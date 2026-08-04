නව වාහන මිල ඉහළ යාමට නියමිතයි - සිලෝන් ඔටෝමොබයිල් ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය අනතුරු අඟවයි
සිලෝන් ඔටෝමොබයිල් ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ (CAIA) සභාපතිවරයා පවසන්නේ, ගෝලීය වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන් නරක් වීම හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවට ආනයනය කරන අලුත් වාහනවල මිල ළඟදීම ඉහළ යාමට නියමිත බවයි.
CAIA සභාපති පසාද් මැනේජ් මහතා මෙම අනතුරු ඇඟවීම නිකුත් කරමින් පෙන්වා දුන්නේ, වෙනස් වෙමින් පවතින ජාත්යන්තර ගතිකතාවන් දේශීය වෙළෙඳපොළේ වාහන මිලකරණය කෙරෙහි සැලකිය යුතු පීඩනයක් එල්ල කරමින් පවතින බවයි. මෙම තත්ත්වය දිවයිනේ පාරිභෝගිකයන් කෙරෙහි සෘජු හා ප්රත්යක්ෂ බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
වඩාත්ම අසරණ වන්නේ තරුණ වෘත්තිකයෝ
මැනේජ් මහතා පෙන්වා දුන්නේ, අලුත් වාහනවල මිල ඉහළ යාම විශේෂයෙන් බලපාන්නේ ශ්රී ලංකාවේ මුල් වරට වාහන මිලදී ගන්නන් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින කොටසක් නියෝජනය කරන තරුණ විධායකයන්ට බවයි. ඉහළ යන මිල ගණන් හේතුවෙන් මෑතකදී රැකියා ක්ෂේත්රයට පිවිසුණු බොහෝ අභිලාෂකාමී වෘත්තිකයන්ට නව වාහනයක් සතු කර ගැනීම සිහිනයක් බවට පත් විය හැකිය.
මෙම අනතුරු ඇඟවීම ශ්රී ලංකාවේ මෝටර් රථ අංශයට ඉතාමත් සංවේදී වූ කාලසීමාවක ඉදිරිපත් වෙයි. ජාත්යන්තර විනිමය අර්බුදය හේතුවෙන් වාහන ආනයනය කෙරෙහි දැඩි සීමා පනවා තිබූ අතර, ඉන් අනතුරුව ඒ අංශය ක්රමානුකූලව යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් පවතී.
තර්ජනයට ලක් වූ අස්ථාවර යථා තත්ත්වය
වාහන ආනයනය නැවත ආරම්භ කිරීම ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික ස්ථාවරීකරණයේ ධනාත්මක ලකුණක් ලෙස පිළිගනු ලැබීය. කෙසේ වෙතත්, ගෝලීය ප්රතිකූල වාතාවරණය දැන් එම ගතිය මර්දනය කිරීමට තර්ජනය කරන අතර, කර්මාන්ත නායකයෝ පාරිභෝගිකයන් හා ප්රතිපත්ති立නির්ධාරකයන් යන දෙපාර්ශ්වයම මෙම වෙනස් වෙමින් පවතින තත්ත්වය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙස 촉구 කරති.
නිශ්චිත කාල රාමුවක් හෝ මිල ඉහළ යාමේ ප්රතිශතයක් තවම තහවුරු කර නොමැති නමුත්, CAIA සභාපතිවරයාගේ අදහස් පෙන්නුම් කරන්නේ ඔටෝමොබයිල් කර්මාන්තයේ කොටස්කරුවන් ජාත්යන්තර වර්ධනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් ඉදිරි මාසවලදී අපේක්ෂිත සකස් කිරීම් සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින බවයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.