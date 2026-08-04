Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නව වාහන මිල ඉහළ යාමට නියමිතයි - සිලෝන් ඔටෝමොබයිල් ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය අනතුරු අඟවයි

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නව වාහන මිල ඉහළ යාමට නියමිතයි - සිලෝන් ඔටෝමොබයිල් ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය අනතුරු අඟවයි

සිලෝන් ඔටෝමොබයිල් ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ (CAIA) සභාපතිවරයා පවසන්නේ, ගෝලීය වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන් නරක් වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරන අලුත් වාහනවල මිල ළඟදීම ඉහළ යාමට නියමිත බවයි.

CAIA සභාපති පසාද් මැනේජ් මහතා මෙම අනතුරු ඇඟවීම නිකුත් කරමින් පෙන්වා දුන්නේ, වෙනස් වෙමින් පවතින ජාත්‍යන්තර ගතිකතාවන් දේශීය වෙළෙඳපොළේ වාහන මිලකරණය කෙරෙහි සැලකිය යුතු පීඩනයක් එල්ල කරමින් පවතින බවයි. මෙම තත්ත්වය දිවයිනේ පාරිභෝගිකයන් කෙරෙහි සෘජු හා ප්‍රත්‍යක්ෂ බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

වඩාත්ම අසරණ වන්නේ තරුණ වෘත්තිකයෝ

මැනේජ් මහතා පෙන්වා දුන්නේ, අලුත් වාහනවල මිල ඉහළ යාම විශේෂයෙන් බලපාන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මුල් වරට වාහන මිලදී ගන්නන් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින කොටසක් නියෝජනය කරන තරුණ විධායකයන්ට බවයි. ඉහළ යන මිල ගණන් හේතුවෙන් මෑතකදී රැකියා ක්ෂේත්‍රයට පිවිසුණු බොහෝ අභිලාෂකාමී වෘත්තිකයන්ට නව වාහනයක් සතු කර ගැනීම සිහිනයක් බවට පත් විය හැකිය.

මෙම අනතුරු ඇඟවීම ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර් රථ අංශයට ඉතාමත් සංවේදී වූ කාලසීමාවක ඉදිරිපත් වෙයි. ජාත්‍යන්තර විනිමය අර්බුදය හේතුවෙන් වාහන ආනයනය කෙරෙහි දැඩි සීමා පනවා තිබූ අතර, ඉන් අනතුරුව ඒ අංශය ක්‍රමානුකූලව යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් පවතී.

තර්ජනයට ලක් වූ අස්ථාවර යථා තත්ත්වය

වාහන ආනයනය නැවත ආරම්භ කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික ස්ථාවරීකරණයේ ධනාත්මක ලකුණක් ලෙස පිළිගනු ලැබීය. කෙසේ වෙතත්, ගෝලීය ප්‍රතිකූල වාතාවරණය දැන් එම ගතිය මර්දනය කිරීමට තර්ජනය කරන අතර, කර්මාන්ත නායකයෝ පාරිභෝගිකයන් හා ප්‍රතිපත්ති立නির්ධාරකයන් යන දෙපාර්ශ්වයම මෙම වෙනස් වෙමින් පවතින තත්ත්වය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙස 촉구 කරති.

නිශ්චිත කාල රාමුවක් හෝ මිල ඉහළ යාමේ ප්‍රතිශතයක් තවම තහවුරු කර නොමැති නමුත්, CAIA සභාපතිවරයාගේ අදහස් පෙන්නුම් කරන්නේ ඔටෝමොබයිල් කර්මාන්තයේ කොටස්කරුවන් ජාත්‍යන්තර වර්ධනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් ඉදිරි මාසවලදී අපේක්ෂිත සකස් කිරීම් සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින බවයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

DFCC බැංකුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙල්ත් සහ සිල්ලර බැංකු කටයුතු අත්පත් කරගනිමින් ඓතිහාසික ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි Sinhala

DFCC බැංකුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙල්ත් සහ සිල්ලර බැංකු කටයුතු අත්පත් කරගනිමින් ඓතිහාසික ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

DFCC බැංකුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙල්ත් සහ සිල්ලර බැංකු ව්‍යාපාරය සාර්ථකව අත්පත් කරගැනීම සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, එය දේශීය බැංකු අංශයේ සැලකිය යුතු…

04 Aug 2026 Discuss
විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කිරීමේ පොරොන්දුව සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති දිසානායක නැවතත් අධිෂ්ඨාන ප්‍රකාශ කරයි Sinhala

විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කිරීමේ පොරොන්දුව සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති දිසානායක නැවතත් අධිෂ්ඨාන ප්‍රකාශ කරයි

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සඳහා රජය නැවත කැපවීම තහවුරු කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ දෘඪ ස්ථාවරය ජනාධිපති අනුර කුමාර…

04 Aug 2026 Discuss
අධිකරණ ප්‍රමාදයන් හා අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා විශේෂ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවක් පිහිටුවන ලෙස සජිත් ඉල්ලයි Sinhala

අධිකරණ ප්‍රමාදයන් හා අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා විශේෂ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවක් පිහිටුවන ලෙස සජිත් ඉල්ලයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතියේ නිරන්තරව පවතින ප්‍රමාදයන් පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීමට සහ රට පුරා අර්ථවත් අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ…

04 Aug 2026 Discuss