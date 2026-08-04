Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අධිකරණ ප්‍රමාදයන් හා අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා විශේෂ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවක් පිහිටුවන ලෙස සජිත් ඉල්ලයි

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අධිකරණ ප්‍රමාදයන් හා අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා විශේෂ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවක් පිහිටුවන ලෙස සජිත් ඉල්ලයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතියේ නිරන්තරව පවතින ප්‍රමාදයන් පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීමට සහ රට පුරා අර්ථවත් අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් (PSC) පිහිටුවන ලෙස පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

අධිකරණ පද්ධතියේ වගවීම සඳහා වූ තල්ලුව

සමගි ජන බලවේගයේ (SJB) නායකයා වන ප්‍රේමදාස මහතා මෙම ඉල්ලීම සිදු කළේ, නඩු විභාග වසර ගණනාවක් — සමහර අවස්ථාවල දශක ගණනාවක් — ගතවන තෙක් තීන්දු නොලැබෙන ශ්‍රී ලංකාවේ දන්ඩ නීති ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ජනතාවගේ අසහනය ඉහළ යන අතරතුරය.

විපක්ෂ නායකවරයා තර්ක කළේ, කැප වූ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් මඟින් අධිකරණ ප්‍රමාදයන්ගේ මූල හේතු හඳුනා ගැනීමට සහ ඒවා ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා ඝන ප්‍රතිසංස්කරණ නිර්දේශ කිරීමට අවශ්‍ය අධීක්ෂණය හා බලය සැපයෙන බවයි.

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නඩු තොගය රැඳී පවතීමේ ගැටලුව අළුත් දෙයක් නොවේ. දහස් ගණනක් පුරවැසියන් — ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් අවදානම්කාරී හා අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාවන්ගෙන් — දීර්ඝ නීතිමය ක්‍රියාදාමයන්ට ඉවසිලිවත්ව යටත් වීමට බල කෙරෙයි; බොහෝ විට ප්‍රමාණවත් ආර්ථික හා චිත්තවේගීය කැපකිරීම් සිදු කරමිනි. ලාපලා රැකෙමින් සිටි විවේචකයෝ, මන්දගාමී අධිකරණ ක්‍රියාවලිය නීතියේ ආධිපත්‍යය කෙරෙහි ජනවිශ්වාසය යටපත් කරන බව දිගු කලක් තිස්සේ පවත්වා ගෙන ඇත.

එවැනි කාරක සභාවකින් පරීක්ෂා කිරීමට අපේක්ෂිත ප්‍රධාන කරුණු අතර:

  • පහළ හා ඉහළ අධිකරණ දෙකෙහිම රැඳී ඇති නඩු හිඟය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ මට්ටමක පැවතීම
  • සිටින විනිසුරුවන් සහ අධිකරණ කාර්ය මණ්ඩල සංඛ්‍යාව ඇතුළු ප්‍රමාණවත් නොවන අධිකරණ සම්පත්
  • නැවත නැවත කල් දැමීම්වලට දායක වන ක්‍රියා පටිපාටි අකාර්යක්ෂමතා
  • අධිකරණ ක්‍රියාවලීන් නවීකරණය කිරීමේ හා ඩිජිටල්කරණයේ අවශ්‍යතාව
  • අධිකරණ ස්වාධීනත්වය හා වගවීම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ

විපක්ෂයේ පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය

ප්‍රේමදාස මහතාගේ යෝජනාව, ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණ හා යහ පාලනයේ අනුගාමිකයෙකු ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමේ SJB හි පුළුල් වෑයම පිළිබිඹු කරයි. ක්‍රියාත්මක හා විශ්වාසනීය අධිකරණ පද්ධතියක් නොමැතිව ආර්ථික සුවතාව හා සමාජ ස්ථාවරත්වය සඳහා අර්ථවත් ප්‍රගතියක් ළඟා කර ගත නොහැකි බව විපක්ෂය නිරන්තරව තර්ක කර ඇත.

මෙරට ජනතාවට ඉක්මන් හා සාධාරණ යුක්තිය ලැබිය යුතුය. බිඳ වැටී ඇති දෑ ඉස්මතු කර ඉදිරි මාර්ගය සිතියම් ගත කිරීමට පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් නිවැරදි යාන්ත්‍රණයයි.

මෙම යෝජනාව දැන් රජයේ ප්‍රතිචාරය බලාපොරොත්තු වන අතර, නීතිඥ වෘත්තිකයන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් රාශියක් මෙම මුලපිරීමට සිය සහාය ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. පාර්ලිමේන්තුව එවැනි කාරක සභාවක් පිහිටුවීම කෙරෙහි ඉදිරියට යනවාද යන්න තවමත් දැකගත යුතු නමුත්, මෙම ඉල්ලීම ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්‍ෂේත්‍රයේ තත්ත්වය පිළිබඳ බොහෝ කලකට පෙරාතුව සිදු විය යුතුව තිබූ ජාතික සංවාදය නැවත ජාජ්වල්‍ය කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාරාන්තික බන්ධනාගාර අධික තදබදය පිළිබඳ රජය දොස් පවරන මානව හිමිකම් සංවිධානය Sinhala

මාරාන්තික බන්ධනාගාර අධික තදබදය පිළිබඳ රජය දොස් පවරන මානව හිමිකම් සංවිධානය

මානව හිමිකම් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය (CHR) ශ්‍රී ලංකාව, රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය අල්ලාගෙන සිටින නිදන්ගත අධික තදබදය හැසිරවීමේදී රජය දක්වා ඇති ආකල්පය කෙරෙහි දැඩි…

04 Aug 2026 Discuss
අධිකරණ විශ්‍රාම වයස් ප්‍රශ්නය මැද NPP අමාත්‍යවරු මහනායක හිමිවරුන් හමු වෙති Sinhala

අධිකරණ විශ්‍රාම වයස් ප්‍රශ්නය මැද NPP අමාත්‍යවරු මහනායක හිමිවරුන් හමු වෙති

රජය තර්කාතීත අධිකරණ විශ්‍රාම වයස් සංශෝධන සැලැස්ම ඉදිරියට තල්ලු කරයි JVP නායකත්වයෙන් යුත් ජාතික ජනබල රජය විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ සිය උත්සාහය…

04 Aug 2026 Discuss
ජ්‍යෙෂ්ඨ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ සැලැස්මට මහනායක හිමිවරුන්ගේ එකහෙළා විරෝධය Sinhala

ජ්‍යෙෂ්ඨ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ සැලැස්මට මහනායක හිමිවරුන්ගේ එකහෙළා විරෝධය

රටේ ඉහළම විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම ගැනීමේ වයස දීර්ඝ කිරීමට නියමිත යෝජිත ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට මල්වතු පාර්ශ්වයේ මහනායක හිමිපාණෝ දැඩි විරෝධය පළ කර ඇත. රජයේ අධිකරණ…

04 Aug 2026 Discuss