ශ්රී ලංකාවේ මාධ්යවේදියෙකුට එරෙහිව පොලිසිය යොදා ගත් බිය ගැන්වීමේ උපාය මාර්ග SEP විසින් දැඩිව හෙළා දකී
සමාජවාදී වාර්තාකරුවෙකු ඉලක්ක කරගත් නිලධාරියෙකු සම්බන්ධයෙන් පාර්ශ්වය මාධ්ය නිදහස පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකාවේ සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය (SEP) විසින්, ලෝක සමාජවාදී වෙබ් අඩවිය (WSWS) සඳහා කටයුතු කරන වාර්තාකරුවෙකුට එරෙහිව පොලිසිය දිනූ හිතාමතා බිය ගැන්වීමේ ක්රියාවක් ලෙස හඳුන්වන දෙය තදින් හෙළා දකිමින්, රටේ මාධ්ය නිදහසේ තත්ත්වය පිළිබඳ බරපතල සැලකිල්ල යොමු කර ඇත.
එම මාධ්යවේදියා ඉලක්ක කරගත් බවට කියනු ලබන නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම, ස්වාධීන වාර්තාකරණය යටපත් කිරීමට සහ ස්ථාපිත බලධාරීන්ට විවේචනාත්මක හඬ නිහඬ කිරීමට ගත් පිළිගත නොහැකි උත්සාහයක් ලෙස සංලක්ෂිත කරමින් පක්ෂය ප්රසිද්ධියේ එය හෙළා දැකීය.
ස්වාධීන මාධ්ය මතට පීඩනය එල්ල කිරීමේ රටාවක්
මෙම සිදුවීම හුදෙකලා අවස්ථාවක් නොව, බලයේ සිටින අයට අභියෝග කරන කරුණු පිළිබඳ වාර්තා කරන මාධ්යවේදීන්ට එරෙහිව බිය ගැන්වීම මෙවලමක් ලෙස බලධාරීන් විසින් භාවිත කිරීමේ පුළුල් හා කලකිරවනසුළු රටාවක් පිළිබිඹු කරන බව SEP තර්ක කළේය. එවැනි හැසිරීම් ප්රජාතන්ත්රවාදී නිදහස් සඳහා සහ නිවැරදි, ස්වාධීන තොරතුරු ලබා ගැනීමට ජනතාවට ඇති අයිතියට සෘජු තර්ජනයක් එල්ල කරන බව පක්ෂය අනතුරු ඇඟවීය.
ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක වන සමාජවාදී හා ප්රගතිශීලී මාධ්යවේදීන්ගේ කාර්යය දුර්වල කිරීම සඳහා රාජ්ය අනුග්රහය ඇතිව ගන්නා ලද පියවර ලෙස හඳුන්වන දෙය සම්බන්ධයෙන් සිය අනුගාමිකයන් සහ පුළුල් ජනතාව අවධානයෙන් සිටින ලෙස SEP ඉල්ලා සිටියේය.
වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්
සිය ප්රකාශයෙහිදී SEP, WSWS වාර්තාකරුට එරෙහිව ගනු ලැබූ පියවර සම්බන්ධයෙන් අදාළ බලධාරීන් වගකිවයුතු කර ගත යුතු බව ඉල්ලා සිටියේය. පොලිසියෙන් හෝ රාජ්යයේ වෙනත් ඕනෑම අංගයකින් හිරිහැර, නිරීක්ෂණ හෝ බලහත්කාරයට ඇති බිය නොමැතිව, මාධ්යවේදීන් ස්වකීය වෘත්තීය යුතුකම් නිදහසේ ඉටු කිරීමට ඉඩ දිය යුතු බව පක්ෂය අවධාරණය කළේය.
දකුණු ආසියාව පුරා මාධ්ය නිදහස් සංවිධාන, විශේෂයෙන් වාමාංශික හෝ විකල්ප පුවත් වේදිකාවන් සමඟ සම්බන්ධ මාධ්යවේදීන් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාවේ වාර්තාව සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින කාලයක මෙම හෙළා දැකීම සිදු වී තිබේ.
කම්කරු පන්තියේ මාධ්යවේදීන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට ස්වකීය කැපවීම SEP නැවත තහවුරු කරමින්, කියනු ලබන බිය ගැන්වීම් වට කරගත් තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටියේය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.