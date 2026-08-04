මාරාන්තික බන්ධනාගාර අධික තදබදය පිළිබඳ රජය දොස් පවරන මානව හිමිකම් සංවිධානය
මානව හිමිකම් පර්යේෂණ මධ්යස්ථානය (CHR) ශ්රී ලංකාව, රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය අල්ලාගෙන සිටින නිදන්ගත අධික තදබදය හැසිරවීමේදී රජය දක්වා ඇති ආකල්පය කෙරෙහි දැඩි හෙළාදැකීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, කැරලි ගැසීමට හේතු වූ භයානක තත්ත්වයන් සඳහා ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සෘජුවම වගකිව යුතු බව ප්රකාශ කර තිබේ.
දෝෂාරෝපණ ප්රකාශයේ නම් කෙරුණු නිලධාරීන්
මෙම මානව හිමිකම් සංවිධානය, සෘජු දෝෂාරෝපණය යුක්ති අමාත්ය හර්ෂණ නානායක්කාර සහ අමාත්යාංශයේ ලේකම් ආයේෂා ජිනසේනා මහත්මිය වෙත එල්ල කර ඇති අතර, දීර්ඝ කාලයක සිට බරපතළ හා උග්ර ගැටලුවක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති බන්ධනාගාර ජනගහන අර්බුදය විසඳීමට අර්ථවත් ක්රියාමාර්ග ගැනීමට දෙදෙනාම අපොහොසත් වූ බව චෝදනා කරයි.
CHR සංවිධානය තර්ක කළේ, මෑතකදී ඇතිවූ බන්ධනාගාර කැරලිය කිසිසේත් අනපේක්ෂිත සිදුවීමක් නොව, දිගුකාලීන ආයතනික නොසලකාහැරීමේ පුරෝකථනය කළ හැකි ප්රතිඵලයක් බවයි. ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කිරීමට බලධාරීන්ට ප්රමාණවත් අවවාද සහ අවස්ථා තිබූ නමුත්, තත්ත්වය ඉල්ලා සිටි හදිසි බව සමඟ ක්රියා කිරීමට ඔවුන් තෝරා නොගත් බව සංවිධානය ප්රකාශ කරයි.
අර්බුදයේ මූලාශ්රය වන අධික තදබදය
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර, සැලසුම් කළ ධාරිතාවට වඩා බොහෝ සෙයින් වැඩි රඳවාගත් අය ගණනාවක් වසර ගණනාවක් තිස්සේ රඳවාගෙන ඇති අතර, එය පහසුකම්, කාර්යමண්ඩල සහ සිරකරුවන් කෙරෙහි මහත් බරක් පැටවෙයි. එවැනි තත්ත්වයන් ආතතිය ඇති කරන, මූලික මානව ගෞරවය අනතුරේ හෙළන, සහ ප්රචණ්ඩත්වයට හිතකර පරිසරයක් නිර්මාණය කරන බව පෙනී සිටින්නන් නැවත නැවතත් අනතුරු ඇඟවූහ.
අධික තදබදය කළමනාකරණය කිරීමේ අපොහොසත් වීම, හුදෙක් පරිපාලනමය දෝෂයක් පමණක් නොව, රාජ්ය භාරකාරත්වය යටතේ රඳවාගෙන සිටින අයගේ අයිතිවාසිකම් ප්රාථමිකව උල්ලංඝනය කිරීමක් බව CHR සංවිධානය අවධාරණය කළේය.
හදිසි රජයේ ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම්
රජය බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණය ක්ෂණික ජාතික ප්රමුඛතාවයක් ලෙස සලකන ලෙස සංවිධානය ඉල්ලා සිටී. මතු කෙරෙන කරුණු අතරට රිමාන්ඩ් රඳවාගත් අයගේ සංඛ්යාව අඩු කිරීම සඳහා නඩු ක්රියාදාමය ත්වරිත කිරීමේ අවශ්යතාව, වැඩිදියුණු කළ යටිතල පහසුකම්, සහ බන්ධනාගාර පද්ධතිය කෙරෙහි අධිකාරය දරන නිලධාරීන් කෙරෙහි පාරදෘශ්ය වගවීම ඇතුළත් වේ.
කැරලි ඇති වීමෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ ශෝධනාගාර පහසුකම්වල තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් මහජන සූක්ෂ්ම විශ්ලේෂණය තීව්ර වෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේ, මෙම හෙළාදැකීම යුක්ති අමාත්යාංශය කෙරෙහි සැලකිය යුතු පීඩනයක් එක් කරයි. රජය සංයුක්ත ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ග සමඟ ප්රතිචාර දක්වයිද, නැතහොත් අර්බුදය පාලනයෙන් ඔබ්බට දිගටම ඉදිරියට යාමට ඉඩ දෙයිද යන්න සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දැඩිව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.