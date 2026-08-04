දරුණු මෝසම් වර්ෂාවෙන් පස් දෙනෙකු මිය යෑමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ පාසල් වසා දමා ජනතාව ඉවත් කෙරේ
දරුණු මෝසම් වර්ෂාව හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාව පුරා ව්යසනකාරී ගංවතුර හා නායයෑම් ඇති වී අවම වශයෙන් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, බලධාරීන් විසින් ආපදාවෙන් පීඩිත ප්රදේශවල පාසල් වසා දමා දිවයිනම හදිසි ප්රතිචාර කණ්ඩායම් යොදවා ඇත.
මරණ සංඛ්යාව හා අවතැන්වීම
මහා වර්ෂාව හේතුවෙන් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, දිස්ත්රික්ක කිහිපයක් පුරා තත්ත්වය තවමත් ඉතා භයානක බව ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් අනතුරු අඟවා ඇත. ගංවතුර නිවාස හා මාර්ග යටකර ගෙන ඇති අතර, නායයෑම් හේතුවෙන් එවැනි ව්යසනවලට ඉතා අවදානම් ගිරිකඳු ප්රජාවන් බේරාගැනීමේ හා සහන ලබා දීමේ කටයුතු තවදුරටත් සංකීර්ණ වී ඇත.
ගංවතුරෙන් නිවාස යටවීම හා භූමිය අස්ථාවර වීම නිසා ගෙවල්වල රැඳී සිටීම අන්තරාදායක බැවින් දහස් ගණනක් පදිංචිකරුවන් අවතැන් කර ඇත. ඉවත් කළ ජනතාව නවාතැන් ගැන්වීම සඳහා හදිසි රැකවරණ මධ්යස්ථාන විවෘත කර ඇති අතර, පීඩිත ප්රජාවන්ට සහාය දීම සඳහා සහන සේවකයන් හා හමුදා නිලධාරීන් යොදවා ඇත.
ආරක්ෂාව සඳහා පාසල් වසා දැමීම
සිසුන් හා කාර්යමණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා දරුණු කාලගුණික තත්ත්වයෙන් වඩාත්ම පීඩාවට පත් ප්රදේශවල පාසල් වසා දැමීමට බලධාරීන් නියෝග කළේය. තත්ත්වය යහපත් වී සාමාන්ය කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමට ආරක්ෂිත බව නිලධාරීන් තහවුරු කරන තෙක් දරුවන් නිවෙස්හිම රඳවා ගන්නා ලෙස දෙමාපියන් හා භාරකරුවන්ට දැනුම් දෙන ලදී.
ප්රජාවන්ට දිගින් දිගටම ඇති අවදානම
ශ්රී ලංකාවේ ආපදා කළමනාකරණ ආයතන දිස්ත්රික්ක කිහිපයක් අධි අවදානම් තත්ත්වයට ගෙන ඇති අතර, පහත් බිම් හා කඳුකර ප්රදේශවල ජනතාව සෑම විටම අවධිව සිටිනා ලෙස අනතුරු අඟවා ඇත. අධික ජලය කාන්දු වූ බෑවුම්වල ස්ථූල ගල්මිටි ඉතා ඉක්මනින් කඩා වැටිය හැකි නිසා, මධ්යම කඳුකර ප්රදේශවල ජනාවාසවලට නායයෑම් විශේෂ තර්ජනයක් එල්ල කරයි.
- හදිසි ගංවතුර හේතුවෙන් මාර්ග ජාල කඩාකප්පල් වී ග්රාමීය ප්රජාවන් කිහිපයක් හුදකලා වී ඇත
- නායයෑම්වලින් පීඩිත හුදකලා ප්රදේශවලට ළඟා වීමට බේරාගැනීමේ කණ්ඩායම් කටයුතු කරමින් සිටී
- අධි අවදානම් කලාපවල ජනතාව ඉහළ බිම් ප්රදේශවලට යෑමට දැනුම් දී ඇත
- ආහාර හා පිරිසිදු ජලය ඇතුළු හදිසි සහන සැපයුම් බෙදාහරිනු ලැබේ
නැවත නැවත ඇති වන අභියෝගයක්
ශ්රී ලංකාව මෙම විනාශකාරී චක්රය දිගු කලක සිට කටුක අත්දැකීමක් ලෙස මුහුණ දෙයි. දිවයිනේ නිරිතදිග හා ඊසාන දිග මෝසම් සෘතු ඇති වන සෑම අවස්ථාවකදීම දරුණු ගංවතුර හා නායයෑම් ඇති වන අතර, එය ආපදා ප්රතිචාර යටිතල පහසුකම්වල ධාරිතාව නිරන්තරයෙන් අභියෝගයට ලක් කරමින් වඩාත් අසරණ ප්රජාවන් ඉතා ඉහළ අවදානමකට ලක් කරයි.
අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වය ගතවන තෙක් නිල අනතුරු ඇඟවීම්වලට귀 දෙන ලෙසත්, ගංවතුර හා නායයෑම් ඇති විය හැකි ප්රදේශ හරහා අනවශ්ය ගමන් ගමන් කිරීමෙන් වැළකී සිටිනා ලෙසත් බලධාරීන් ජනතාවෙන් ඉල්ලා සිටී. තත්ත්වය වර්ධනය වන විට පාසල් නැවත විවෘත කිරීමේ කාලසටහන් හා ඉවත් කිරීමේ නියෝග සම්බන්ධ යාවත්කාලීන තොරතුරු නිකුත් කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.