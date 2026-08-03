Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ භූමියේ දී දිවියෙකු විසින් වස්සෙකු ඝාතනය කිරීමෙන් පසු විශ්වවිද්‍යාලය ප්‍රජාවට අවවාද නිකුත් කරයි

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ භූමියේ දී දිවියෙකු විසින් වස්සෙකු ඝාතනය කිරීමෙන් පසු විශ්වවිද්‍යාලය ප්‍රජාවට අවවාද නිකුත් කරයි

විශාල බළල් සතෙකුගේ ක්‍රියාකාරකම් වැඩිවීමත් සමග උපරිම අවධානයක් යොමු කරන ලෙස උත්සාහ දරයි

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පුළුල් භූමිය තුළ දිවි ක්‍රියාකාරකම් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යාම හේතුවෙන්, මෑතකදී දිවියෙකු විසින් වස්සෙකු ඝාතනය කිරීමේ සිදුවීමත් සමග, විශ්වවිද්‍යාලය ශිෂ්‍යයන්ට හා කාර්යමණ්ඩලයට හදිසි ආරක්ෂක අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.

භූමිය තුළ විශාල බළල් සතාගේ දැකගැනීම් හා සංචරණය වැඩිවීම හේතුවෙන් මෙම අනතුරු ඇඟවීම නිකුත් කළ බව විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනය තහවුරු කළ අතර, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාවේ සියලු දෙනාට, විශේෂයෙන් දිවීන් වඩාත් ක්‍රියාශීලී වන අලුයම් හා සවස් යාමයන්හිදී භූමිය තුළ සැරිසරන විට ඉතා ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස නිර්දේශ කර ඇත.

ප්‍රජාවට පූර්වාරක්ෂාවන් ගන්නා ලෙස දැනුම් දෙයි

වස්සා ඝාතනය කිරීමේ සිදුවීම, කන්ද උඩරට දිස්ත්‍රික්කයේ සොබාදහම් සම්පන්න පරිසරයක් මැද පිහිටා ඇති, දිවීන් ඇතුළු වනජීවීන්ට හිතකර පරිසරයක් ලෙස දන්නා, විශ්වවිද්‍යාලය තුළ ජීවත් වන හා සේවය කරන අය අතර ගැඹුරු කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇත. මෙම සිදුවීම ප්‍රදේශයේ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් ආසන්නයේ වනජීවීන් සිටිනු ඇතැයි යන සත්‍යය ඉස්මතු කරන ශක්තිමත් සිහිකැඳවීමක් ලෙස සැලකේ.

ශිෂ්‍යයන් හා කාර්යමණ්ඩලය සෑම විටම අවධානයෙන් සිටීමටත්, භූමියේ ඒකාන්ත හෝ ඝන වනස්පතිවලින් වැසුණු ප්‍රදේශවලට තනිව නොයාමටත් විශ්වවිද්‍යාල නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටී. සතාව දුටු අය එය අසලට නොයාමටත්, දැකගැනීම් විශ්වවිද්‍යාල බලධාරීන්ට වහාම දැනුම් දෙන ලෙසත් උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

සොබාදහම සමඟ අවකාශය බෙදා ගන්නා භූමියක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ප්‍රතිභාපූර්ණ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් වන පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය, තම අධ්‍යාපනික විශිෂ්ටත්වය මෙන්ම සොබාදහම් සෞන්දර්යයෙන් පිරිපුන් භූමිය නිසාද ලොව පිළිගත් ආයතනයකි. කෙසේ වෙතත්, මෙම අද්විතීය පරිසරය හේතුවෙන් වනජීවීන් සමඟ හමුවීම් සම්පූර්ණයෙන් අසාමාන්‍ය නොවේ.

බලධාරීන් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, දිවියාගේ සංචරණය තක්සේරු කිරීමටත්, ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ ආරක්ෂිත මෙම සතාගේ තත්ත්වයට ගරු කරමින් භූමියේ ප්‍රජාවගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා සුදුසු පියවර නිර්ණය කිරීමටත් අදාළ වනජීවී නිලධාරීන් සමඟ සමන්විත වීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

  • ශිෂ්‍යයන් හා කාර්යමණ්ඩලය, විශේෂයෙන් අලුයම් හා සවස් වරුවල දී, භූමියේ ඒකාන්ත ප්‍රදේශවලට යාමෙන් වැළකීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
  • දිවි දැකගැනීමක් සිදු වූ විට, ප්‍රමාදයකින් තොරව විශ්වවිද්‍යාල බලධාරීන්ට වාර්තා කළ යුතුය.
  • සතාට ළඟා වීමට හෝ එය කොනකට හරවා ගැනීමට තැත් නොකරන ලෙස දැඩි ලෙස අනතුරු ඇඟවේ.

තත්ත්වය වර්ධනය වන ආකාරය අනුව තව දුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දෙන බව විශ්වවිද්‍යාලය ප්‍රතිඥා දෙන අතර, ඉදිරි දිනයන් හිදී භූමිය පුරා අතිරේක ආරක්ෂක දැනුම්දීම් බෙදා හරිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අස්වේසුම සුභසාධන වංචාව හෙළිවීමෙන් පසු නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු රිමාන්ඩ් බාරයට Sinhala

අස්වේසුම සුභසාධන වංචාව හෙළිවීමෙන් පසු නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු රිමාන්ඩ් බාරයට

අස්වේසුම සමාජ සුභසාධන ගෙවීම් යෝජනා ක්‍රමය සම්බන්ධ වංචාවක් සඳහා සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වූ නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවය කළ කාන්තා නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු…

03 Aug 2026 Discuss
උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ Sinhala

උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් තුළ බහු ප්‍රදේශ ආවරණය වන නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරමින්, බලපෑමට ලක් වූ…

03 Aug 2026 Discuss
කේගල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බසයක් හා පෞද්ගලික බසයක් ගැටීමෙන් දහඅට දෙනෙකුට තුවාල Sinhala

කේගල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බසයක් හා පෞද්ගලික බසයක් ගැටීමෙන් දහඅට දෙනෙකුට තුවාල

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (SLTB) බසයක් සහ පෞද්ගලික බසයක් කේගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේදී ගැටීමෙන් මගීන් දහඅට දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. ගැටීමෙන්…

03 Aug 2026 Discuss