කොමර්ෂල් බැංකු ඔෆ් සිලෝන් ආයතනය ගෝලීය 'The Banker' ලැයිස්තුවේ ශ්රී ලංකාවේ ඉහළම ශ්රේණිගත බැංකුව ලෙස තම තනතුර තහවුරු කරගනී
කොමර්ෂල් බැංකු ඔෆ් සිලෝන් ආයතනය, කීර්තිමත් The Banker ඉහළම ලෝක බැංකු 1000 ලැයිස්තුවේ ශ්රී ලංකාවේ ඉහළම ශ්රේණිගත බැංකුව ලෙස නැවත වරක් සිය තනතුර තහවුරු කරගනිමින්, දේශීය බැංකු අංශයේ තම ආධිපත්යය සහ ගෝලීය මූල්ය舞台යේ සිය පිළිගැනීම නැවත තහවුරු කර ඇත.
ලෝක වේදිකාවේ ස්ථිර කාර්යසාධනයක්
ලන්ඩන් මූලස්ථාන Financial Times සමූහය විසින් ප්රකාශයට පත් කරනු ලබන වාර්ෂික The Banker ඉහළම 1000 ශ්රේණිගත කිරීම, ජාත්යන්තර බැංකු ක්ෂේත්රයේ වඩාත් අධිකාරිමත් මිණුම් දණ්ඩන් අතර එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ. එය Tier 1 ප්රාග්ධන ශක්තිය, ශේෂ පත්ර ප්රමාණය සහ සමස්ත ලාභදායිතාව ඇතුළු ප්රධාන කාර්යසාධන මිනුම් මත ලොව පුරා මූල්ය ආයතන ඇගයීමට ලක් කරයි.
කොමර්ෂල් බැංකුව ශ්රී ලංකා ශ්රේණිගත කිරීම්වල ශීර්ෂස්ථානයේ අඛණ්ඩව ස්ථාන ගැනීම, විශේෂයෙන් මෑත වසරවලදී රට මුහුණ දුන් පුළුල් ආර්ථික අභියෝගවල පසුබිමේ, ආයතනයේ ස්ථිතිස්ථාපකත්වය සහ මූල්ය විනය අවධාරණය කරයි.
ශ්රී ලාංකික බැංකු ක්ෂේත්රයේ සන්ධිස්ථානයක්
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, දේශීයව බිහිවූ බැංකුවක් ලොව ඉහළම මූල්ය ආයතන 1,000 අතර අඛණ්ඩව ඉදිරිපත් වීම ජාතික ආඩම්බරයේ වැදගත් ලක්ෂ්යයක් නියෝජනය කරයි. කොමර්ෂල් බැංකුව සිය ප්රාග්ධන පදනම ශක්තිමත් කිරීමට, නිෂ්පාදන පිරිනැමීම් පුළුල් කිරීමට සහ ශක්තිමත් පාලනාධිකාරී ප්රමිතීන් ගරු කිරීමට ගත් අඛණ්ඩ උත්සාහයන් හරහා මෙම විශේෂත්වය රඳවා ගෙන ඇත.
බැංකුව ශ්රී ලංකාව පුරා විශාල ජාලයක් පවත්වාගෙන යන අතර ජාත්යන්තර පැවැත්මක් ද පවත්වාගෙන යයි; එය දකුණු ආසියානු කලාපයේ ප්රමුඛ මූල්ය ආයතනයක් ලෙස සිය කීර්තිය තව දුරටත් තහවුරු කරයි.
ඉදිරි ගමන සඳහා මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමන අඛණ්ඩව කරගෙන යන විට, ආයෝජක විශ්වාසය යළි තහවුරු කිරීමේ සහ වර්ධනයට සහාය දැක්වීමේ ක්රියාවලියේ එහි ප්රමුඛ මූල්ය ආයතනවල කාර්යසාධනය තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ගෝලීය වශයෙන් ගෞරවාන්විත ශ්රේණිගත කිරීමක කොමර්ෂල් බැංකුවේ පිළිගැනීම, රටේ බැංකු අංශයේ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳව දේශීය හා ජාත්යන්තර පාර්ශ්වකරුවන් දෙදෙනාටම ධනාත්මක සංඥාවක් යවයි.
ගෝලීය වෙළඳපොළවල් සහ බහුපාර්ශ්වීය ණය දෙන්නන්ගෙන් ශ්රී ලාංකික ආයතන දැඩි සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවට ලක්ව ඇති මෙම අවස්ථාවේ, ජාත්යන්තර මූල්ය කාර්යසාධන ප්රමිතීන් පවත්වා ගැනීමට බැංකුවේ කැපවීම ද මෙම ජයග්රහණය ඉස්මතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.