Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ධෝනිගේ මඟ පෙන්වීම සමඟ පන්ත් ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් සඳහා සූදානම් වෙයි

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ධෝනිගේ මඟ පෙන්වීම සමඟ පන්ත් ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් සඳහා සූදානම් වෙයි

අත්වැසුම් රකින ගණකාධිකාරී-පිතිකරු ටෙස්ට් සහ ශ්‍රේණිය ඉදිරියේ අවධානය තියුණු කරද්දී පරිණත උපදේශකයා සමීප ව නිරීක්ෂණය කරයි

ඉන්දීය අත්වැසුම් රකිනා-පිතිකරු රිෂාබ් පන්ත් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ටෙස්ට් ශ්‍රේණිය සඳහා සූදානම් වන අතර, ඒ සඳහා පරිශ්‍රමය දරන ඔහු සමඟ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ විශිෂ්ටතම අත්වැසුම් රකිනා-නායකයා ලෙස ප්‍රසිද්ධ MS ධෝනි සමීප ව හා සහාය සහිත ව ඔහුගේ සූදානම නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.

ධෝනිගේ සහභාගීත්වය — ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම අත්වැසුම් රකිනා-නායකයා ලෙස පුළුල් ව පිළිගැනෙන — පන්ත්ගේ සූදානම් කාලය තුළ දී සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇති අතර, මෙය වසර ගණනාවක් පුරා වර්ධනය වූ ග්ලව්ස් ජෝඩු දෙක අතර ඇති ගුරු-ශිෂ්‍ය බැඳීම ඉස්මතු කරයි.

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දිගුම ආකෘතිය තුළ ඉන්දියාවේ වඩාත් ගතිමත් හා තරඟ ජයගන්නා ක්‍රීඩකයන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස තමන් ස්ථාපිත කර ගෙන ඇති පන්ත්, ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ශ්‍රේණිය ඉදිරියේ අවධානය යොමු කර ඇති බව හා අධිෂ්ඨාන සහිත ව සිටින බව වටහා ගෙන ඇත.

වැදගත්කමින් යුත් ශ්‍රේණියක්

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් ශ්‍රේණිය ඉන්දීය කණ්ඩායම සඳහා සැලකිය යුතු බරක් දරන අතර, පන්ත්ගේ ක්‍රීඩා රටාව හා යෝග්‍යතාවය තේරීම් කමිටු සාමාජිකයන් හා ක්‍රීඩා රසිකයන් විසින් ද සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇත. බරපතල රථවාහන අනතුරකින් පසු තරඟකාරී ක්‍රිකට් වෙත සාර්ථක ව ආපසු පැමිණ ඇති මෙම වම් අතින් පිතිකරු, ඉහළම මට්ටමේ දී ඔහුගේ ස්ථිතිස්ථාපකත්වය හා ශ්‍රේෂ්ඨත්වය ප්‍රදර්ශනය කිරීම අඛණ්ඩ ව සිදු කරමින් සිටී.

ධෝනිගේ උපදේශන භූමිකාව අනධිකාරික වුවද, ඉන්දීය ක්‍රිකට් කවයන් තුළ පන්ත් ඉහළ ව සලකා බලන ආකාරය පිළිබිඹු කරන අතර, ශ්‍රේණිය ළඟා වන විට ද්‍රෝණාචාර්යතුමාගේ අත්දැකීම් අතිශය වටිනා මාර්ගෝපදේශ සැපයීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර ඇති වීමට නියමිත සිත් ඇදගන්නා ටෙස්ට් ගැටුමේ දී දෙරට ජාතීන් මුහුණට මුහුණ ලැබෙන විට ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයෝ මහත් උනන්දුවෙන් නරඹනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා පදක්කම් වගුවේ 17 වැනි ස්ථානය හිමිකර ගනී; ග්ලාස්ගෝහිදී ඕස්ට්‍රේලියාව ශ්‍රේෂ්ඨත්වය අත්පත් කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා පදක්කම් වගුවේ 17 වැනි ස්ථානය හිමිකර ගනී; ග්ලාස්ගෝහිදී ඕස්ට්‍රේලියාව ශ්‍රේෂ්ඨත්වය අත්පත් කරගනී

ස්කොට්ලන්තයේ ඓතිහාසික ක්‍රීඩා සති දෙකක් අවසානයට ග්ලාස්ගෝ 2026 කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා උළෙල උද්වේගකර අවසානයකට පත් වූ අතර, සමස්ත පදක්කම් වගුවේ ශීර්ෂස්ථානය…

04 Aug 2026 Discuss
මුල්ලෑතිව් හි අතිරේක අක්කර 1,661ක් අත්පත් කර ගැනීමේ නිවේදනයෙන් සති කිහිපයකට පසු ශ්‍රී ලංකා රජය ඉඩම් ආපසු දීමේ පොරොන්දුවක් ලබා දෙයි Sinhala

මුල්ලෑතිව් හි අතිරේක අක්කර 1,661ක් අත්පත් කර ගැනීමේ නිවේදනයෙන් සති කිහිපයකට පසු ශ්‍රී ලංකා රජය ඉඩම් ආපසු දීමේ පොරොන්දුවක් ලබා දෙයි

උතුරු මුල්ලෑතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචිකරුවන්ට ඉඩම් නිදහස් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය ප්‍රතිඥා දී ඇති අතර, එය පැමිණෙන්නේ ඒ ම ප්‍රදේශයේ අතිරේක අක්කර 1,661ක් අත්පත් කර…

04 Aug 2026 Discuss
ජූලි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයින් සංඛ්‍යාවේ සුළු පහතවැටීමක් Sinhala

ජූලි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයින් සංඛ්‍යාවේ සුළු පහතවැටීමක්

ශ්‍රී ලංකාවට ජූලි මාසය තුළ පැමිණි සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව පෙර වසරේ එම කාලසීමාවට සාපේක්ෂව සියයට 1.7කින් අඩුවී ඇති බව නවතම දත්ත වාර්තා කරයි. පැමිණීම්වල මද අඩුවීමක්…

04 Aug 2026 Discuss