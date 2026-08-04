කැනඩාවේ රැකියා පොරොන්දු දී වංචා කළ ජාලයකට හසු වූ ශ්රී ලාංකිකයන් තිදෙනෙකු එතියෝපියාවේදී පැහැරගෙන ගිය සිද්ධියෙන් ගලවා ගැනේ
කැනඩාවේ රැකියා ලබාදෙන බවට පොරොන්දු දී විදේශ රැකියා වංචාවකට ගොදුරු වූ ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් තිදෙනෙකු එතියෝපියාවේදී පැහැරගෙන ගොස් සිටිය දී ගලවා ගැනීමට සමත් වූ බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) නිවේදනය කළේය.
මිනිස් ජාවාරම් ජාලයට සම්බන්ධ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට
මිනිස් ජාවාරම් හා පැහැරගෙන යාමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, එය මෙම පරීක්ෂණයේ තීරණාත්මක ඉදිරි පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ. විදේශ රැකියා අපේක්ෂාවෙන් සිටි ශ්රී ලාංකිකයන් ඉලක්ක කරගනිමින් සූක්ෂ්ම ලෙස සකස් කරන ලද මෙම රැවටීමෙන් ගලවා ගත් ගොදුරු වූවන් තිදෙනා ආරක්ෂිතව සොයාගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
කැනඩාවේ රැකියා පිළිබඳ බොරු පොරොන්දු වලින් රවට්ටා
කැනඩාවේ ඉහළ ආදායම් ලබාදෙන රැකියා ලබාදෙන බවට සාවද්ය රැකියා දැන්වීමකින් ගොදුරු වූවන් රවට්ටා ගත් බව වාර්තා වේ. ඔවුන් ගෙනයා යා යුතු ගමනාන්තය වෙනුවට, මෙම පුද්ගලයන් තිදෙනා එතියෝපියාවට ජාවාරම් කරන ලදුව, එහිදී ඔවුන් බලහත්කාරයෙන් රඳවා තබාගනු ලැබීය.
විදේශයන්හි වඩා හොඳ ආර්ථික අවස්ථා සෙවීමේ ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ අභිලාෂයන් ගොදුරු කරගන්නා මෙවැනි ජාවාරම් ක්රමවේද ඉතා සැලකිළිමත් වන ප්රවණතාවයක් බවට පත්ව ඇත. ජාවාරම්කරුවන් සාමාන්යයෙන් ඉහළ ආදායමක් ලැබෙන රැකියා ලබාදෙන බවට පොරොන්දු දී ගොදුරු කරගත් පසු, සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් රටවල භයානක හා සූරාකෑමේ තත්ත්වවලට ඔවුන් ලක් කරනු ලැබේ.
බලධාරීන් මහජනතාවගේ අවදානම ඉල්ලා සිටී
ගොදුරු වූවන් තිදෙනා සාර්ථකව ගලවා ගැනීම සහ සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනීම, තවත් බොහෝ කලකිරීම් ඇති කළ හැකිව තිබූ අවස්ථාවක ලැබී ඇති ධනාත්මක ප්රතිඵලයකි. කෙසේ වෙතත්, විදේශ රැකියා අවස්ථා ලුහුබැඳීමේදී ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් ඉතා ප්රවේශම් වන ලෙස බලධාරීන් දැඩිව අනතුරු අඟවති.
- විදේශ රැකියා දැන්වීම්වල නීත්යානුකූල භාවය ශ්රී ලංකා විදේශ රැකියා කාර්යාංශය (SLBFE) හරහා සෑම විටම තහවුරු කරගන්න
- විශාල මුදල් පෙරළා ගෙවීමට ඉල්ලා සිටින හෝ නිල ලේඛන රඳවා ගන්නා බඳවා ගන්නන් පිළිබඳ විශේෂ සැකයෙන් සිටින්න
- සැක සහිත බඳවා ගැනීමේ ක්රියාකාරකම් CID හෝ අදාළ බලධාරීන්ට වහාම වාර්තා කරන්න
- නිසි ගිවිසුම් හෝ නිල ලේඛන රහිත රැකියා දැන්වීම් පිළිගැනීමෙන් වළකින්න
මෙම නඩුව සම්බන්ධ පරීක්ෂණ දිගටම සිදු කෙරෙන අතර, ශ්රී ලාංකිකයන් තිදෙනා ජාවාරම් කළ ජාලය ගලවා දැමීම සඳහා කටයුතු කරන බලධාරීන් විසින් තවත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් බැහැර කර නොමැති බව CID පෙන්වා දෙයි. පැහැරගෙන යාම සම්බන්ධ සම්පූර්ණ තත්ත්වය සහ සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ අනන්යතා, පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මිනිස් ජාවාරම ශ්රී ලංකාව මුහුණ දෙන බරපතළම අපරාධ තර්ජනයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින අතර, විදේශ රැකියා සෙවීමේ නිරත අවදානමට ලක් වූ පුද්ගලයන්, ජාත්යන්තර සීමා හරහා ක්රියාත්මක වන සංවිධිත අපරාධ ජාලවල ප්රධාන ඉලක්ක බවට නිතර පත්වෙති.
ගලවා ගත් ගොදුරු වූවන් ශ්රී ලංකාවට ආපසු ප්රේෂණය කිරීමට නියමිත අතර, ඔවුන් අත්විඳි මෙම දුෂ්කර අත්දැකීමෙන් පසු ඔවුනට සහාය දැක්වීමට අවශ්ය සේවා සකස් කෙරෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.