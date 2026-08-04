මුල්ලෑතිව් හි අතිරේක අක්කර 1,661ක් අත්පත් කර ගැනීමේ නිවේදනයෙන් සති කිහිපයකට පසු ශ්රී ලංකා රජය ඉඩම් ආපසු දීමේ පොරොන්දුවක් ලබා දෙයි
උතුරු මුල්ලෑතිව් දිස්ත්රික්කයේ පදිංචිකරුවන්ට ඉඩම් නිදහස් කිරීමට ශ්රී ලංකා රජය ප්රතිඥා දී ඇති අතර, එය පැමිණෙන්නේ ඒ ම ප්රදේශයේ අතිරේක අක්කර 1,661ක් අත්පත් කර ගැනීමේ සැලසුම් බලධාරීන් නිවේදනය කළ සති කිහිපයකට පසුවය — මෙම පරස්පර විරෝධය දෙමළ ප්රජාවන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් වෙතින් දැඩි විවේචනයට ලක් වී ඇත.
මෑත කාලීන අත්පත් කිරීමේ සැලසුම් මගින් සෙවනැලි වූ පොරොන්දුවක්
ඉඩම් නිදහස් කිරීමේ ප්රතිඥාවේ කාලෝචිතභාවය උතුරු දෙසෙහි රජයේ ප්රතිපත්තියේ අනුකූලතාව පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කර ඇත. මෑතදී මුල්ලෑතිව් හි අක්කර 1,600කට අධික ප්රමාණයක් අත්පත් කර ගැනීමේ ප්රකාශනයක් සිදු කළ පසුබිමකදී, නව ඉඩම් නිදහස් කිරීමේ නිවේදනය නිෂ්ඵල බව පදිංචිකරුවන් සහ උපදේශන කණ්ඩායම් පෙන්වා දී ඇත. මුල්ලෑතිව් යනු දශක ගණනක් පුරා යුද්ධය හේතුවෙන් සිදු වූ විස්ථාපනයෙන් දැඩි ලෙස බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශයකි.
2009 දී අවසන් වූ ගැටුමෙන් වඩාත් ම රිදුම් ලැබූ දිස්ත්රික්ක අතර වන මුල්ලෑතිව්, හමුදාව හා රාජ්ය ආයතන විසින් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සම්බන්ධ ආරවුල් දිගු කලක් තිස්සේ කේන්ද්රස්ථානය වී ඇත. යුද්ධය සමයේ විස්ථාපනය වූ බොහෝ දෙමළ පවුල් ඔවුන්ගේ පිය බිම් වෙත ආපසු යාමට වසර ගණනාවක් — ඇතැම් අවස්ථාවලදී දශකයකට ද වැඩි කාලයක් — රැඳී සිටිති.
අවිනිශ්චිතතාව මැද සිරවූ ප්රජාවන්
බලපෑමට ලක් වූ පවුල් සඳහා, කොළඹ සිට ලැබෙන පරස්පර විරෝධී සංඥා, දැනටමත් වේදනාකාරී හා දිගු ලෙස ඇදී ගිය අරගලයකට තවත් දුකක් එකතු කර ඇත. නවතම ප්රතිඥාව සත්ය ප්රගතියක් සනිටුහන් කරන බව බලාපොරොත්තු වූ විස්ථාපිත පදිංචිකරුවන් දැන් රජයේ සැබෑ අභිප්රාය කුමක් දැයි යන්නෙහි අවිනිශ්චිතතාව ම රැගෙන සිටිති.
- 2009 දී සිදු වූ සිවිල් යුද්ධයේ අවසාන අදියරෙන් දැඩිව打撃 ලත් දිස්ත්රික්ක අතර මුල්ලෑතිව් ද වේ.
- ඒ ප්රදේශයේ විශාල ඉඩම් කොටස් ගැටුම අවසාන වීමෙන් පසු මේ දක්වාම හමුදා අත්පත් කිරීම යටතේ පවතී.
- දෙමළ පදිංචිකරුවන් සහ ප්රවාස කණ්ඩායම් උතුරු හා නැගෙනහිර සිවිල් ඉඩම් සම්පූර්ණයෙන් මිලිටරීකරණය ඉවත් කරන ලෙස නොයෙකුත් වාරයන්හිදී ඉල්ලා සිටියහ.
- අතිරේක අක්කර 1,661ක් අත්පත් කර ගැනීමේ යෝජිත නිවේදනය, ඉඩම් නිදහස් කිරීමේ නවතම ප්රතිඥාවට සති කිහිපයකට පෙර ප්රකාශ කෙරිණ.
පැහැදිලිකම හා වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්
දෙමළ දේශපාලන නියෝජිතයන් සහ මානව හිමිකම් සිවිල් සංවිධාන, නිදහස් කිරීමට නියමිත ඉඩම් මොනවාද, ඒ ඉඩම් ලැබෙන්නේ කාට ද, හා කිනම් කාල රාමුවක් ය යන්න පිළිබඳ පැහැදිලි හා සංයුක්ත තොරතුරු ලබා දෙන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා ඇත. නිශ්චිත ක්රියා සැලසුම් රහිත අ막ු පොරොන්දු, නොයෙකුත් බලාපොරොත්තු භංගත්වයන්ට ලක් වූ උතුරු ප්රජාවන් අතර විශ්වාසය යළි ගොඩනැඟීමට කිසිදු ප්රයෝජනයක් නොවන බව ඔවුහු තර්ක කරති.
ඉඩම් නිදහස් කිරීම නිවේදනය කරමින් ම ඒ සමඟ ම වෙනත් ස්ථානවල අක්කර දහස් ගණනක් අත්පත් කර ගැනීමට ඉදිරිපත් වීම, යුක්තිය හා නැවත පදිංචි කිරීම තවමත් බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නා දෙමළ ප්රජාවන්ට ඊට ප්රතිවිරෝධී ශක්තිමත් පණිවිඩයක් ලබා දෙන බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
ශ්රී ලංකාවේ උතුරු හා නැගෙනහිර ඉඩම් අයිතිය සම්බන්ධ ගැටළුව, යුද්ධෝත්තර සංහිඳියාවේ වඩාත් ම සංවේදී හා අවිසඳු මාන අතරින් එකකව පවතී. දෙමළ සිවිල් ජනතාවගේ නීත්යානුකූල ඉඩම් අභියෝගාත්මකතාවන් පැහැදිලි, අනුකූල හා නීතිමය ව ශක්තිමත් ආකාරයෙන් විසඳා ගැනීමකින් තොරව චිරස්ථායී සාමයක් හා සැබෑ සංහිඳියාවක් ළඟා කර ගත නොහැකි බව නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.
මුල්ලෑ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.