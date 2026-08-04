ජ්යෙෂ්ඨ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ සැලැස්මට මහනායක හිමිවරුන්ගේ එකහෙළා විරෝධය
රටේ ඉහළම විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම ගැනීමේ වයස දීර්ඝ කිරීමට නියමිත යෝජිත ව්යවස්ථා සංශෝධනයට මල්වතු පාර්ශ්වයේ මහනායක හිමිපාණෝ දැඩි විරෝධය පළ කර ඇත. රජයේ අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රය ඉහළම බෞද්ධ පූජකත්වය විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙන බව මෙමඟින් පැහැදිලි වේ.
පූජකත්වය ජනාධිපති දිසානායකට ලියයි
සියලු නිකායන් හතරේ මහනායක හිමිවරු එක්ව ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකට ලිපියක් ලිখීමෙන්, ජ්යෙෂ්ඨ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම වයස සම්බන්ධ යෝජිත ව්යවස්ථා වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් සිය සාමූහික අප්රසාදය ප්රකාශ කළ බව, මහනායක හිමිපාණෝ බුධාදා දිනයේ ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ (BASL) සභාපති රාජීව් අමරසූරිය මහතාට දැනුම් දූන්හ.
අධිකරණ පාලනයේ කරුණක් සම්බන්ධයෙන් මහනායක හිමිවරුන් නිර්දේශ ලෙස ඉදිරිපත් වීම දුර්ලභ හා සැලකිය යුතු මැදිහත්වීමක් වන අතර, ශ්රී ලංකාවේ බලගතු ආගමික කොටස් අතරේ යෝජිත ප්රතිසංස්කරණය ගැන පවතින ගැඹුරු ක්ෂෝභය එයින් ඉස්මතු වේ.
යෝජිත අධිකරණ වෙනස්කම් පිළිබඳ ගාඩගැසෙන විමසීම
අධිකරණයේ ජ්යෙෂ්ඨ සාමාජිකයින්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට නියමිත යෝජිත සංශෝධනය, නීතිඥ වෘත්තිකයන්, සිවිල් සමාජය සහ දැන් රටේ ප්රමුඛතම බෞද්ධ ආගමික නායකයන් අතරේ ද ක්රමයෙන් වැඩි විමසීමකට ලක්ව ඇත.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය සහ ව්යවස්ථාමය අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ සාකච්ඡාවල නිරත ව සිටින BASL, මහනායක හිමිවරුන්ගේ ගැටලු කෙලින්ම ලබා ගත් අතර, ශ්රී ලාංකික සමාජයේ බහු අංශ හරහා මෙම යෝජනාවට විරෝධය ගොඩනැගෙමින් ඇති බව ඉන් පෙනේ.
මහනායක හිමිවරුන්ගේ ස්ථාවරයේ වැදගත්කම
ජාතික වැදගත්කමේ කරුණු සම්බන්ධයෙන් ජනතා මතය හැඩගස්වාලීමේ ඓතිහාසික භූමිකාවක් බෞද්ධ පූජකත්වය දරාසිටින ශ්රී ලංකාවේ, නිකාය හතරේ ප්රධාන හිමිවරුන්ගේ මෙම මැදිහත්වීම සැලකිය යුතු සදාචාරාත්මක හා දේශපාලනික බරක් දරයි.
- නිකාය හතරේ ප්රධාන හිමිවරු සිව්දෙනාම ජනාධිපති දිසානායකට අමතා ලිවූ ලිපියට අත්සන් තබා ඇත.
- ලිපිය BASL සභාපති රාජීව් අමරසූරිය මහතාට දැනුම් දුන්නේ මල්වතු පාර්ශ්වයේ මහනායක හිමිපාණන් විසිනි.
- ජ්යෙෂ්ඨ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට ඇති යෝජිත ව්යවස්ථාමය විධිවිධාන කෙරෙහිය විරෝධය කේන්ද්රගත වී ඇත.
රජය සිය ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රය ඉදිරියට ගෙනයනවිට, නීතිඥ හා ආගමික යන දෙඅංශයෙන්ම නැඟෙන විරෝධයේ ගායනය, අධිකරණයේ විශ්රාම රාමුව සම්බන්ධ වෙනස්කම් නැවත සලකා බැලීමට හෝ පැහැදිලි කිරීමට පාලනයට තවදුරටත් පීඩනය එල්ල කිරීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.