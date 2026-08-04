විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කිරීමේ පොරොන්දුව සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති දිසානායක නැවතත් අධිෂ්ඨාන ප්රකාශ කරයි
ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනය සඳහා රජය නැවත කැපවීම තහවුරු කරයි
ශ්රී ලංකාවේ විධායක ජනාධිපති ක්රමය අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ දෘඪ ස්ථාවරය ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක විසින් නැවත වරක් තහවුරු කරන ලදී. ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණය තම රජයේ න්යාය පත්රයේ මූලික කරුණක් ලෙස පවතින බව ඒ මඟින් පැහැදිලි වේ.
මෙම ප්රකාශය, දිසානායක මහතා සහ ඔහුගේ ජාතික ජන බලය රජය දිගු කලක් තිස්සේ පවත්වාගෙන ආ ස්ථාවරය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරයි. ශ්රී ලංකාව පාලනය කෙරෙන ඉහළම මට්ටමේ දේශපාලන ක්රමයේ විශාල වෙනස්කම් කිරීමේ පොරොන්දු සහිතව එම රජය බලයට පත් විය.
දශක ගණනාවක් පුරා විවාදයට ලක් වූ ක්රමයක්
ශ්රී ලංකාවේ විධායක ජනාධිපති ක්රමය දශක ගණනාවක් තිස්සේ දැඩි දේශපාලන විවාදයට ලක් ව ඇත. මෙම ක්රමය යටතේ අධික බලය එකම පුද්ගලයකු අතට කේන්ද්රගත වෙමින් ප්රජාතන්ත්රවාදී පරීක්ෂා සහ සමතුලිතතාවය බිඳ වැටෙන බව විවේචකයන් තර්ක කර ඇත. වසර ගණනාවක් තිස්සේ විවිධ දේශපාලන පක්ෂ විසින් එය අහෝසි කිරීමට ඉල්ලා සිටි නමුත්, එකිනෙකා පසු කාලීනව බලයට පත් රජයන් එම පොරොන්දුව ඉටු කිරීමට අපොහොසත් විය.
දිසානායක මහතාගේ නැවුම් කැපවීම සංඥා කරන්නේ, සමාන පොරොන්දු දී ප්රායෝගික නීති立法 ක්රියාමාර්ග ගැනීමට අපොහොසත් වූ පෙර රජයන්ගෙන් වෙනස්ව, සිය රජය මෙම කාරණය ඉදිරියට ගෙනයාමට අදිටන් කරගෙන ඇති බවයි.
අහෝසි කිරීමෙන් සිදු විය හැකි බලපෑම
විධායක ජනාධිපති ක්රමය අහෝසි කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ නිදහසින් පසු ඉතිහාසයේ වඩාත්ම වැදගත් ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා පරිවර්තනයන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරනු ඇත. එවැනි පියවරක් නිසා පාර්ලිමේන්තුව සහ අගමැතිවරයා දෙසට පාලන බලය මාරු වීමට ඉඩ ඇති අතර, රටේ දේශපාලන ව්යුහය මූලිකවම නැවත සකස් වනු ඇත.
- විධායක තීරණ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණය වැඩි කිරීම
- එකම කාර්යාලයක් තුළ බලය කේන්ද්රගත වීම අඩු කිරීම
- ප්රජාතන්ත්රවාදී ආයතන සහ වගවීම තහවුරු කිරීමේ හැකියාව
විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කිරීම හුදෙක් දේශපාලන පොරොන්දුවක් නොව, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් සමානාත්මක හා විනිවිද භාවයෙන් යුත් පාලන ක්රමයක් ගොඩනැගීම සඳහා අත්යවශ්ය පියවරක් බව ජනාධිපති දිසානායක මහතා අඛණ්ඩව ප්රකාශ කර ඇත.
ඉදිරි මාර්ගය
එවැනි ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනයක් සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් අවශ්ය වන බැවින්, පක්ෂ හරහා සහයෝගිතාව අත්යවශ්ය වේ. ප්රතිසංස්කරණ වාචාලකම යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීමට රජය ලක්ෂ්ය කරන විට, අවශ්ය දේශපාලන සහාය ලබාගත හැකි ද යන්න තීරණාත්මක ප්රශ්නයක් ලෙස ඉතිරි වේ.
මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ භයානකතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් තවමත් ගොඩ නඟින සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණය සඳහා දිසානායක රජය ගන්නා ක්රියාමාර්ගය, රටේ අස්ථාවරත්වයට දායක වූ යැයි බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරන ගැඹුරු ව්යුහාත්මක ගැටලු හා ආර්ථික දුෂ්කරතා යන දෙකටම ආමන්ත්රණය කිරීමට රජය කැපවී ඇති බව සංඥා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.