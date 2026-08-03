පේරාදෙණිය විශ්වවිද්යාලයේ භූමියේ දී දිවියෙකු විසින් වස්සෙකු ඝාතනය කිරීමෙන් පසු විශ්වවිද්යාලය ප්රජාවට අවවාද නිකුත් කරයි
විශාල බළල් සතෙකුගේ ක්රියාකාරකම් වැඩිවීමත් සමග උපරිම අවධානයක් යොමු කරන ලෙස උත්සාහ දරයි
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්යාලයේ පුළුල් භූමිය තුළ දිවි ක්රියාකාරකම් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යාම හේතුවෙන්, මෑතකදී දිවියෙකු විසින් වස්සෙකු ඝාතනය කිරීමේ සිදුවීමත් සමග, විශ්වවිද්යාලය ශිෂ්යයන්ට හා කාර්යමණ්ඩලයට හදිසි ආරක්ෂක අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.
භූමිය තුළ විශාල බළල් සතාගේ දැකගැනීම් හා සංචරණය වැඩිවීම හේතුවෙන් මෙම අනතුරු ඇඟවීම නිකුත් කළ බව විශ්වවිද්යාල පරිපාලනය තහවුරු කළ අතර, විශ්වවිද්යාල ප්රජාවේ සියලු දෙනාට, විශේෂයෙන් දිවීන් වඩාත් ක්රියාශීලී වන අලුයම් හා සවස් යාමයන්හිදී භූමිය තුළ සැරිසරන විට ඉතා ප්රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස නිර්දේශ කර ඇත.
ප්රජාවට පූර්වාරක්ෂාවන් ගන්නා ලෙස දැනුම් දෙයි
වස්සා ඝාතනය කිරීමේ සිදුවීම, කන්ද උඩරට දිස්ත්රික්කයේ සොබාදහම් සම්පන්න පරිසරයක් මැද පිහිටා ඇති, දිවීන් ඇතුළු වනජීවීන්ට හිතකර පරිසරයක් ලෙස දන්නා, විශ්වවිද්යාලය තුළ ජීවත් වන හා සේවය කරන අය අතර ගැඹුරු කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇත. මෙම සිදුවීම ප්රදේශයේ මිනිස් ක්රියාකාරකම් ආසන්නයේ වනජීවීන් සිටිනු ඇතැයි යන සත්යය ඉස්මතු කරන ශක්තිමත් සිහිකැඳවීමක් ලෙස සැලකේ.
ශිෂ්යයන් හා කාර්යමණ්ඩලය සෑම විටම අවධානයෙන් සිටීමටත්, භූමියේ ඒකාන්ත හෝ ඝන වනස්පතිවලින් වැසුණු ප්රදේශවලට තනිව නොයාමටත් විශ්වවිද්යාල නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටී. සතාව දුටු අය එය අසලට නොයාමටත්, දැකගැනීම් විශ්වවිද්යාල බලධාරීන්ට වහාම දැනුම් දෙන ලෙසත් උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
සොබාදහම සමඟ අවකාශය බෙදා ගන්නා භූමියක්
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම ප්රතිභාපූර්ණ උසස් අධ්යාපන ආයතනයක් වන පේරාදෙණිය විශ්වවිද්යාලය, තම අධ්යාපනික විශිෂ්ටත්වය මෙන්ම සොබාදහම් සෞන්දර්යයෙන් පිරිපුන් භූමිය නිසාද ලොව පිළිගත් ආයතනයකි. කෙසේ වෙතත්, මෙම අද්විතීය පරිසරය හේතුවෙන් වනජීවීන් සමඟ හමුවීම් සම්පූර්ණයෙන් අසාමාන්ය නොවේ.
බලධාරීන් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, දිවියාගේ සංචරණය තක්සේරු කිරීමටත්, ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ ආරක්ෂිත මෙම සතාගේ තත්ත්වයට ගරු කරමින් භූමියේ ප්රජාවගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා සුදුසු පියවර නිර්ණය කිරීමටත් අදාළ වනජීවී නිලධාරීන් සමඟ සමන්විත වීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
- ශිෂ්යයන් හා කාර්යමණ්ඩලය, විශේෂයෙන් අලුයම් හා සවස් වරුවල දී, භූමියේ ඒකාන්ත ප්රදේශවලට යාමෙන් වැළකීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
- දිවි දැකගැනීමක් සිදු වූ විට, ප්රමාදයකින් තොරව විශ්වවිද්යාල බලධාරීන්ට වාර්තා කළ යුතුය.
- සතාට ළඟා වීමට හෝ එය කොනකට හරවා ගැනීමට තැත් නොකරන ලෙස දැඩි ලෙස අනතුරු ඇඟවේ.
තත්ත්වය වර්ධනය වන ආකාරය අනුව තව දුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දෙන බව විශ්වවිද්යාලය ප්රතිඥා දෙන අතර, ඉදිරි දිනයන් හිදී භූමිය පුරා අතිරේක ආරක්ෂක දැනුම්දීම් බෙදා හරිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.