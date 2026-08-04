Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජූලි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයින් සංඛ්‍යාවේ සුළු පහතවැටීමක්

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජූලි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයින් සංඛ්‍යාවේ සුළු පහතවැටීමක්

ශ්‍රී ලංකාවට ජූලි මාසය තුළ පැමිණි සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව පෙර වසරේ එම කාලසීමාවට සාපේක්ෂව සියයට 1.7කින් අඩුවී ඇති බව නවතම දත්ත වාර්තා කරයි.

පැමිණීම්වල මද අඩුවීමක්

සියයට වශයෙන් සාපේක්ෂව කුඩා මෙම පහතවැටීම, දිවයිනේ සංචාරක ගමනාගමනයේ මද මන්දගාමීකමක් පෙන්නුම් කරයි. ඊස්තර් ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ සහ කොවිඩ්-19 වසංගතයේ දිගුකාලීන බලපෑම් මෙන්ම වසර ගණනාවක ආර්ථික කැළඹීම් හමුවේ සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව යළි ගොඩනැගීමට ක්ෂේත්‍රය නොකඩවා කටයුතු කරමින් සිටි කාලයක මෙය සිදුවී ඇත.

සංචාරක ව්‍යාපාරය ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වල ඉතාමත් තීරණාත්මක ප්‍රභවයක් ලෙස පවතින නිසා, ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්, කර්මාන්ත ගොඩනංවන්නන් සහ ආයෝජකයින් සඳහා මාසික පැමිණීම් ප්‍රවණතා ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙන දර්ශකයක් බවට පත්ව ඇත.

ක්ෂේත්‍රය තවමත් යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ අවධියේ

ජූලි මාසයේ පසුබෑම තිබියදීත්, පසුගිය වසර පුරා පුළුල් සංචාරක කර්මාන්තය ශක්තිමත් බවක් දක්වා ඇති අතර, ඉන්දියාව, රුසියාව, එක්සත් රාජධානිය, ජර්මනිය සහ චීනය ඇතුළු ප්‍රධාන වෙළෙඳපොළවලින් සංචාරකයින් රට වෙත ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත. ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියානු කලාපයේ ප්‍රමුඛ සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීමට බලධාරීන් ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කරමින් සිටී.

රජය සහ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සංචාරකයින්ගේ ජනවිකාස විවිධාංගීකරණය සහ සාමාන්‍ය රැඳීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම ඉලක්ක කරගත් ව්‍යාපාර දියත් කර ඇති අතර, මෙම දෙකම සමස්ත සංචාරක ආදායම වර්ධනය කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය බව සලකනු ලැබේ.

ඉදිරියේ ඇති අභියෝග

කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් පෙන්වා දෙන්නේ, සුළු පහතවැටීමට දායකවිය හැකි සාධක කිහිපයක් ඇති බවයි. ඒවා නම්:

  • විවේකී සංචාර වියදම් කෙරෙහි බලපාන ගෝලීය ආර්ථික පීඩනය
  • කලාපීය සෙසු සංචාරක ගමනාන්තවලින් ඇතිවන වැඩිවන තරඟකාරිත්වය
  • සමහර සංචාරක කොටස් සඳහා පිරිවැය සහ ප්‍රවේශ්‍යතාව සම්බන්ධ අඛණ්ඩ ගැටලු

ආගන්තුකසත්කාර හා සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ පාර්ශ්වකරුවන්, ඉදිරි මාසවල පැමිණීම් සංඛ්‍යාව පවත්වාගෙන යාමට හා වර්ධනය කිරීමට යටිතල පහසුකම්, වීසා සහජකරණය සහ ගමනාන්ත අලෙවිකරණය සඳහා ආයෝජනය කිරීම දිගටම කරගෙන යන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව වසරේ පසු භාගයේ සාම්ප්‍රදායික ඉහළ සංචාරක සමය කරා ළඟාවෙමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, රට ජූලි ප්‍රවණතාව ආපසු හරවා ඉදිරි මාසවල ශක්තිමත් සංඛ්‍යා ඉදිරිපත් කළ හැකිදැයි යන්න කෙරෙහි සැමගේ අවධානය යොමුව ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මුල්ලෑතිව් හි අතිරේක අක්කර 1,661ක් අත්පත් කර ගැනීමේ නිවේදනයෙන් සති කිහිපයකට පසු ශ්‍රී ලංකා රජය ඉඩම් ආපසු දීමේ පොරොන්දුවක් ලබා දෙයි Sinhala

මුල්ලෑතිව් හි අතිරේක අක්කර 1,661ක් අත්පත් කර ගැනීමේ නිවේදනයෙන් සති කිහිපයකට පසු ශ්‍රී ලංකා රජය ඉඩම් ආපසු දීමේ පොරොන්දුවක් ලබා දෙයි

උතුරු මුල්ලෑතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචිකරුවන්ට ඉඩම් නිදහස් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය ප්‍රතිඥා දී ඇති අතර, එය පැමිණෙන්නේ ඒ ම ප්‍රදේශයේ අතිරේක අක්කර 1,661ක් අත්පත් කර…

04 Aug 2026 Discuss
පොලිස්පතිට එරෙහිව එස්එල්පීපී මහලේකම් කළ අදහස් පිළිබඳ විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා නියෝග කරයි Sinhala

පොලිස්පතිට එරෙහිව එස්එල්පීපී මහලේකම් කළ අදහස් පිළිබඳ විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා නියෝග කරයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (එස්එල්පීපී) මහලේකම් සහ නීතිඥ සාගර කාරියවසම් විසින් පොලිස්පතිවරයාට එරෙහිව සිදු කළ මතභේදාත්මක ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක්…

04 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව ගෝලීය අධිකරණ සංවිධානය කනස්සල්ල පළ කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව ගෝලීය අධිකරණ සංවිධානය කනස්සල්ල පළ කරයි

විනිසුරුවරුන්ගේ ලොව විශාලතම සංගමය, ශ්‍රී ලංකාවේ යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, රටේ නෛතික හා පාලන රාමුව…

04 Aug 2026 Discuss