Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව ගෝලීය අධිකරණ සංවිධානය කනස්සල්ල පළ කරයි

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව ගෝලීය අධිකරණ සංවිධානය කනස්සල්ල පළ කරයි

විනිසුරුවරුන්ගේ ලොව විශාලතම සංගමය, ශ්‍රී ලංකාවේ යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, රටේ නෛතික හා පාලන රාමුව ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සැලසුම් වටා ඇති ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන විවාදයට බලගතු ජාත්‍යන්තර කටහඬක් එකතු වී තිබේ.

ජාත්‍යන්තර අධිකරණ ප්‍රජාව මැදිහත් වෙයි

ලොව පුරා අධිකරණ ආයතන නියෝජනය කරන ජාත්‍යන්තර විනිසුරු සංගමය, යෝජිත සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් නිල වශයෙන් සිය කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, කොළඹ දී සලකා බලනු ලබන වෙනස්කම් ශ්‍රී ලංකාවේ සීමාවන් ඉක්මවා බෙහෙවින් දුරට අවධානයට ලක් වී ඇති බව එයින් පෙනේ.

ලොව තුළ එබඳු ස්වභාවයේ වඩාත්ම නියෝජිත සංවිධානය ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන මෙම සංවිධානය, ප්‍රජාතාන්ත්‍රික පාලනයේ මූලික ශිලා වන අධිකරණ ස්වාධීනත්වය හා බලතල බෙදීමේ මූලධර්ම මත සංශෝධනය ඇති කළ හැකි ඇඟවීම් පිළිබඳ කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කළේය.

මෙය ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් වන්නේ ඇයි

ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවල සංකීර්ණ දේශපාලන භූ දර්ශනයක් ගමන් කරමින් සිටින අතර, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ඇති කිසිදු සැලකිය යුතු වෙනස්කමක් රටේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආයතන සඳහා ගැඹුරු ප්‍රතිවිපාක දරයි. ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් අධිකරණ සංවිධානයක මැදිහත්වීම, ශ්‍රී ලාංකික නීතිඥයින් ඉදිරියේ ඇති තීරණවල බර අඩිය රේඛාංකිත කරයි.

යෝජිත සංශෝධනය විවේචනය කරන්නන් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත්තේ, ඇතැම් විධිවිධාන අධිකරණ ස්වාධීනත්වය දුර්වල කළ හැකි ආකාරයෙන් බලය කේන්ද්‍රගත කිරීමේ අවදානමක් ඇති බවයි — එම කනස්සල්ල දැන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ද ද්විත්ව ලෙස ප්‍රතිධ්වනි වී ඇත.

ප්‍රවේශමෙන්숙 සලකා බැලීමට ඇතිරිපු ඇමතුම්

ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ ප්‍රකාශය, සංශෝධනය ඉදිරියට ගෙන යාමට පෙර පුළුල් විමසීම්වල නියැලෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා රජය මත පීඩනය තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. රටේ නෛතික විශේෂඥයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ද ප්‍රවේශම් සහිතව හා විනිවිදභාවයෙන් ඉදිරියට යන ලෙස පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලා සිටිති.

ශ්‍රී ලංකාව සිය අර්බුදයෙන් පසු ප්‍රකෘතිය ඇති කර ගැනීම දිගටම කරගෙන යන අතර, සිය පුරවැසියන් අතර ආයතනික විශ්වාසය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට කටයුතු කරන මෙහිදී, ගෝලීය අධිකරණ ප්‍රජාවෙන් ලැබෙන ප්‍රතිචාරය, රටේ නෛතික රාමුව රඳා පවතින ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් කාලෝචිත ලෙස සිහිපත් කරවයි.

වාර්තාකරණ අවස්ථාව වන විට ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ කනස්සල්ල සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් නිල ප්‍රතිචාරයක් ලබා දී නොතිබිණි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජාතික එකඟතාවය තුළින් විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කිරීමට ජනාධිපති දිසානායක සහාය දක්වයි Sinhala

ජාතික එකඟතාවය තුළින් විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කිරීමට ජනාධිපති දිසානායක සහාය දක්වයි

විධායක බලතල පිළිබඳ ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණයට ජනාධිපති විවෘතයි එකතරফ දේශපාලන ක්‍රියාමාර්ගයක් හරහා නොව, පුළුල් ජාතික එකඟතාවයක් ඇතිව එම පියවර ගනු ලැබේ නම්, විධායක…

04 Aug 2026 Discuss
කැනඩාවේ රැකියා පොරොන්දු දී වංචා කළ ජාලයකට හසු වූ ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනෙකු එතියෝපියාවේදී පැහැරගෙන ගිය සිද්ධියෙන් ගලවා ගැනේ Sinhala

කැනඩාවේ රැකියා පොරොන්දු දී වංචා කළ ජාලයකට හසු වූ ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනෙකු එතියෝපියාවේදී පැහැරගෙන ගිය සිද්ධියෙන් ගලවා ගැනේ

කැනඩාවේ රැකියා ලබාදෙන බවට පොරොන්දු දී විදේශ රැකියා වංචාවකට ගොදුරු වූ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් තිදෙනෙකු එතියෝපියාවේදී පැහැරගෙන ගොස් සිටිය දී ගලවා ගැනීමට සමත් වූ…

04 Aug 2026 Discuss
කිඹුලෙකු ලංකාවේ රළ පළකට රිංගයි — දිය කෙළිකාරයෝ බේගල් වෙති Sinhala

කිඹුලෙකු ලංකාවේ රළ පළකට රිංගයි — දිය කෙළිකාරයෝ බේගල් වෙති

ශ්‍රී ලංකාවේ රළ පළකක් වෙත පැමිණි සර්ෆර්වරුන් පිරිසකට මෑතකදී සිදු වූ අමුතු අත්දැකීමක් ජාත්‍යන්තර අවධානය දිනා ගෙන තිබේ. රළ පළ ප්‍රදේශයේ ජලය මැදින් ගමන් කරමින්…

04 Aug 2026 Discuss