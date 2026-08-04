ධෝනිගේ මඟ පෙන්වීම සමඟ පන්ත් ශ්රී ලංකා ටෙස්ට් සඳහා සූදානම් වෙයි
අත්වැසුම් රකින ගණකාධිකාරී-පිතිකරු ටෙස්ට් සහ ශ්රේණිය ඉදිරියේ අවධානය තියුණු කරද්දී පරිණත උපදේශකයා සමීප ව නිරීක්ෂණය කරයි
ඉන්දීය අත්වැසුම් රකිනා-පිතිකරු රිෂාබ් පන්ත් ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ටෙස්ට් ශ්රේණිය සඳහා සූදානම් වන අතර, ඒ සඳහා පරිශ්රමය දරන ඔහු සමඟ ක්රිකට් ඉතිහාසයේ විශිෂ්ටතම අත්වැසුම් රකිනා-නායකයා ලෙස ප්රසිද්ධ MS ධෝනි සමීප ව හා සහාය සහිත ව ඔහුගේ සූදානම නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.
ධෝනිගේ සහභාගීත්වය — ක්රිකට් ඉතිහාසයේ ශ්රේෂ්ඨතම අත්වැසුම් රකිනා-නායකයා ලෙස පුළුල් ව පිළිගැනෙන — පන්ත්ගේ සූදානම් කාලය තුළ දී සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇති අතර, මෙය වසර ගණනාවක් පුරා වර්ධනය වූ ග්ලව්ස් ජෝඩු දෙක අතර ඇති ගුරු-ශිෂ්ය බැඳීම ඉස්මතු කරයි.
ක්රිකට් ක්රීඩාවේ දිගුම ආකෘතිය තුළ ඉන්දියාවේ වඩාත් ගතිමත් හා තරඟ ජයගන්නා ක්රීඩකයන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස තමන් ස්ථාපිත කර ගෙන ඇති පන්ත්, ශ්රී ලංකා ටෙස්ට් ශ්රේණිය ඉදිරියේ අවධානය යොමු කර ඇති බව හා අධිෂ්ඨාන සහිත ව සිටින බව වටහා ගෙන ඇත.
වැදගත්කමින් යුත් ශ්රේණියක්
ශ්රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් ශ්රේණිය ඉන්දීය කණ්ඩායම සඳහා සැලකිය යුතු බරක් දරන අතර, පන්ත්ගේ ක්රීඩා රටාව හා යෝග්යතාවය තේරීම් කමිටු සාමාජිකයන් හා ක්රීඩා රසිකයන් විසින් ද සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇත. බරපතල රථවාහන අනතුරකින් පසු තරඟකාරී ක්රිකට් වෙත සාර්ථක ව ආපසු පැමිණ ඇති මෙම වම් අතින් පිතිකරු, ඉහළම මට්ටමේ දී ඔහුගේ ස්ථිතිස්ථාපකත්වය හා ශ්රේෂ්ඨත්වය ප්රදර්ශනය කිරීම අඛණ්ඩ ව සිදු කරමින් සිටී.
ධෝනිගේ උපදේශන භූමිකාව අනධිකාරික වුවද, ඉන්දීය ක්රිකට් කවයන් තුළ පන්ත් ඉහළ ව සලකා බලන ආකාරය පිළිබිඹු කරන අතර, ශ්රේණිය ළඟා වන විට ද්රෝණාචාර්යතුමාගේ අත්දැකීම් අතිශය වටිනා මාර්ගෝපදේශ සැපයීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර ඇති වීමට නියමිත සිත් ඇදගන්නා ටෙස්ට් ගැටුමේ දී දෙරට ජාතීන් මුහුණට මුහුණ ලැබෙන විට ශ්රී ලංකාව හා ඉන්දියාව පුරා ක්රිකට් රසිකයෝ මහත් උනන්දුවෙන් නරඹනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.