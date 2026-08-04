Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වර්ෂාපතනය නිසා දඹුල්ල සික්සර්ස් කණ්ඩායම LPL 2026 තරගාවලියෙන් ඉවත් වෙයි

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වර්ෂාපතනය නිසා දඹුල්ල සික්සර්ස් කණ්ඩායම LPL 2026 තරගාවලියෙන් ඉවත් වෙයි

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් 2026 තරගාවලියේ දඹුල්ල සික්සර්ස් කණ්ඩායමේ ගමන අවසන් වූයේ ඉතා කනගාටුදායක ලෙසිනි. අඛණ්ඩව පැවති වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ අවසාන තරගය ප්‍රතිඵලයක් නොමැතිව අත්හිටුවීමට සිදුවූ අතර, කණ්ඩායමට සිය පැවැත්ම වෙනුවෙන් සටන් කිරීමේ අවස්ථාව පවා ලැබුණේ නැත.

තරගය ජලයෙන් යටවීම නිසා තරගාවලියේ පල්ලේකෙළේ අදියරටද තිත තැබිණ. ඉදිරියට යාමට කිසිදු මාර්ගයක් නොමැතිව දඹුල්ල කණ්ඩායම තරගාවලියෙන් ඉවත් විය. එම තරගයට පෙර, LPL සිහිනය ජීවත් කරවා ගැනීමට දඹුල්ල කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණයක් අත්‍යවශ්‍ය වූ නමුත්, කාලගුණය ඊට ඉඩ දුන්නේ නැත.

ජාෆ්නා කිංග්ස් ශීර්ෂ ස්ථානය දිනා ගනී

සික්සර්ස් කණ්ඩායමේ ඉවත්වීම තහවුරු වූ අතරම, ජාෆ්නා කිංග්ස් කණ්ඩායමට සතුටු විය හැකි මොහොතක් උදාවිය. ඔවුහු තරගාවලිය පුරා අඛණ්ඩ දස්කම් දක්වමින්, තරග අටකින් ලකුණු 11ක් රැස්කර ලකුණු වගුවේ ශීර්ෂ ස්ථානය දිනා ගත්හ. ඔවුන්ගේ නොකඩවා පෙන්වූ ස්ථාවරත්වය ඉහළම ස්ථානය සුරක්ෂිත කර ගැනීමේ දී තීරණාත්මක සාධකය විය.

දඹුල්ල කණ්ඩායමට කලකිරීමෙන් අවසානය

දඹුල්ල සික්සර්ස් කණ්ඩායම සඳහා මෙම නිමාව අතිශයින්ම කලකිරීම් සහගත එකක් වනු ඇත. ඉදිරියට යාමට ජයග්‍රහණයක් අවශ්‍ය වූ මෙම කණ්ඩායමට, වර්ෂාව නිසා පිටියට බැස සටන් කිරීමේ අවස්ථාව පවා ලැබුණේ නැත. සියලු උත්සාහයන් නිෂ්ඵල කරමින් වැසි කාළගුණය ජය ගත්තේය.

ප්‍රතිඵලයක් නොමැති ඵලය, දඹුල්ල කණ්ඩායමේ ඉරණම ඵලදරාළු ලෙස තීරණය කළ අතර, ෆ්‍රැන්චයිසිය සඳහා දුෂ්කර තරගාවලියක් ලෙස ඉතිහාසයට එකතු විය. කණ්ඩායමේ රසිකයන් ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයේ ඊළඟ සංස්කරණය දක්වා වඩාත් ශක්තිමත් ප්‍රකාශනයක් අපේක්ෂා කරනු ඇත.

තරගාවලිය පල්ලේකෙළේ අදියරෙන් ඔබ්බට ගමන් කරන විට, LPL 2026 කුසලානය අවසානයේ ඔසවා තබන්නේ කවුරුන් ද යන්න තීරණය කිරීමේ රේසිය දෙසට ඉතිරි කණ්ඩායම් අතර අවධානය යොමු වෙයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ධෝනිගේ මඟ පෙන්වීම සමඟ පන්ත් ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් සඳහා සූදානම් වෙයි Sinhala

ධෝනිගේ මඟ පෙන්වීම සමඟ පන්ත් ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් සඳහා සූදානම් වෙයි

අත්වැසුම් රකින ගණකාධිකාරී-පිතිකරු ටෙස්ට් සහ ශ්‍රේණිය ඉදිරියේ අවධානය තියුණු කරද්දී පරිණත උපදේශකයා සමීප ව නිරීක්ෂණය කරයි ඉන්දීය අත්වැසුම් රකිනා-පිතිකරු රිෂාබ්…

04 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා පදක්කම් වගුවේ 17 වැනි ස්ථානය හිමිකර ගනී; ග්ලාස්ගෝහිදී ඕස්ට්‍රේලියාව ශ්‍රේෂ්ඨත්වය අත්පත් කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා පදක්කම් වගුවේ 17 වැනි ස්ථානය හිමිකර ගනී; ග්ලාස්ගෝහිදී ඕස්ට්‍රේලියාව ශ්‍රේෂ්ඨත්වය අත්පත් කරගනී

ස්කොට්ලන්තයේ ඓතිහාසික ක්‍රීඩා සති දෙකක් අවසානයට ග්ලාස්ගෝ 2026 කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා උළෙල උද්වේගකර අවසානයකට පත් වූ අතර, සමස්ත පදක්කම් වගුවේ ශීර්ෂස්ථානය…

04 Aug 2026 Discuss
මුල්ලෑතිව් හි අතිරේක අක්කර 1,661ක් අත්පත් කර ගැනීමේ නිවේදනයෙන් සති කිහිපයකට පසු ශ්‍රී ලංකා රජය ඉඩම් ආපසු දීමේ පොරොන්දුවක් ලබා දෙයි Sinhala

මුල්ලෑතිව් හි අතිරේක අක්කර 1,661ක් අත්පත් කර ගැනීමේ නිවේදනයෙන් සති කිහිපයකට පසු ශ්‍රී ලංකා රජය ඉඩම් ආපසු දීමේ පොරොන්දුවක් ලබා දෙයි

උතුරු මුල්ලෑතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචිකරුවන්ට ඉඩම් නිදහස් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය ප්‍රතිඥා දී ඇති අතර, එය පැමිණෙන්නේ ඒ ම ප්‍රදේශයේ අතිරේක අක්කර 1,661ක් අත්පත් කර…

04 Aug 2026 Discuss