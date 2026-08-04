Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා පදක්කම් වගුවේ 17 වැනි ස්ථානය හිමිකර ගනී; ග්ලාස්ගෝහිදී ඕස්ට්‍රේලියාව ශ්‍රේෂ්ඨත්වය අත්පත් කරගනී

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා පදක්කම් වගුවේ 17 වැනි ස්ථානය හිමිකර ගනී; ග්ලාස්ගෝහිදී ඕස්ට්‍රේලියාව ශ්‍රේෂ්ඨත්වය අත්පත් කරගනී

ස්කොට්ලන්තයේ ඓතිහාසික ක්‍රීඩා සති දෙකක් අවසානයට

ග්ලාස්ගෝ 2026 කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා උළෙල උද්වේගකර අවසානයකට පත් වූ අතර, සමස්ත පදක්කම් වගුවේ ශීර්ෂස්ථානය හිමිකරගනිමින් ඕස්ට්‍රේලියාව තරඟාවලියේ අධිරාජ්‍ය බලවතා ලෙස තම තත්ත්වය තහවුරු කරගත්තේය. මේ අතර, ශ්‍රී ලංකාව ලෝක රඟදැල්ලේ දිවයිනේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ගෞරවාන්විත කාර්යසාධනයක් පිළිබිඹු කරමින් 17 වැනි ස්ථානයේ තම ප්‍රචාරක කටයුතු නිමා කළේය.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ අභිබවන කාර්යසාධනය

ඕස්ට්‍රේලියාව ක්‍රීඩා උළෙල පුරාවටම ශ්‍රේෂ්ඨ කලාකෘතියක් ඉදිරිපත් කළ අතර, ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ශීර්ෂස්ථානයට ළඟා වෙමින් විවිධ 種目 රැසක් හරහා ස්වර්ණ, රජත සහ ලෝකඩ පදක්කම් විශාල ප්‍රමාණයක් රැස් කරගත්තේය. පිහිනුම, ක්‍රීඩාංගනය, සයිකල් පැදීම සහ සටන් ක්‍රීඩා ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර හරහා ඔවුන් සතු ප්‍රතිභා ගැඹුර ප්‍රතිවාදී රාජ්‍යයන්ට ජය ගත නොහෙන තරම් දැවැන්ත වූ අතර, කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩාවේ ඕස්ට්‍රේලියානු විශිෂ්ටතාවයේ දීර්ඝ සම්ප්‍රදාය ඉදිරියට ගෙන ගියේය.

ග්ලාස්ගෝහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ කාර්යසාධනය

ශ්‍රී ලංකාව ග්ලාස්ගෝ ප්‍රචාරකය පදක්කම් වගුවේ 17 වැනි ස්ථානයේ නිමා කළ අතර, මෙම ප්‍රතිඵලය නිජ බිමේ ක්‍රීඩා නිලධාරීන් විසින් ආඩම්බරය සහ පෙළඹවීම යන දෙඅංශයෙන් ම සලකනු ලැබේ. රටේ ක්‍රීඩකයන් විවිධ 種目 පරාසයක් හරහා තරඟ කළ අතර, ඔවුන්ගේ ප්‍රයත්නයන් රසිකයන් හා පරිපාලකයන් දෙපිළෙන්ම පිළිගැනීමට ලක් විය.

මෙම කාර්යසාධනය ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරි තරඟාවලියේ කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා උරුමය ගොඩ නඟාගැනීමට ප්‍රයත්න දරන විට, අනාගත සංවර්ධනය සඳහා දිරිමත් කිරීමක් සහ පැහැදිලි මිම්මක් යන දෙකම ලබා දෙයි.

ඉදිරිය දෙසට බැලීම

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රය සඳහා, ග්ලාස්ගෝ 2026 ක්‍රීඩා උළෙල වටිනා මිනුම් දඬුවක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. නිලධාරීන් සහ පුහුණුකරුවන් දැන් ඔවුන්ගේ අවධානය දියුණු කළ යුතු ක්ෂේත්‍ර හඳුනාගැනීමට සහ අනාගත බහු-ක්‍රීඩා තරඟාවලිවලදී ශ්‍රේෂ්ඨ ස්ථාන සඳහා අභියෝග කිරීමට සමත් ඊළඟ පරම්පරාවේ ක්‍රීඩකයන් දිරිමත් කිරීමට යොමු කරනු ඇත.

ග්ලාස්ගෝහිදී ලබාගත් නිරාවරණය සහ අත්දැකීම් ඉදිරි වසරවලදී ජාත්‍යන්තර රඟදැල්ලේ ශක්තිමත් කාර්යසාධනයන්ට පරිවර්තනය වනු ඇතැයි රටේ ක්‍රීඩා ප්‍රජාව බලාපොරොත්තු වෙයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මුල්ලෑතිව් හි අතිරේක අක්කර 1,661ක් අත්පත් කර ගැනීමේ නිවේදනයෙන් සති කිහිපයකට පසු ශ්‍රී ලංකා රජය ඉඩම් ආපසු දීමේ පොරොන්දුවක් ලබා දෙයි Sinhala

මුල්ලෑතිව් හි අතිරේක අක්කර 1,661ක් අත්පත් කර ගැනීමේ නිවේදනයෙන් සති කිහිපයකට පසු ශ්‍රී ලංකා රජය ඉඩම් ආපසු දීමේ පොරොන්දුවක් ලබා දෙයි

උතුරු මුල්ලෑතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචිකරුවන්ට ඉඩම් නිදහස් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය ප්‍රතිඥා දී ඇති අතර, එය පැමිණෙන්නේ ඒ ම ප්‍රදේශයේ අතිරේක අක්කර 1,661ක් අත්පත් කර…

04 Aug 2026 Discuss
ජූලි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයින් සංඛ්‍යාවේ සුළු පහතවැටීමක් Sinhala

ජූලි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයින් සංඛ්‍යාවේ සුළු පහතවැටීමක්

ශ්‍රී ලංකාවට ජූලි මාසය තුළ පැමිණි සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව පෙර වසරේ එම කාලසීමාවට සාපේක්ෂව සියයට 1.7කින් අඩුවී ඇති බව නවතම දත්ත වාර්තා කරයි. පැමිණීම්වල මද අඩුවීමක්…

04 Aug 2026 Discuss
පොලිස්පතිට එරෙහිව එස්එල්පීපී මහලේකම් කළ අදහස් පිළිබඳ විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා නියෝග කරයි Sinhala

පොලිස්පතිට එරෙහිව එස්එල්පීපී මහලේකම් කළ අදහස් පිළිබඳ විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා නියෝග කරයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (එස්එල්පීපී) මහලේකම් සහ නීතිඥ සාගර කාරියවසම් විසින් පොලිස්පතිවරයාට එරෙහිව සිදු කළ මතභේදාත්මක ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක්…

04 Aug 2026 Discuss