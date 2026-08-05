කොරියානු සංස්කෘතික උළෙල මෙම අගෝස්තු මාසයේදී කොළඹ එළිය කරයි
මෙletme වසරේ දී කොළඹ නගරය විචිත්රවත් කොරියානු සංස්කෘතියක රසය විඳීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, Eoullim Sri Lanka K-Culture Festival උළෙල 2026 අගෝස්තු 29 වැනි සෙනසුරාදා කොළඹ Bishop's College ශ්රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති බව තහවුරු විය.
කොරියානු සංස්කෘතියේ සැමරුමක්
"Freshly Baked Peaches" යනුවෙන් තේමා කර ඇති මෙම උළෙල, ශ්රී ලාංකික ප්රේක්ෂකයන්ට නැවුම් හා සමීප කොරියානු සංස්කෘතික අත්දැකීමක් ලබාදීමට ප්රතිඥා දෙයි. කොරියානු කලා, සංගීත හා ජීවන රටාව දිවයිනේ ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා කැපවූ Eoullim Sri Lanka වේදිකාව යටතේ මෙම උළෙල සංවිධානය කෙරෙමින් පවතී.
කොරියානු පොප් සංගීතය, නාට්ය මාලා, විලාසිතා හා කෑමබීම ගෝලීය වශයෙන් ජනප්රිය වීම හේතුවෙන් මෑත වසරවල ශ්රී ලංකාව පුරා K-සංස්කෘතිය ක්රමයෙන් ජනප්රිය වෙමින් පවතී. මෙවැනි උළෙලවල් හරහා දේශීය රසිකයන්ට මෙන්ම නව පැමිණෙන්නන්ටද සමකාලීන කොරියානු සංස්කෘතිය සෙවීමේ සෘජු හා සිත්ගන්නා අවස්ථාවක් ලැබේ.
අපේක්ෂා කළ හැකි දේ
වැඩසටහනේ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් නිවේදනය කර නොමැති වුවද, උළෙල ජීවන්ත තේමාවට ගැළපෙන විවිධ කොරියානු සංස්කෘතික ප්රදර්ශන ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කොළඹ Bishop's College ශ්රවණාගාරය මෙවැනි විශාල පරිමාණ සංස්කෘතික රැස්වීමකට ඉතාමත් සුදුසු ස්ථානයකි.
ශ්රී ලංකාවේ කොරියානු සංස්කෘතිය කෙරෙහි වැඩෙන උනන්දුව, Hallyu ලෙස හඳුන්වන කොරියානු රැල්ල ප්රධාන ධාරාවේ සංස්කෘතික සංසිද්ධියක් බවට පත්ව ගැඹුරු රසිකත්වයක් ගොඩ නැගී ඇති දකුණු හා ගිනිකොන ආසියාව පුරා දක්නට ලැබෙන පුළුල් ප්රවණතාවක් පිළිබිඹු කරයි.
ටිකට්පත්, ප්රසංගකරුවන් හා වැඩසටහන් කාලසටහන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ සංවිධායකයන් විසින් නිකුත් කිරීමට නියමිතව ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.