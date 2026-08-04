Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

උත්තරීතර අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් සිලෝනයේ චර්ච් සංවිධානය අනතුරු අඟවයි

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
උත්තරීතර අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් සිලෝනයේ චර්ච් සංවිධානය අනතුරු අඟවයි

උත්තරීතර අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම සඳහා යෝජිත ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියේ ආධිපත්‍යය සඳහා බරපතල තර්ජනයක් විය හැකි බවට සිලෝනයේ චර්ච් සංවිධානය දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරමින්, ව්‍යවස්ථාදායකයෙන් ඉතා සූක්ෂ්මව කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය

ඇංග්ලිකන් දේවස්ථානයේ ශ්‍රී ලාංකික සංවිධානය මෙම යෝජිත වෙනස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කරමින්, ජ්‍යෙෂ්ඨ විනිසුරුවන් විශ්‍රාම ගත යුතු වයස වෙනස් කිරීම රටේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට හා අඛණ්ඩතාවයට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකි බව පෙන්වා දෙයි. රටේ ඉහළම අධිකරණවලින් පුරවැසියන් අපේක්ෂා කරන අපක්ෂපාතී භාවය කිසිසේත් අවදානමට ලක් නොවිය යුතු බව චර්ච් සංවිධානය අවධාරණය කළේය.

සිලෝනයේ චර්ච් සංවිධානයේ අනතුරු ඇඟවීම, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර මෙම සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආකාරය පිළිබඳව වර්ධනය වන අසහනය පිළිබිඹු කරයි. මෙම වෙනස් කිරීම පුළුල් මහජන සෙවනේ ඉටු කරන්නේද, නැතහොත් ව්‍යවස්ථාදායකයේ අතට අධිකරණය මත බලපෑමක් කේන්ද්‍රගත කිරීමේ අවදානමක් ඇද්දැයි විවේචකයෝ ප්‍රශ්න කරති.

ව්‍යවස්ථාමය මූලධර්ම ප්‍රගුණ කිරීම

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ප්‍රජාතාන්ත්‍රික පාලනයේ礎 ශිලාවක් ලෙස පවතින බවත්, අධිකරණය ස්පර්ශ කරන ඕනෑම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකට විනිවිද භාවයෙන් හා පුළුල් එකඟතාවකින් ප්‍රවේශ විය යුතු බවත් දේවස්ථාන නායකයෝ අවධාරණය කළහ. එවැනි ප්‍රතිසංස්කරණයක් ඉදිරියට ගෙන යාමට පෙර, එහි දිගුකාලීන ප්‍රතිවිපාකයන් ප්‍රවේශමෙන් සලකා බලන ලෙස ඔවුහු පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලා සිටියහ.

නීතියේ ආධිපත්‍යය ශ්‍රී ලාංකීය සමාජයේ මූලික ස්තම්භයක් ලෙස ආරක්ෂා කළ යුතු අතර, අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවදානමට ලක් කළ හැකි කිසිදු සංශෝධනයක් සම්පූර්ණ විමර්ශනයකින් හා මහජන සංවාදයකින් තොරව සම්මත නොකළ යුතුය.

චර්ච් සංවිධානයේ මෙම මැදිහත්වීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුකරණ කාරණා සම්බන්ධ මහජන සංවාදය හැඩ ගැන්වීමේදී ජාතික මට්ටමේ ප්‍රභල සදාචාරාත්මක හා ආයතනික කටහඬක් ලෙස ජනාකීර්ණ ගතිය ගත් ජාතික විවාදයකට එකතු වේ. ආගමික හා සිවිල් සමාජ සංවිධානවලට ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසිකව බලගතු කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇති නිසා, මෙම නවතම ප්‍රකාශය මහජනතාව හා දේශපාලන කොටස් අතර සැලකිය යුතු අවධානයක් ලබා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ඇති පුළුල් ඇඟවුම්

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය වසර ගණනාවක් තිස්සේ විවිධ පීඩනවලට මුහුණ දී ඇති බවත්, අධිකරණ පිළිබඳ මහජන විශ්වාසය සංවේදී කාරණාවක් ව පවතින බවත් නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති. සිලෝනයේ චර්ච් සංවිධානයේ ප්‍රකාශය, අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීම නීතිමය කාරණාවක් පමණක් නොව, රටේ සියලු ආයතන සතු සදාචාරාත්මක හා පුරවැසි වගකීමක් බවට ඇති මතය ශක්තිමත් කරයි.

පාර්ලිමේන්තුව යෝජිත සංශෝධනය සලකා බලද්දී, දේශපාලන සලකා බැලීම්වලට ඉහළින් ශ්‍රී ලංකාවේ නීති රාමුවේ අඛණ්ඩතාවයට ප්‍රමුඛතාව දෙන විනිවිද පෙනෙන ක්‍රියාවලියක් සඳහා බහු පාර්ශ්වවලින් ඉල්ලීම් ද නගී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කිඹුලෙකු ලංකාවේ රළ පළකට රිංගයි — දිය කෙළිකාරයෝ බේගල් වෙති Sinhala

කිඹුලෙකු ලංකාවේ රළ පළකට රිංගයි — දිය කෙළිකාරයෝ බේගල් වෙති

ශ්‍රී ලංකාවේ රළ පළකක් වෙත පැමිණි සර්ෆර්වරුන් පිරිසකට මෑතකදී සිදු වූ අමුතු අත්දැකීමක් ජාත්‍යන්තර අවධානය දිනා ගෙන තිබේ. රළ පළ ප්‍රදේශයේ ජලය මැදින් ගමන් කරමින්…

04 Aug 2026 Discuss
ඕමානය සහ ශ්‍රී ලංකාව ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ඕමානය සහ ශ්‍රී ලංකාව ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඕමානය සහ ශ්‍රී ලංකාව යන දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීම අරමුණු කරගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවලට දෙපාර්ශ්වයම සහභාගී වූ අතර, ප්‍රධාන අංශ රාශියක්…

04 Aug 2026 Discuss
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ දරුණු කාලගුණය හේතුවෙන් දහස් ගණනක් අවතැන්වීමත් සමඟ හය දෙනෙකු අතුරුදන් වූ බවට ditakෙදෙස් බිය Sinhala

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ දරුණු කාලගුණය හේතුවෙන් දහස් ගණනක් අවතැන්වීමත් සමඟ හය දෙනෙකු අතුරුදන් වූ බවට ditakෙදෙස් බිය

දැඩි වර්ෂාපතනය සහ ඒ හා සම්බන්ධ කාලගුණ සිදුවීම් හේතුවෙන් නුවරඑළිය කඳුකර දිස්ත්‍රික්කයේ පුද්ගලයින් හය දෙනෙකු අතුරුදන් වූ බවට වාර්තා වන අතර, එම ප්‍රදේශය පුරා…

03 Aug 2026 Discuss