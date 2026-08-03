ශ්රී ලංකාව 2030 වන විට ඩිජිටල් අපනයනයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 5ක ඉලක්කය සපුරාලීමට මාර්ගය සකසයි
ශ්රී ලංකාව 2030 වන විට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 5ක සුවිශේෂී ඉලක්කයක් කරා ළඟා වීම අරමුණු කරගනිමින්, ඩිජිටල් අපනයන සැලකිය යුතු ලෙස වර්ධනය කිරීම සඳහා වන අභිලාෂකාමී සැලැස්මක් ක්රියාත්මක කිරීමේ ව්යුහගත මාර්ගෝපදේශයක් අධිකාරීන් විසින් සමාලෝචනය කරමින් සිටී.
ඩිජිටල් ආර්ථිකය සඳහා වූ උපායමාර්ගික ප්රයත්නයක්
රටේ ඩිජිටල් අපනයන වර්ධන න්යාය පත්රය යටතේ ක්රියාත්මක වන උපාය මාර්ගය තක්සේරු කිරීමට සහ පිරිපහදු කිරීමට නිලධාරීන් හා ප්රධාන පාර්ශ්වකරුවන් රැස්ව ඇත. මෙම සමාලෝචනය, ශ්රී ලංකාව ගෝලීය ඩිජිටල් සේවා වෙළඳපොළේ තරඟකාරී ක්රීඩකයෙකු ලෙස තම ස්ථානය තහවුරු කිරීමට, ක්රමයෙන් ව්යාප්ත වෙමින් පවතින තාක්ෂණ දක්ෂතා සංචිතය සහ IT යටිතල පහසුකම් ප්රයෝජනයට ගනිමින් නැවත අධිෂ්ඨානශීලී බවක් දක්වන බවේ සංඥාවකි.
සමාලෝචනය කෙරෙමින් පවතින මාර්ගෝපදේශය, ශ්රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ කොඳු නාරටිය සකසන ඩිජිටල් සේවා, මෘදුකාංග සංවර්ධනය, ව්යාපාර ක්රියාවලි පිටපක්ෂීකරණය සහ ආශ්රිත තාක්ෂණ-ඒකාබද්ධ ක්ෂේත්රවලින් ලැබෙන ආදායම් ත්වරණය කිරීම සඳහා නිශ්චිත පියවර මාලාවක් ඉදිරිපත් කරයි.
මෙම ඉලක්කය වැදගත් වන්නේ ඇයි
ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 5ක සන්ධිස්ථානය සපුරා ගැනීම ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම සඳහා ශ්රේෂ්ඨ ලෙස පරිවර්තනශීලී ඉදිරියට පිම්මක් නියෝජනය කරනු ඇත. ද්වීප රාජ්යය ස්වකීය පුළුල් ආර්ථික ප්රකෘතිය ඉදිරිපත් කිරීමේ අඛණ්ඩ ගමනේදී, ඉතා ප්රාමුඛ ප්රමුඛතාවයක් වන රටේ විදේශ විනිමය සංචිතය ශක්තිමත් කිරීමට හිතකර ආවේගයක් ලබා දෙනු ඇත. භෞතික යටිතල පහසුකම් සහ ස්වාභාවික සම්පත් මත සාපේක්ෂව අඩු යැපීම හේතුවෙන් ඩිජිටල් ක්ෂේත්රය ක්රමයෙන් තිරසාර වර්ධනයට ඇති ශ්රේෂ්ඨ මාර්ගවලින් එකක් ලෙස සලකනු ලබයි.
- IT සහ ව්යාපාර ක්රියාවලි කළමනාකරණ (BPM) කර්මාන්තය පුළුල් කිරීම
- රට පුරා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම
- තරුණ පරපුර ඉලක්ක කරගත් නිපුණතා වර්ධන සහ දක්ෂතා සංවර්ධන මුලපිරීම්
- තාක්ෂණ ක්ෂේත්රයට විදේශ ආයෝජන誘引 කිරීම
- නව්යකරණය ප්රවර්ධනය කිරීමට රාජ්ය-පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්ව ශක්තිමත් කිරීම
2030 දෙසා ගමන් ආවේගය ගොඩනැගීම
ශ්රී ලංකාවේ තාක්ෂණ කර්මාන්තය, රටේ මෑතකාලීන ආර්ථික අභියෝග මධ්යයේ පවා, ඩිජිටල් අපනයන ඊර්ධ්වගාමී ගමනක් ස්ථිරව පවත්වාගනිමින් අඛණ්ඩ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ප්රදර්ශනය කර ඇත. ප්රතිපත්ති立案 කරුවන් දැන් අවධානය යොමු කරන්නේ, සම්බන්ධීකෘත රාජ්ය සහාය, නියාමන දියුණු කිරීම් සහ ජාත්යන්තර වෙළඳපොළ ව්යාප්තිය හරහා එම ගතිය ත්වරණය කිරීමට ය.
ශ්රී ලංකාව ආසියා-පැසිෆික් කලාපයේ ඩිජිටල් සේවා සඳහා ප්රමුඛ ගමනාන්තයක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීම, රටේ දිගුකාලීන ආර්ථික දැක්මේ කේන්ද්රීය අංගයක් ව පවතී.
2030 අවසාන දිනය ළඟා වෙමින් පවතීදී, මෙම මාර්ගෝපදේශ සමාලෝචනයේ ඵලදායිතාව කර්මාන්ත නායකයින්, ආයෝජකයින් සහ ආර්ථික විශ්ලේෂකයින් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇත. ශ්රී ලංකාවට ස්වකීය ඩිජිටල් අභිලාෂයන් මැනිය හැකි, ආර්ථිකය-ව්යාප්ත ජයග්රහණ බවට පරිවර්තනය කළ හැකිද යන්න තීරණය කිරීමේදී ඉදිරි වසර තීරණාත්මක වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.