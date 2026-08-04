Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දේශපාලන උද්යෝගය මධ්‍යයේ තමිල්නාඩු නායක උදයනිධි ස්ටාලින් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දේශපාලන උද්යෝගය මධ්‍යයේ තමිල්නාඩු නායක උදයනිධි ස්ටාලින් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට

ද්‍රවිඩ මුනේෂ්ට්‍ර කළගම් (DMK) පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ නායකයෙකු වන සහ තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය එම්.කේ. ස්ටාලින්ගේ පුත්‍රයා වන උදයනිධි ස්ටාලින්, ඔහුගේ චෙන්නායි නිවාසයෙන් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ අතර, එය රාජ්‍යයේ නව දේශපාලන මතභේදයකට තුඩු දී ඇත.

අත්අඩංගුවට ගැනීම දේශපාලන කලහයකට තුඩු දේ

බලගතු DMK නායකයා අත්අඩංගුවට ගැනීම, තමිල්නාඩු පුරා දේශපාලන කොටස්වලින් ක්ෂණික ප්‍රතිචාර ඇති කළ අතර, පක්ෂ අනුගාමිකයන් සහ විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ නියෝජිතයන් මෙම සිදුවීම වටා ගොඩ නැගෙන තත්ත්වයන් දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරති.

තමිල් චිත්‍රපට කර්මාන්තයේ ද සක්‍රීය වෘත්තියක් හදාරන උදයනිධි ස්ටාලින්, DMK තුළ වේගයෙන් නැගී ඒමෙ දේශපාලන චරිතයක් බවට පත්ව ඇති අතර, ප්‍රධාන ප්‍රසිද්ධ උත්සව හා රැළිවලදී නිරන්තරයෙන් පක්ෂය නියෝජනය කරයි.

සන්දර්භය සහ පසුබිම

අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු වූ තත්ත්වයන්, තමිල් විනෝදාස්වාද කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ චරිතයන් සම්බන්ධ දිනෙන් දිනෙ උත්සන්න වෙමින් පවතින මතභේදයකට සම්බන්ධ වන අතර, දේශපාලනිකව සංවේදී තත්ත්වයක් බවට පත් වී ඇති මෙය, තවදුරටත් නාට්‍යමය මානයක් ගෙන ඇත.

  • උදයනිධි ස්ටාලින් තමිල්නාඩුවේ ප්‍රධාන DMK නායකයෙකු ලෙස කටයුතු කරයි
  • ඔහු චෙන්නායිහි ස්වකීය නිවාසයෙන් සෘජුවම අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය
  • මෙම සිදුවීම දේශපාලන හා විනෝදාස්වාද කොටස් පුරා සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත
උදයනිධිගේ තත්ත්වයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ DMK නායකයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම, දැනටමත් උද්යෝගජනක තමිල්නාඩු දේශපාලන පරිසරය තුළ පුළුල් දේශපාලන ප්‍රතිවිපාක ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නිල වශයෙන් ගොනු කළ චෝදනා හෝ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ පදනම් සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, බලධාරීන් විසින් තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත. තත්ත්වය දිනෙන් දිනෙ වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, සිදුවීම් දිග හැරෙන විට කලාපය පුරා දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගනේතැන්න–කඩුගන්නාව අසල ගල් කඩා වැටීමෙන් වසා දැමූ කොළඹ–මහනුවර මාර්ගය නැවත විවෘත කෙරේ Sinhala

ගනේතැන්න–කඩුගන්නාව අසල ගල් කඩා වැටීමෙන් වසා දැමූ කොළඹ–මහනුවර මාර්ගය නැවත විවෘත කෙරේ

ගනේතැන්න–කඩුගන්නාව දිගේ සිදු වූ ගල් කඩා වැටීමක් හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දැමූ කොළඹ සහ මහනුවර සම්බන්ධ කරන ප්‍රධාන මාර්ගය නැවත රථවාහන සංචාරය සඳහා විවෘත කළ බව…

04 Aug 2026 Discuss
කොමර්ෂල් බැංකු ඔෆ් සිලෝන් ආයතනය ගෝලීය 'The Banker' ලැයිස්තුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම ශ්‍රේණිගත බැංකුව ලෙස තම තනතුර තහවුරු කරගනී Sinhala

කොමර්ෂල් බැංකු ඔෆ් සිලෝන් ආයතනය ගෝලීය 'The Banker' ලැයිස්තුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම ශ්‍රේණිගත බැංකුව ලෙස තම තනතුර තහවුරු කරගනී

කොමර්ෂල් බැංකු ඔෆ් සිලෝන් ආයතනය, කීර්තිමත් The Banker ඉහළම ලෝක බැංකු 1000 ලැයිස්තුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම ශ්‍රේණිගත බැංකුව ලෙස නැවත වරක් සිය තනතුර තහවුරු…

04 Aug 2026 Discuss
අධිකරණ නඩු තදබදය විසඳීමට විශේෂ කාරක සභාවක් පිහිටුවන ලෙස සජබ පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලයි Sinhala

අධිකරණ නඩු තදබදය විසඳීමට විශේෂ කාරක සභාවක් පිහිටුවන ලෙස සජබ පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලයි

පාර්ලිමේන්තු කථානායකවරයාට විධිමත් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කෙරේ ශ්‍රී ලංකාවේ උග්‍රවෙමින් පවතින අධිකරණ අර්බුදය විසඳීම සඳහා සමගි ජන බලවේගය (සජබ) විසින් වැදගත් පියවරක්…

04 Aug 2026 Discuss