ගනේතැන්න–කඩුගන්නාව අසල ගල් කඩා වැටීමෙන් වසා දැමූ කොළඹ–මහනුවර මාර්ගය නැවත විවෘත කෙරේ
ගනේතැන්න–කඩුගන්නාව දිගේ සිදු වූ ගල් කඩා වැටීමක් හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දැමූ කොළඹ සහ මහනුවර සම්බන්ධ කරන ප්රධාන මාර්ගය නැවත රථවාහන සංචාරය සඳහා විවෘත කළ බව අධිකාරීන් තහවුරු කර ඇත.
වැදගත් ධමනි මාර්ගයට බාධාවක්
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම තදබදයෙන් යුත් ධමනි මාර්ගවලින් එකක් වන ගනේතැන්න හා කඩුගන්නාව අතර පිහිටි මෙම කොටස, ගල් කඩා වැටීමක් හේතුවෙන් රියදුරන්ට භාවිත කිරීමට අනාරක්ෂිත වූ බැවින් වසා දමන ලදී. රටේ වාණිජ අගනුවර සහ කඳුකර අගනුවර අතර ගමන් කිරීම සඳහා මෙම මාර්ගය මත රඳා පවතින මගීන්ට, ප්රවාහන ක්රියාකරුවන්ට සහ භාණ්ඩ ප්රවාහන වාහනවලට මෙම වසා දැමීම සැලකිය යුතු අපහසුතාවක් ඇති කළේය.
කොළඹ–මහනුවර මාර්ගය ජාතික වශයෙන් ඉතා වැදගත් මාර්ගයක් වන අතර, දිනපතා දහස් ගණන් වාහන සඳහා සේවය සපයමින් බස්නාහිර සහ මධ්යම පළාත් සම්බන්ධ කිරීමේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. මෙම මාර්ගයේ ඕනෑම බාධාවක් සාමාන්යයෙන් මගී ගමනාගමනයට මෙන්ම භාණ්ඩ ප්රවාහනයටද පුළුල් බලපෑමක් ඇති කරයි.
මාර්ගය පිරිසිදු කර රථවාහන ධාවනය යළි ආරම්භ කෙරේ
ගල් කඩා වැටීමෙන් අනතුරුව, සබැඳි අධිකාරීන් තත්ත්වය තක්සේරු කිරීමට සහ ඉවත් කිරීමේ මෙහෙයුම් ක්ෂණිකව සිදු කිරීමට කටයුතු කළහ. මාර්ගය ආරක්ෂිත බව ප්රකාශයට පත් කිරීමෙන් අනතුරුව, සාමාන්ය රථවාහන ධාවනය යළි ආරම්භ කිරීමට ඉඩ සලසමින් එය නැවත විවෘත කරන ලදී.
කඩුගන්නාව කඳුවැටිය දිගේ ගල් කඩා වැටීම් සිදු වීම අසාමාන්ය දෙයක් නොවන අතර, විශේෂයෙන් බලවත් වර්ෂාපතන සමයන්හිදී, මෙම කඳුකර මාර්ග කොටස ලක්ෂණය කරන කැළෑ ගහනය සහ ගල්මය භූමිය හේතුවෙන් එය සිදු වේ.
එම ප්රදේශය හරහා ගමන් කරන රියදුරන්ට විශේෂයෙන් දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන් යටතේ, මාර්ග හා පොලිස් අධිකාරීන් විසින් අලවා ඇති රථවාහන කළමනාකරණ උපදෙස් පිළිපැදීමටත්, ප්රවේශමෙන් ගමන් කිරීමටත් උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.