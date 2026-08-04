අධිකරණ නඩු තදබදය විසඳීමට විශේෂ කාරක සභාවක් පිහිටුවන ලෙස සජබ පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලයි
පාර්ලිමේන්තු කථානායකවරයාට විධිමත් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කෙරේ
ශ්රී ලංකාවේ උග්රවෙමින් පවතින අධිකරණ අර්බුදය විසඳීම සඳහා සමගි ජන බලවේගය (සජබ) විසින් වැදගත් පියවරක් ගනිමින්, රටේ නඩු තදබදය විසඳීම අරමුණු කරගත් පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවක් පිහිටුවන ලෙස ඉල්ලා පාර්ලිමේන්තු කථානායක ජගත් වික්රමරත්නට විධිමත් ලෙස යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.
මිලියන 1.1 කට අධික නඩු විභාගය අපේක්ෂාවෙන්
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්රමය තුළ දැනට නඩු මිලියන 1.1 කට අධික සංඛ්යාවක් විභාගය අපේක්ෂාවෙන් පවතින අතර, එම තත්ත්වය සාමාන්ය පුරවැසියන්ට යුක්තිය ලබා ගැනීමේ ඵලදායිතාව හා ප්රවේශ්යතාව පිළිබඳ බරපතළ සැලකිල්ලක් ඇති කර ඇති පසුබිමක් තුළ මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කෙරේ. විසඳුමකට නොපැමිණි නඩු විශාල සංඛ්යාව අධිකරණයට දැඩි බරක් ඇති කර ඇති අතර, දහස් ගණන් නඩුකරුවන් අවසානය ලබා ගැනීමට අවුරුදු ගණනාවක් රැඳී සිටීමට සිදු වී ඇත.
සජබ නීති සම්පාදන ක්රියාමාර්ගයක් ඉල්ලයි
කැප වූ විශේෂ කාරක සභාවක් පිහිටුවීමට ඉල්ලා සිටීමෙන් සජබ අරමුණු කරන්නේ, රටේ නෛතික රාමුව තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින අර්බුදයක් ලෙස සිය විස්තර කිරීම වෙත නිශ්චිත ලෙස පාර්ලිමේන්තු අවධානය යොමු කිරීමයි. ව්යුහගත, හරස්-පක්ෂ කාරක සභාවකට නඩු තදබදයේ මූල හේතු පරීක්ෂා කොට ඒ සඳහා ප්රායෝගික නීති සම්පාදන හා පරිපාලන විසඳුම් නිර්දේශ කිරීමේ හොඳම පිහිටීමක් ඇතැයි විපක්ෂ පක්ෂය විශ්වාස කරයි.
විශේෂ කාරක සභාවක් පිහිටුවීම, කාලෝචිත යුක්තිය ලැබීමට හිමිකම් ඇති ශ්රී ලංකාවේ ජනතාව වෙනුවෙන් අර්ථවත්, දිගු කාලීන විසඳුම් කරා ක්රියා කරමින් මෙම ගැටලුව සෘජුව භාර ගැනීමට පාර්ලිමේන්තුවට අවස්ථාව ලබා දෙනු ඇත.
වර්ධනය වෙමින් පවතින ජාතික ගැටලුවක්
නීති විශේෂඥයන් හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන දිගු කලක සිට නඩු තදබදය ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්රමය මුහුණ දෙන වඩාත්ම හදිසි අභියෝගයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. විභාග හා තීන්දු ප්රමාද වීම බහුවිධ ප්රතිවිපාක ඇති කර ඇති අතර, විශේෂයෙන් ආරවුල් නිරාකරණය, තම අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනීම හා අසාධාරණකම් සඳහා වන්දි ලබා ගැනීමට අධිකරණය මත රඳා සිටින අවදානමට ලක් ජනතාව එයින් දැඩි ලෙස පීඩා විඳිති.
- නඩු මිලියන 1.1 කට අධික සංඛ්යාවක් ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය තුළ විසඳුමකට නොපැමිණ පවතී
- සජබ විසින් කථානායක ජගත් වික්රමරත්නට විධිමත් ලෙස යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත
- පක්ෂය ඉල්ලා සිටින්නේ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවක් පිහිටුවන ලෙසයි
- අධිකරණ ක්රමය තුළ නිදන්ගත ප්රමාදයන්ට විසඳුම් සෙවීම මෙම මුලපිරීමේ අරමුණයි
ඉදිරි පියවර
සජබ ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කථානායකවරයා හා පාර්ලිමේන්තුව ප්රතිචාර දක්වන්නේ කෙසේදැයි දැන් බලා සිටිය යුතුව ඇත. විශේෂ කාරක සභාවක් අනුමත කරනු ලැබුවහොත්, නිරීක්ෂකයන් ප්රකාශ කරන ආකාරයට දශක ගණනාවක් තිස්සේ නොසලකා හරිනු ලැබූ අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ ක්ෂේත්රය කෙරෙහි ආයතනික අවධානය යොමු වන දුර්ලභ මොහොතක් ලෙස ඒ සංඥා කරනු ඇත. රට පුරා ශ්රී ලාංකිකයන් මෙම තීරණාත්මක කාරණය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුව සලකා බලන ආකාරය දෙස සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.