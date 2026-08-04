පොලිස්පතිට එරෙහිව එස්එල්පීපී මහලේකම් කළ අදහස් පිළිබඳ විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස පොදු ආරක්ෂක අමාත්යවරයා නියෝග කරයි
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (එස්එල්පීපී) මහලේකම් සහ නීතිඥ සාගර කාරියවසම් විසින් පොලිස්පතිවරයාට එරෙහිව සිදු කළ මතභේදාත්මක ප්රකාශ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස පොදු ආරක්ෂක අමාත්ය ආනන්ද විජේපාල මහතා නියෝග කර ඇත.
මතභේදාත්මක ප්රකාශ සම්බන්ධයෙන් අමාත්යවරයා මැදිහත් වෙයි
පොදු ආරක්ෂක අමාත්යාංශය විසින් විපක්ෂ පක්ෂයේ ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරියාගේ ප්රකාශවලට ප්රතිචාර වශයෙන් සෘජු පියවර ගනිමින් මෙම කරුණ බැරෑරුම් ලෙස සලකන බව රජය සංඥා කර ඇත. රටේ ඉහළම පොලිස් නිලධාරියාට එල්ල කළ ප්රකාශවල සුදුසුකම පිළිබඳ ඇති කනස්සල්ල අවධාරණය කරමින් විමර්ශනයට නියෝග කළ බව අමාත්ය විජේපාල මහතා තහවුරු කළේය.
නිල ප්රකාශ නිල පරීක්ෂණයකට ලක් වෙයි
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ රජය යටතේ බලය දැරූ එස්එල්පීපී පක්ෂය, එහි මහලේකම්වරයාට ආරෝපණය වන ප්රසිද්ධ ප්රකාශ හේතුවෙන් මතභේදයකට මැදිවී ඇත. නීතිඥ සුදුසුකම් සහිත කාරියවසම් මහතා විසින් සිදු කළ එම ප්රකාශ නිල පරීක්ෂණයකට යොමු කළ යුතු බව නිලධාරීන් පවසති.
විමර්ශනයකට නියෝග කිරීම, ශ්රී ලංකා පොලිස් සේවාවේ ප්රධානියා වන පොලිස්පතිවරයා ඇතුළු ජ්යෙෂ්ඨ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් දුර්වල කිරීමට හෝ නිසි නොවන ආකාරයෙන් ඉලක්ක කිරීමක් ලෙස සැලකෙන ප්රසිද්ධ ප්රකාශ සම්බන්ධයෙන් වත්මන් රජය තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින සංවේදිතාව පිළිබිඹු කරයි.
දේශපාලන හැසිරීම සම්බන්ධ පුළුල් ඇඟවුම්
මෙම සිදුවීම, විශේෂයෙන් නීතිය හා සාමය පවත්වාගෙන යාමේ වගකීම දරන ආයතන සම්බන්ධ ප්රකාශ අගනා කළ විට, ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන අදහස් ප්රකාශ කිරීමේ සීමාවන් පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කරයි. නිසි නොවන ආකාරයෙකැයි සැලකෙන ලෙස ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් නායකත්වයට විවේචන එල්ල කිරීම, නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවල ස්වාධීනත්වයට සහ ප්රසිද්ධ තත්ත්වයට බලපෑ හැකි බව නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙති.
විමර්ශනයේ විෂය පථය සහ කාල රාමුව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, පොදු ආරක්ෂක අමාත්යාංශය විසින් නියමිත වේලාවේදී හෙළිදරව් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.