නිරීක්ෂාව සඳහා ඉල්ලීම

බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශයේ ධාවනය වන නාවිකයන්ට වැඩි ප්‍රවේශමකින් ක්‍රියා කරන ලෙස සහ පාවෙන සුන්බුන් හෝ බහාලුම් දර්ශනය වුවහොත් අදාළ නාවික අධිකාරීන්ට වාර්තා කරන ලෙස දැනුම් දෙනු ලැබ ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළෙඳ නාවික දෙපාර්තමේන්තුව සහ අනෙකුත් අදාළ ආයතන තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා ජලසීමාව හරහා ගමන් කරන සියලු නෞකාවන් විසින් නිසි貨物 සුරක්ෂිතකරණ ක්‍රමවේද අනුගමනය කිරීමේ සහ ජාත්‍යන්තර නාවික ආරක්ෂිතත්ව ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වීමේ වැදගත්කම, මෙම සිදුවීම නැවතත් කාලෝචිත ලෙස මතක් කර දෙයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හිටපු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුට එරෙහිව ගොනු කළ සංශෝධන පෙත්සම් අභියාචනාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ Sinhala

හිටපු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුට එරෙහිව ගොනු කළ සංශෝධන පෙත්සම් අභියාචනාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ

හිටපු අමාත්‍යවරයා සම්බන්ධ අභියෝගයන් අභියාචනාධිකරණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප හිටපු සමුපකාර හා අභ්‍යන්තර වාණිජ අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු ඇතුළු පුද්ගලයන් තිදෙනෙකු විසින්…

05 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා ශිෂ්‍යාවන් මිලියනයකට ඔසප් සනීපාරක්ෂක සහාය ලබාදීමට Eva සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අතර සහයෝගිතාවයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා ශිෂ්‍යාවන් මිලියනයකට ඔසප් සනීපාරක්ෂක සහාය ලබාදීමට Eva සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අතර සහයෝගිතාවයක්

රටපුරා පාසල් 6,000ක් හරහා සිසුවියන් වෙත ළඟා වීමට සංධිස්ථානී වැඩසටහනක් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූ වඩාත්ම ගණනගත් ඔසප් සනීපාරක්ෂක වැඩසටහන් අතරින් එකක් ලෙස…

05 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන ආනයනයෙන් රුපියල් බිලියන 896ක බදු ආදායමක් — CCC වාර්තාව හෙළිකරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන ආනයනයෙන් රුපියල් බිලියන 896ක බදු ආදායමක් — CCC වාර්තාව හෙළිකරයි

සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් (CCC) ආයතනය විසින් එහි මෝටර් රථ කර්මාන්ත වාර්තාව 2025/26 ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර, එය ඉතාමත් අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටි ප්‍රධාන…

05 Aug 2026 Discuss