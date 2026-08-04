Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගනේතැන්න–කඩුගන්නාව අසල ගල් කඩා වැටීමෙන් වසා දැමූ කොළඹ–මහනුවර මාර්ගය නැවත විවෘත කෙරේ

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගනේතැන්න–කඩුගන්නාව අසල ගල් කඩා වැටීමෙන් වසා දැමූ කොළඹ–මහනුවර මාර්ගය නැවත විවෘත කෙරේ

ගනේතැන්න–කඩුගන්නාව දිගේ සිදු වූ ගල් කඩා වැටීමක් හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දැමූ කොළඹ සහ මහනුවර සම්බන්ධ කරන ප්‍රධාන මාර්ගය නැවත රථවාහන සංචාරය සඳහා විවෘත කළ බව අධිකාරීන් තහවුරු කර ඇත.

වැදගත් ධමනි මාර්ගයට බාධාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම තදබදයෙන් යුත් ධමනි මාර්ගවලින් එකක් වන ගනේතැන්න හා කඩුගන්නාව අතර පිහිටි මෙම කොටස, ගල් කඩා වැටීමක් හේතුවෙන් රියදුරන්ට භාවිත කිරීමට අනාරක්ෂිත වූ බැවින් වසා දමන ලදී. රටේ වාණිජ අගනුවර සහ කඳුකර අගනුවර අතර ගමන් කිරීම සඳහා මෙම මාර්ගය මත රඳා පවතින මගීන්ට, ප්‍රවාහන ක්‍රියාකරුවන්ට සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන වාහනවලට මෙම වසා දැමීම සැලකිය යුතු අපහසුතාවක් ඇති කළේය.

කොළඹ–මහනුවර මාර්ගය ජාතික වශයෙන් ඉතා වැදගත් මාර්ගයක් වන අතර, දිනපතා දහස් ගණන් වාහන සඳහා සේවය සපයමින් බස්නාහිර සහ මධ්‍යම පළාත් සම්බන්ධ කිරීමේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. මෙම මාර්ගයේ ඕනෑම බාධාවක් සාමාන්‍යයෙන් මගී ගමනාගමනයට මෙන්ම භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයටද පුළුල් බලපෑමක් ඇති කරයි.

මාර්ගය පිරිසිදු කර රථවාහන ධාවනය යළි ආරම්භ කෙරේ

ගල් කඩා වැටීමෙන් අනතුරුව, සබැඳි අධිකාරීන් තත්ත්වය තක්සේරු කිරීමට සහ ඉවත් කිරීමේ මෙහෙයුම් ක්ෂණිකව සිදු කිරීමට කටයුතු කළහ. මාර්ගය ආරක්ෂිත බව ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් අනතුරුව, සාමාන්‍ය රථවාහන ධාවනය යළි ආරම්භ කිරීමට ඉඩ සලසමින් එය නැවත විවෘත කරන ලදී.

කඩුගන්නාව කඳුවැටිය දිගේ ගල් කඩා වැටීම් සිදු වීම අසාමාන්‍ය දෙයක් නොවන අතර, විශේෂයෙන් බලවත් වර්ෂාපතන සමයන්හිදී, මෙම කඳුකර මාර්ග කොටස ලක්ෂණය කරන කැළෑ ගහනය සහ ගල්මය භූමිය හේතුවෙන් එය සිදු වේ.

එම ප්‍රදේශය හරහා ගමන් කරන රියදුරන්ට විශේෂයෙන් දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන් යටතේ, මාර්ග හා පොලිස් අධිකාරීන් විසින් අලවා ඇති රථවාහන කළමනාකරණ උපදෙස් පිළිපැදීමටත්, ප්‍රවේශමෙන් ගමන් කිරීමටත් උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දේශපාලන උද්යෝගය මධ්‍යයේ තමිල්නාඩු නායක උදයනිධි ස්ටාලින් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට Sinhala

දේශපාලන උද්යෝගය මධ්‍යයේ තමිල්නාඩු නායක උදයනිධි ස්ටාලින් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට

ද්‍රවිඩ මුනේෂ්ට්‍ර කළගම් (DMK) පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ නායකයෙකු වන සහ තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය එම්.කේ. ස්ටාලින්ගේ පුත්‍රයා වන උදයනිධි ස්ටාලින්, ඔහුගේ චෙන්නායි…

04 Aug 2026 Discuss
කොමර්ෂල් බැංකු ඔෆ් සිලෝන් ආයතනය ගෝලීය 'The Banker' ලැයිස්තුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම ශ්‍රේණිගත බැංකුව ලෙස තම තනතුර තහවුරු කරගනී Sinhala

කොමර්ෂල් බැංකු ඔෆ් සිලෝන් ආයතනය ගෝලීය 'The Banker' ලැයිස්තුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම ශ්‍රේණිගත බැංකුව ලෙස තම තනතුර තහවුරු කරගනී

කොමර්ෂල් බැංකු ඔෆ් සිලෝන් ආයතනය, කීර්තිමත් The Banker ඉහළම ලෝක බැංකු 1000 ලැයිස්තුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම ශ්‍රේණිගත බැංකුව ලෙස නැවත වරක් සිය තනතුර තහවුරු…

04 Aug 2026 Discuss
අධිකරණ නඩු තදබදය විසඳීමට විශේෂ කාරක සභාවක් පිහිටුවන ලෙස සජබ පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලයි Sinhala

අධිකරණ නඩු තදබදය විසඳීමට විශේෂ කාරක සභාවක් පිහිටුවන ලෙස සජබ පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලයි

පාර්ලිමේන්තු කථානායකවරයාට විධිමත් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කෙරේ ශ්‍රී ලංකාවේ උග්‍රවෙමින් පවතින අධිකරණ අර්බුදය විසඳීම සඳහා සමගි ජන බලවේගය (සජබ) විසින් වැදගත් පියවරක්…

04 Aug 2026 Discuss