DFCC බැංකුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් ශ්රී ලංකාවේ වෙල්ත් සහ සිල්ලර බැංකු කටයුතු අත්පත් කරගනිමින් ඓතිහාසික ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි
DFCC බැංකුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් ශ්රී ලංකාවේ වෙල්ත් සහ සිල්ලර බැංකු ව්යාපාරය සාර්ථකව අත්පත් කරගැනීම සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, එය දේශීය බැංකු අංශයේ සැලකිය යුතු ột්යාවලියක් සනිටුහන් කරමින් රටේ මූල්ය පරිසරයේ විශාල වෙනසක් පෙරනිමි කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ බැංකු අංශය පරිවර්තනය කරන ගනුදෙනුවක්
මෙම අත්පත් කරගැනීම සම්පූර්ණ වීමත් සමඟ DFCC බැංකුව ශ්රී ලංකාවේ සිල්ලර සහ වෙල්ත් කළමනාකරණ ක්ෂේත්රයේ වඩාත් බලගතු ක්රීඩකයෙකු බවට පත්වේ. යම් කාලයක සිට සාකච්ඡාවේ පැවති මෙම ගනුදෙනුව යටතේ, ශ්රී ලංකාවේ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් සන්නාමය යටතේ මෙතෙක් පවත්වාගෙන ආ සිල්ලර ගනුදෙනුකරුවන්ගේ හොඳින් ස්ථාපිත ගනුදෙනු කළඹ, වෙල්ත් කළමනාකරණ සේවා සහ බැංකු නිෂ්පාදන DFCC බැංකුව විසින් භාරගනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාවේ දීර්ඝකාලීන පැවැත්මක් ඇති ගෝලීය බැංකු විශාලයකු වන ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ්, පුළුල් උපාය මාර්ගික නැවත සකස් කිරීමක් හේතුවෙන් කිහිපයක් වෙළෙඳපොළවල සිය සිල්ලර කටයුතු ප්රතිව්යූහගත කරමින් සිටියේය. දේශීය වෙල්ත් සහ සිල්ලර බැංකු අංශයෙන් ඉවත් වීමේ තීරණය DFCC බැංකුවට ඉදිරිපත් වී සිය ගනුදෙනුකරු පදනම සහ සේවා පිරිනැමීම් සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් කිරීමට දොරටු විවර කළේය.
අත්පත් කරගැනීම ගනුදෙනුකරුවන්ට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාවේ පවතින ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් සිල්ලර සහ වෙල්ත් බැංකු ගනුදෙනුකරුවන් භාරදීමේ ක්රියාවලියේ කොටසක් ලෙස DFCC බැංකුව වෙත මාරු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම අත්පත් කරගැනීම DFCC හි කටයුතුවලට සැලකිය යුතු පරිමාණයක් ගෙනදෙන අතර, පෞද්ගලික බැංකු, ණය කාඩ්පත්, තැන්පතු සහ ආයෝජන සේවා වැනි ක්ෂේත්රවල එහි හැකියාවන් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
DFCC බැංකුව සඳහා, සිය සිල්ලර ව්යාප්තිය වර්ධනය කර රටේ විශාල වාණිජ බැංකු සමඟ වඩාත් ආක්රමණශීලී ලෙස තරඟ කිරීමේ අභිලාෂයේ උපාය මාර්ගික ඉදිරි පියවරක් ලෙස මෙම පියවර නිරූපණය වේ.
DFCC බැංකුව සඳහා නව පරිච්ඡේදයක්
රට ක්රමානුකූල ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් සිටියදී පවා, ශ්රී ලංකාවේ සිල්ලර බැංකු වෙළෙඳපොළේ දිගුකාලීන විභවය පිළිබඳ DFCC බැංකුවේ විශ්වාසය මෙම ගනුදෙනුවේ සාර්ථක නිමාව තුළින් ඉස්මතු වේ. මෙවැනි ඒකාබද්ධ කිරීම් ගනුදෙනුකරුවන්ට වැඩි කාර්යක්ෂමතාවක් සහ වැඩිදියුණු කළ සේවා ප්රමිතීන් ගෙනදිය හැකි බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් සඳහන් කර ඇත.
සංවර්ධන බැංකු සහ ආයතනික ණය දීමේ උරුමය සඳහා සාම්ප්රදායිකව හඳුනාගනු ලබන DFCC බැංකුව, මෑත වසරවලදී වඩාත් සිල්ලර කේන්ද්රීය උපාය මාර්ගයක් කරා ක්රියාකාරීව යොමු වෙමින් සිට ඇති අතර, මෙම අත්පත් කරගැනීම මෙතෙක් ඒ අභිලාෂයේ වඩාත්ම නිර්භීත ප්රකාශනය වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.