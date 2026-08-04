Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පොලිස්පතිට එරෙහිව එස්එල්පීපී මහලේකම් කළ අදහස් පිළිබඳ විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා නියෝග කරයි

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පොලිස්පතිට එරෙහිව එස්එල්පීපී මහලේකම් කළ අදහස් පිළිබඳ විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා නියෝග කරයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (එස්එල්පීපී) මහලේකම් සහ නීතිඥ සාගර කාරියවසම් විසින් පොලිස්පතිවරයාට එරෙහිව සිදු කළ මතභේදාත්මක ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍ය ආනන්ද විජේපාල මහතා නියෝග කර ඇත.

මතභේදාත්මක ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යවරයා මැදිහත් වෙයි

පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් විපක්ෂ පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියාගේ ප්‍රකාශවලට ප්‍රතිචාර වශයෙන් සෘජු පියවර ගනිමින් මෙම කරුණ බැරෑරුම් ලෙස සලකන බව රජය සංඥා කර ඇත. රටේ ඉහළම පොලිස් නිලධාරියාට එල්ල කළ ප්‍රකාශවල සුදුසුකම පිළිබඳ ඇති කනස්සල්ල අවධාරණය කරමින් විමර්ශනයට නියෝග කළ බව අමාත්‍ය විජේපාල මහතා තහවුරු කළේය.

නිල ප්‍රකාශ නිල පරීක්ෂණයකට ලක් වෙයි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ රජය යටතේ බලය දැරූ එස්එල්පීපී පක්ෂය, එහි මහලේකම්වරයාට ආරෝපණය වන ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශ හේතුවෙන් මතභේදයකට මැදිවී ඇත. නීතිඥ සුදුසුකම් සහිත කාරියවසම් මහතා විසින් සිදු කළ එම ප්‍රකාශ නිල පරීක්ෂණයකට යොමු කළ යුතු බව නිලධාරීන් පවසති.

විමර්ශනයකට නියෝග කිරීම, ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවාවේ ප්‍රධානියා වන පොලිස්පතිවරයා ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් දුර්වල කිරීමට හෝ නිසි නොවන ආකාරයෙන් ඉලක්ක කිරීමක් ලෙස සැලකෙන ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් වත්මන් රජය තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින සංවේදිතාව පිළිබිඹු කරයි.

දේශපාලන හැසිරීම සම්බන්ධ පුළුල් ඇඟවුම්

මෙම සිදුවීම, විශේෂයෙන් නීතිය හා සාමය පවත්වාගෙන යාමේ වගකීම දරන ආයතන සම්බන්ධ ප්‍රකාශ අගනා කළ විට, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ සීමාවන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු කරයි. නිසි නොවන ආකාරයෙකැයි සැලකෙන ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නායකත්වයට විවේචන එල්ල කිරීම, නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවල ස්වාධීනත්වයට සහ ප්‍රසිද්ධ තත්ත්වයට බලපෑ හැකි බව නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙති.

විමර්ශනයේ විෂය පථය සහ කාල රාමුව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් නියමිත වේලාවේදී හෙළිදරව් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මුල්ලෑතිව් හි අතිරේක අක්කර 1,661ක් අත්පත් කර ගැනීමේ නිවේදනයෙන් සති කිහිපයකට පසු ශ්‍රී ලංකා රජය ඉඩම් ආපසු දීමේ පොරොන්දුවක් ලබා දෙයි Sinhala

මුල්ලෑතිව් හි අතිරේක අක්කර 1,661ක් අත්පත් කර ගැනීමේ නිවේදනයෙන් සති කිහිපයකට පසු ශ්‍රී ලංකා රජය ඉඩම් ආපසු දීමේ පොරොන්දුවක් ලබා දෙයි

උතුරු මුල්ලෑතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචිකරුවන්ට ඉඩම් නිදහස් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය ප්‍රතිඥා දී ඇති අතර, එය පැමිණෙන්නේ ඒ ම ප්‍රදේශයේ අතිරේක අක්කර 1,661ක් අත්පත් කර…

04 Aug 2026 Discuss
ජූලි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයින් සංඛ්‍යාවේ සුළු පහතවැටීමක් Sinhala

ජූලි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයින් සංඛ්‍යාවේ සුළු පහතවැටීමක්

ශ්‍රී ලංකාවට ජූලි මාසය තුළ පැමිණි සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව පෙර වසරේ එම කාලසීමාවට සාපේක්ෂව සියයට 1.7කින් අඩුවී ඇති බව නවතම දත්ත වාර්තා කරයි. පැමිණීම්වල මද අඩුවීමක්…

04 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව ගෝලීය අධිකරණ සංවිධානය කනස්සල්ල පළ කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව ගෝලීය අධිකරණ සංවිධානය කනස්සල්ල පළ කරයි

විනිසුරුවරුන්ගේ ලොව විශාලතම සංගමය, ශ්‍රී ලංකාවේ යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, රටේ නෛතික හා පාලන රාමුව…

04 Aug 2026 Discuss