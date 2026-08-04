අධිකරණ විශ්රාම වයස් ප්රශ්නය මැද NPP අමාත්යවරු මහනායක හිමිවරුන් හමු වෙති
රජය තර්කාතීත අධිකරණ විශ්රාම වයස් සංශෝධන සැලැස්ම ඉදිරියට තල්ලු කරයි
JVP නායකත්වයෙන් යුත් ජාතික ජනබල රජය විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ සිය උත්සාහය තීව්ර කර ඇති අතර, ප්රේක්ෂකයන් ස්ථිර හා නොපසුබස්නා ව්යාපාරයක් ලෙස හඳුන්වන මෙම ක්රියාවලිය තුළ, ජ්යෙෂ්ඨ කැබිනට් අමාත්යවරුන් දෙදෙනෙකු බලගතු බෞද්ධ පූජකයන්ගේ ආශිර්වාදය — නැතහොත් සමහරවිට සහාය — ලබාගැනීමට ප්රසිද්ධ සංචාරයක් දියත් කළහ.
යුක්තිය හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා සහ සෞඛ්ය හා මාධ්ය අමාත්ය වෛද්ය නලින්ද ජයතිස්ස මහතා සඳුදා මහනායක හිමිවරුන් හමු වූ අතර, NPP පරිපාලනය සිය මතභේදාත්මක අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ යෝජනාව වටා පුළුල් සමාජ සම්මුතියක් ගොඩනැගීමට දරන උත්සාහයක් ලෙස මෙය බහුලව අර්ථ නිරූපණය කෙරේ.
පීඩනයට ලක් රජයක්
විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ NPP රජයේ ප්රයත්නය විවිධ පාර්ශ්වයන්ගෙන් සැලකිය යුතු විමර්ශනයකට හා විවේචනයකට ලක්ව ඇත. විපක්ෂකරුවන් තර්ක කරන්නේ, පරිපාලනය ප්රතිවිරෝධය නොතකා ක්රියාමාර්ගය ක්රියාත්මක කිරීමට ක්රමයෙන් වඩ වඩාත් දෘඩ — ඇතැමෙකුට අනුව කළඹා — වෙමින් සිටින බවත්, ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට ඇති විය හැකි ප්රතිවිපාක පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කරන බවත්ය.
මහනායක හිමිවරුන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමේ තීරණය පෙන්නුම් කරන්නේ, සංසදීය කුටිය ඉක්මවූ නීත්යානුකූලභාවයක් ලබාගත නොහොත් සිය වඩාත් බෙදීමක් ඇති කරන ප්රතිපත්ති ලුහුබැඳීම ඉදිරියට ගෙන යාමට රජය උග්රව දැනෙන බවය.
පූජකයන් හමුවීමේ වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාවේ, රටේ ප්රධාන බෞද්ධ නිකායන්හි ශ්රේෂ්ඨ ප්රධානීන් වන මහනායක හිමිවරුන් සමඟ කළ සාකච්ඡා සැලකිය යුතු සදාචාරාත්මක හා සංස්කෘතික බරක් දරයි. දේශපාලන බෙදීම් හරහා ඓතිහාසිකව රජයන් ජාතික වශයෙන් වැදගත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් භික්ෂු සංඝයාගේ උපදෙස් හා සහාය ලබාගෙන ඇත. ප්රముඛ අමාත්යවරුන් දෙදෙනෙකු යැවීමට NPP ගත් තීරණය සංඥා කරන්නේ, මෙම විශේෂ ප්රතිසංස්කරණය එවැනි සහභාගිත්වයක් සාධාරණීකරණය කිරීමට තරම් වැදගත් ලෙස පරිපාලනය සලකන බවය.
කෙසේ වෙතත්, විවේචකයන් අනතුරු අඟවන්නේ, අධිකරණ ප්රතිපත්ති ප්රතිසංස්කරණයකට සහාය ලබාගැනීමට ආගමික නායකයන් ලොබිකරණය කිරීම, ව්යවස්ථාමය පාලනයේ කරුණු වලින් ආගමික බලපෑම වෙන් කිරීම සම්බන්ධ නිජ ගැටලු කිහිපයක් මතු කරන බවය.
විපක්ෂය කලබලයෙන් ඇඳේ
JVP-NPP රජයේ දේශපාලන විරුද්ධවාදීන් ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතාන්ත්රික හා නෛතික ආයතන යටින් ඇති චෙක් සහ සමතුලිතතාවයට ප්රමාණවත් ලෙස සලකා නොබලා ඉදිරියට දිව යන නවත්වාලිය නොහැකි බලවේගයකට, මෙම ප්රශ්නයේදී පරිපාලනයේ හැසිරීම සමාන කර ඇත. අධිකරණ විශ්රාම වයස් වෙනස් කිරීම, පාලක පක්ෂයේ අවශ්යතාවලට සෙවිය හැකි ආකාරවලින් රටේ ඉහළ අධිකරණවල සංයුතිය නැවත හැඩගැස්වීමට යොදාගත හැකිය යැයි නීතිඥ වෘත්තිකයන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර ක්රමයෙන් ගැඹුරු වන කනස්සල්ලක් ඇත.
රජය දේශපාලන, ආගමික හා ප්රසිද්ධ නාලිකා ඔස්සේ සිය කාරණය ඉදිරිපත් කිරීම දිගටම කරගෙන යද්දී, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ශ්රී ලාංකේය දේශපාලනයේ වඩාත් සමීපව නරඹන ලද හා දරුණු ලෙස ගැටීමට ලක්වන ප්රශ්නයක් ලෙස අධිකරණ විශ්රාම වයස් පිළිබඳ විවාදය දිගටම පවතිනු ඇති බව පෙනේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.