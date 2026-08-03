Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මහවැලි ගංවතුරට කළු පාලම් දුම්රිය අලුත්වැඩියා ස්ථානයේ යන්ත්‍රෝපකරණ ගසා යයි

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මහවැලි ගංවතුරට කළු පාලම් දුම්රිය අලුත්වැඩියා ස්ථානයේ යන්ත්‍රෝපකරණ ගසා යයි

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය පුරා ඇද හැළුණු අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් මහවැලි ගඟ දැඩි ලෙස ගංවතුරින් පිරී ගිය අතර, මහනුවර–පේරාදෙණිය දුම්රිය මාර්ගයේ කළු පාලම් අලුත්වැඩියා ස්ථානයේ යොදවා තිබූ ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ ගලා එන ගංවතුරට휩쓸ී ගොස් තිබේ.

ජලය නැඟීමත් සමඟ යන්ත්‍රෝපකරණ අහිමිවෙයි

පෙර සිදු වූ හානියක් හේතුවෙන් කළු පාලම අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් ගෙන්වා තිබූ ඒ උපකරණ, ගං ජල මට්ටම ඉතා ඉක්මනින් ඉහළ ගිය නිසා ආරක්ෂිත ස්ථානයකට ගෙනයාමට හෝ සුරක්ෂිත කිරීමට කම්කරුවන්ට ප‍්‍රමාණවත් කාලයක් නොලැබිණ.

යොදවා තිබූ උපකරණ අහිමිවීම, කෙරෙන් යන අලුත්වැඩියා කටයුතුවලට බරපතළ පසුබෑමක් සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, වැදගත් මහනුවර–පේරාදෙණිය දුම්රිය කොරිඩෝවේ සම්පූර්ණ කාර්යක්ෂමතාව යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ කාල සීමාව සම්බන්ධයෙන් නැවත වරක් කනස්සල්ල මතු කර ඇත.

තර්ජනයට ලක් වූ තීරණාත්මක දුම්රිය සම්බන්ධතාවය

කළු පාලම, ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිපුරම භාවිත කෙරෙන දුම්රිය මාර්ගවලින් එකක් වන, මහනුවර සහ පේරාදෙණිය සම්බන්ධ කරන මාර්ගය දිගේ ඉතා වැදගත් සම්බන්ධක ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස කටයුතු කරයි. මෙම ස්ථානයේ අලුත්වැඩියා කටයුතු දිගු කලක් කඩාකප්පල් වුවහොත්, එම මාර්ගයේ ධාවනය වන මගී හා භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සේවා සඳහා පුළුල් ප්‍රතිවිපාක ඇති විය හැකිය.

ගංවතුරෙන් සිදු වූ හානියේ විස්තර හෝ අලුත්වැඩියා කටයුතු නිමා කිරීමේ සංශෝධිත කාලසටහනක් සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් තවම නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. ගසා ගිය උපකරණවලින් කොපමණ ප්‍රමාණයක් ආපසු ලබා ගත හැකිද යන්නද තවම අපැහැදිලිය.

කාලගුණික වර්ෂාව යටිතල පහසුකම් දුෂ්කරතාවලට එකතු කරයි

මෙම සිද්ධිය, ශ්‍රී ලංකාවේ කාලීන වර්ෂා කාල පරිච්ඡේදවල දී, විශේෂයෙන්ම කඳු රටේ දී, ගං ජල මට්ටම හදිසියේ ඉහළ යා හැකි බැවින් ක්‍රියාත්මක යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘතිවල අවදානම ඉස්මතු කරයි. රටේ දීර්ඝතම ගඟ වන මහවැලි ගඟ, මධ්‍යම කඳුකරයේ අධික වර්ෂාවට ඉතා ඉක්මනින් හා බලවත් ලෙස ප්‍රතිචාර දක්වන බව ප්‍රසිද්ධ කරුණකි.

ඉදිරි දිනවල ද තෙත් කාලගුණ තත්ත්ව පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන බැවින්, මහනුවර ප්‍රදේශයේ වැසියන් සහ මගීන් අවධානයෙන් සිටින ලෙස දැනුම් දී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ Sinhala

උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් තුළ බහු ප්‍රදේශ ආවරණය වන නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරමින්, බලපෑමට ලක් වූ…

03 Aug 2026 Discuss
කේගල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බසයක් හා පෞද්ගලික බසයක් ගැටීමෙන් දහඅට දෙනෙකුට තුවාල Sinhala

කේගල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බසයක් හා පෞද්ගලික බසයක් ගැටීමෙන් දහඅට දෙනෙකුට තුවාල

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (SLTB) බසයක් සහ පෞද්ගලික බසයක් කේගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේදී ගැටීමෙන් මගීන් දහඅට දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. ගැටීමෙන්…

03 Aug 2026 Discuss
අල්ලස් කොමිසම යොෂිත රාජපක්ෂ සහ අද්මිරාල් කරන්නාගොඩට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ අභියෝග පත්‍ර ගොනු කරයි Sinhala

අල්ලස් කොමිසම යොෂිත රාජපක්ෂ සහ අද්මිරාල් කරන්නාගොඩට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ අභියෝග පත්‍ර ගොනු කරයි

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිත රාජපක්ෂ සහ විශ්‍රාමික නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් වසන්ත…

03 Aug 2026 Discuss