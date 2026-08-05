Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොරියානු සංස්කෘතික උළෙල මෙම අගෝස්තු මාසයේදී කොළඹ එළිය කරයි

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොරියානු සංස්කෘතික උළෙල මෙම අගෝස්තු මාසයේදී කොළඹ එළිය කරයි

මෙletme වසරේ දී කොළඹ නගරය විචිත්‍රවත් කොරියානු සංස්කෘතියක රසය විඳීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, Eoullim Sri Lanka K-Culture Festival උළෙල 2026 අගෝස්තු 29 වැනි සෙනසුරාදා කොළඹ Bishop's College ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති බව තහවුරු විය.

කොරියානු සංස්කෘතියේ සැමරුමක්

"Freshly Baked Peaches" යනුවෙන් තේමා කර ඇති මෙම උළෙල, ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රේක්ෂකයන්ට නැවුම් හා සමීප කොරියානු සංස්කෘතික අත්දැකීමක් ලබාදීමට ප්‍රතිඥා දෙයි. කොරියානු කලා, සංගීත හා ජීවන රටාව දිවයිනේ ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා කැපවූ Eoullim Sri Lanka වේදිකාව යටතේ මෙම උළෙල සංවිධානය කෙරෙමින් පවතී.

කොරියානු පොප් සංගීතය, නාට්‍ය මාලා, විලාසිතා හා කෑමබීම ගෝලීය වශයෙන් ජනප්‍රිය වීම හේතුවෙන් මෑත වසරවල ශ්‍රී ලංකාව පුරා K-සංස්කෘතිය ක්‍රමයෙන් ජනප්‍රිය වෙමින් පවතී. මෙවැනි උළෙලවල් හරහා දේශීය රසිකයන්ට මෙන්ම නව පැමිණෙන්නන්ටද සමකාලීන කොරියානු සංස්කෘතිය සෙවීමේ සෘජු හා සිත්ගන්නා අවස්ථාවක් ලැබේ.

අපේක්ෂා කළ හැකි දේ

වැඩසටහනේ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් නිවේදනය කර නොමැති වුවද, උළෙල ජීවන්ත තේමාවට ගැළපෙන විවිධ කොරියානු සංස්කෘතික ප්‍රදර්ශන ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කොළඹ Bishop's College ශ්‍රවණාගාරය මෙවැනි විශාල පරිමාණ සංස්කෘතික රැස්වීමකට ඉතාමත් සුදුසු ස්ථානයකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරියානු සංස්කෘතිය කෙරෙහි වැඩෙන උනන්දුව, Hallyu ලෙස හඳුන්වන කොරියානු රැල්ල ප්‍රධාන ධාරාවේ සංස්කෘතික සංසිද්ධියක් බවට පත්ව ගැඹුරු රසිකත්වයක් ගොඩ නැගී ඇති දකුණු හා ගිනිකොන ආසියාව පුරා දක්නට ලැබෙන පුළුල් ප්‍රවණතාවක් පිළිබිඹු කරයි.

ටිකට්පත්, ප්‍රසංගකරුවන් හා වැඩසටහන් කාලසටහන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ සංවිධායකයන් විසින් නිකුත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව රැස්වීම් සජීවීව විකාශය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු මහ නගර සභාව ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි Sinhala

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව රැස්වීම් සජීවීව විකාශය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු මහ නගර සභාව ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව, සිය සාමාන්‍ය සභා රැස්වීම් මහජනතාවට සජීවීව විකාශය කළ රටේ පළමු පළාත් පාලන ආයතනය බවට පත්වෙමින් ශ්‍රී ලාංකීය පාලන ඉතිහාසයේ සිය…

05 Aug 2026 Discuss
කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ සහ අධික මිල අය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් යාපනය අධිකරණය වෛද්‍ය ආයතන දෙකකට රු. 400,000 ක දඩ මුදලක් පනවයි Sinhala

කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ සහ අධික මිල අය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් යාපනය අධිකරණය වෛද්‍ය ආයතන දෙකකට රු. 400,000 ක දඩ මුදලක් පනවයි

කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ තබාගැනීම සහ රෝගීන්ගෙන් අධික මුදල් අය කිරීම ඇතුළු බරපතල පාරිභෝගික සංරක්ෂණ උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවන් බව තීරණය වීමෙන් අනතුරුව යාපනයේ…

05 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අංශය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 2.2ක් අපනයනය කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අංශය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 2.2ක් අපනයනය කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් කර්මාන්තය 2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේ දී ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල වාර්තා කර ඇති අතර, ඇඳුම් අපනයනය ඩොලර් බිලියන 2.2ක් කරා ළඟා වී ඇත. මෙය දිවයිනේ ආර්ථිකයේ…

05 Aug 2026 Discuss