ජූලි මාසයේ ශ්රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයින් සංඛ්යාවේ සුළු පහතවැටීමක්
ශ්රී ලංකාවට ජූලි මාසය තුළ පැමිණි සංචාරකයින් සංඛ්යාව පෙර වසරේ එම කාලසීමාවට සාපේක්ෂව සියයට 1.7කින් අඩුවී ඇති බව නවතම දත්ත වාර්තා කරයි.
පැමිණීම්වල මද අඩුවීමක්
සියයට වශයෙන් සාපේක්ෂව කුඩා මෙම පහතවැටීම, දිවයිනේ සංචාරක ගමනාගමනයේ මද මන්දගාමීකමක් පෙන්නුම් කරයි. ඊස්තර් ඉරිදා ත්රස්ත ප්රහාරයේ සහ කොවිඩ්-19 වසංගතයේ දිගුකාලීන බලපෑම් මෙන්ම වසර ගණනාවක ආර්ථික කැළඹීම් හමුවේ සංචාරකයින් සංඛ්යාව යළි ගොඩනැගීමට ක්ෂේත්රය නොකඩවා කටයුතු කරමින් සිටි කාලයක මෙය සිදුවී ඇත.
සංචාරක ව්යාපාරය ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වල ඉතාමත් තීරණාත්මක ප්රභවයක් ලෙස පවතින නිසා, ප්රතිපත්ති立案කරුවන්, කර්මාන්ත ගොඩනංවන්නන් සහ ආයෝජකයින් සඳහා මාසික පැමිණීම් ප්රවණතා ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙන දර්ශකයක් බවට පත්ව ඇත.
ක්ෂේත්රය තවමත් යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ අවධියේ
ජූලි මාසයේ පසුබෑම තිබියදීත්, පසුගිය වසර පුරා පුළුල් සංචාරක කර්මාන්තය ශක්තිමත් බවක් දක්වා ඇති අතර, ඉන්දියාව, රුසියාව, එක්සත් රාජධානිය, ජර්මනිය සහ චීනය ඇතුළු ප්රධාන වෙළෙඳපොළවලින් සංචාරකයින් රට වෙත ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත. ශ්රී ලංකාව දකුණු ආසියානු කලාපයේ ප්රමුඛ සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ප්රවර්ධනය කිරීමට බලධාරීන් ක්රියාශීලීව කටයුතු කරමින් සිටී.
රජය සහ ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්යාංශය සංචාරකයින්ගේ ජනවිකාස විවිධාංගීකරණය සහ සාමාන්ය රැඳීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම ඉලක්ක කරගත් ව්යාපාර දියත් කර ඇති අතර, මෙම දෙකම සමස්ත සංචාරක ආදායම වර්ධනය කිරීමට අත්යවශ්ය බව සලකනු ලැබේ.
ඉදිරියේ ඇති අභියෝග
කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් පෙන්වා දෙන්නේ, සුළු පහතවැටීමට දායකවිය හැකි සාධක කිහිපයක් ඇති බවයි. ඒවා නම්:
- විවේකී සංචාර වියදම් කෙරෙහි බලපාන ගෝලීය ආර්ථික පීඩනය
- කලාපීය සෙසු සංචාරක ගමනාන්තවලින් ඇතිවන වැඩිවන තරඟකාරිත්වය
- සමහර සංචාරක කොටස් සඳහා පිරිවැය සහ ප්රවේශ්යතාව සම්බන්ධ අඛණ්ඩ ගැටලු
ආගන්තුකසත්කාර හා සංචාරක ක්ෂේත්රයේ පාර්ශ්වකරුවන්, ඉදිරි මාසවල පැමිණීම් සංඛ්යාව පවත්වාගෙන යාමට හා වර්ධනය කිරීමට යටිතල පහසුකම්, වීසා සහජකරණය සහ ගමනාන්ත අලෙවිකරණය සඳහා ආයෝජනය කිරීම දිගටම කරගෙන යන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා ඇත.
ශ්රී ලංකාව වසරේ පසු භාගයේ සාම්ප්රදායික ඉහළ සංචාරක සමය කරා ළඟාවෙමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, රට ජූලි ප්රවණතාව ආපසු හරවා ඉදිරි මාසවල ශක්තිමත් සංඛ්යා ඉදිරිපත් කළ හැකිදැයි යන්න කෙරෙහි සැමගේ අවධානය යොමුව ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.