Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම 2026 කාන්තා T20 ජාත්‍යන්තර තරග මාලාවේදී පාකිස්තානයට එරෙහිව පිළිගනී

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම 2026 කාන්තා T20 ජාත්‍යන්තර තරග මාලාවේදී පාකිස්තානයට එරෙහිව පිළිගනී

ඉදිරියේදී රසවත් කාන්තා T20 ගැටුමක්

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම සහ පාකිස්තාන කාන්තා කණ්ඩායම 2026 වර්ෂයේදී කාන්තා ටුවෙන්ටි20 ජාත්‍යන්තර තරග මාලාවක් සඳහා එකිනෙකාට මුහුණ දීමට නියමිතව ඇති අතර, තරඟකාරී ආසියානු ක්‍රිකට් ජාතීන් දෙකක් අතර ආකර්ෂණීය ගැටීමක් බලාපොරොත්තු විය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කාන්තා කණ්ඩායම ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ මෑත කාලීන දස්කම් මත පදනම්ව ශක්තිමත් පාකිස්තාන කණ්ඩායමකට එරෙහිව ස්වදේශ පිටියේ ආධිපත්‍යය තහවුරු කර ගැනීමට සූදානම් වන බැවින්, මෙම තරග මාලාව ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන්ගේ සැලකිය යුතු අවධානය ආකර්ෂණය කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

කලාපීය ආඩම්බරයෙන් සපිරි තරගාවලියක්

ශ්‍රී ලංකාව සහ පාකිස්තානය අතර තරග ඓතිහාසිකව ආසියානු කාන්තා ක්‍රිකට් සන්දර්භය තුළ ඉමහත් බරක් දරා ඇති අතර, දෙපාර්ශ්වයම උසස් තත්ත්වයේ ටුවෙන්ටි20 ක්‍රිකට් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව ඇති දක්ෂ කණ්ඩායම් වලින් සමන්විත වේ. 2026 තරග මාලාවද ඊට වෙනස් නොවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ආඩම්බරය, ශ්‍රේණිගත කිරීම් සහ ICC ලකුණු ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකිය.

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සඳහා, ඉදිරි ICC තරග චක්‍ර සඳහා සූදානම් වෙමින් දියුණු වෙමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ ද්විපාර්ශ්වික තරග මාලාවල ශක්තිමත් ක්‍රීඩාවක් ඉදිරිපත් කිරීම ඉතාමත් වැදගත් වේ.

අපේක්ෂා කළ හැකි දේ

  • 2026 දී ශ්‍රී ලංකාව සහ පාකිස්තානය අතර කාන්තා ටුවෙන්ටි20 ජාත්‍යන්තර තරග මාලාවක්
  • ප්‍රමුඛ ආසියානු කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් දෙකක් අතර තරඟකාරී ක්‍රීඩාවක්
  • ද්විපාර්ශ්වික ශ්‍රේණිගත කිරීම් සහ ක්‍රීඩක සංවර්ධනය සඳහා වැදගත් ඇඟවුම්

තරග පිළිබඳ ස්ථාන, දිනයන් සහ කණ්ඩායම් නිවේදනය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර තරග මාලාව ආසන්න වන විට තහවුරු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් රසිකයන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිල යාවත්කාලීන කිරීම් සඳහා අවධානයෙන් සිටීමට දිරිමත් කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ අධිකරණ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය Sinhala

22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ අධිකරණ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ අධිකරණ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත යන වැදගත් නෛතික යෝජනා දෙකක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ කැබිනට් මණ්ඩලය…

04 Aug 2026 Discuss
දරුණු වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ඇති වූ නායයෑම් සහ ගංවතුර මුළු ශ්‍රී ලංකාව පුරා පැතිරෙන අතර මරණ හය දක්වා ඉහළ යයි Sinhala

දරුණු වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ඇති වූ නායයෑම් සහ ගංවතුර මුළු ශ්‍රී ලංකාව පුරා පැතිරෙන අතර මරණ හය දක්වා ඉහළ යයි

දිවයිනේ බහු ප්‍රදේශ හරහා විනාශකාරී නායයෑම් සහ පුළුල් ගංවතුර තත්ත්වයන් ඇති කළ තද වර්ෂාපතනයකින් ශ්‍රී ලංකාව අැණ වැදීමත් සමග, අඩුතරමින් හය දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්…

04 Aug 2026 Discuss
ශිෂ්‍යත්ව හා උ/පෙ විභාග සඳහා කාලගුණ අවදානම් තක්සේරු කිරීමට විශේෂ රැස්වීමක් Sinhala

ශිෂ්‍යත්ව හා උ/පෙ විභාග සඳහා කාලගුණ අවදානම් තක්සේරු කිරීමට විශේෂ රැස්වීමක්

අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් මගින් ඉදිරි විභාග කාලසටහනට බාධා ඇති විය හැකි බවට උද්ගත වී ඇති අශංකාවන් මධ්‍යේ, ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත්ම ජාතික විභාග දෙකක් සඳහා ගතයුතු…

04 Aug 2026 Discuss