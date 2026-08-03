Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අල්ලස් කොමිසම යොෂිත රාජපක්ෂ සහ අද්මිරාල් කරන්නාගොඩට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ අභියෝග පත්‍ර ගොනු කරයි

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අල්ලස් කොමිසම යොෂිත රාජපක්ෂ සහ අද්මිරාල් කරන්නාගොඩට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ අභියෝග පත්‍ර ගොනු කරයි

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිත රාජපක්ෂ සහ විශ්‍රාමික නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ ප්‍රධාන නීතිමය පියවරක් ගනිමින් විධිමත් අභියෝග පත්‍ර ගොනු කර ඇත.

කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ ගොනු කළ චෝදනා

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ දූෂණ නඩු訴追 කිරීමේ අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයන්හිදී සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලෙස සැලකෙන මෙම ක්‍රියාමාර්ගය යටතේ දූෂණ විරෝධී ආයතනය විසින් අභියෝග පත්‍ර විධිමත්ව ගොනු කර ඇත. හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පුත් සහ හිටපු නාවික නිලධාරියෙකු වන යොෂිත රාජපක්ෂ මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාපති ධූරය හොබවා සිටි අද්මිරාල් කරන්නාගොඩ, දැන් කොළඹ මහාධිකරණය ඉදිරිපිට නඩු කටයුතුවලට මුහුණ දෙති.

අල්ලස් හා දූෂණ වරදවල් විමර්ශනය කිරීමට සහ නඩු訴追 කිරීමට බලය පැවරී ඇති රටේ ප්‍රාථමික ආයතනය ලෙස කටයුතු කරන CIABOC, සැකකරුවන්ගේ කෙරෙහි ඇති චෝදනා සම්බන්ධ විමර්ශන සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව නෛතික ක්‍රියාදාමය ආරම්භ කර ඇත.

著名 සැකකරුවන්

මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රය කරා යොමු වීමට පෙර ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ලුතිනන් කොමාන්ඩර් ධූරයක් දැරූ යොෂිත රාජපක්ෂ, රටේ ප්‍රබල දේශපාලන උරුමයක් සහිත පවුලකට අයත් ප්‍රකට පෞද්ගලිකයෙකි. ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධයේ අවසාන අදියර වලදී ඔහු ඉටු කළ භූමිකාව සඳහා පුළුල් ලෙස හඳුනා ගැනෙන අද්මිරාල් කරන්නාගොඩ, මෑත වසරවල් තුළ එවැනි විධිමත් අපරාධ අභියෝග පත්‍රවලට මුහුණ දෙන ජ්‍යෙෂ්ඨතම හිටපු හමුදා නිලධාරීන් අතර වේ.

අභියෝග පත්‍ර ගොනු කිරීම, CIABOC විසින් විධිමත් අධිකරණ ක්‍රියාදාමය හරහා නඩු ගෙන යාමට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි රැස් කර ඇතැයි විශ්වාස කරන බවට සංඥාවක් වන අතර, සැකකරු දෙදෙනාම නඩු සවිස්තරාත්මකව ඇසීමට කොළඹ මහාධිකරණ අධිකරණ බලය යටතට පත් කෙරේ.

දූෂණ විරෝධී ප්‍රයත්නවල වැදගත්කම

ප්‍රමුඛ දේශපාලන හා හමුදා පෞද්ගලිකයන් සම්බන්ධ නඩු, ශ්‍රී ලංකාවේ책임දායිත්වය හා නීතියේ ආධිපත්‍යය පිළිබඳ කැපවීම පිළිබඳ ප්‍රධාන පරීක්ෂාවක් ලෙස සලකන බැවින්, නෛතික නිරීක්ෂකයින් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් මෙම නඩු කටයුතු සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ ඇත. සම්බන්ධ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ දේශපාලන හෝ සමාජ තත්ත්වය නොතකා දූෂණ චෝදනා නොකඩවා追追 කිරීමේ කොමිෂන් සභාවේ ස්ථාවරය මෙම අභියෝග පත්‍රවලින් පිළිඹිඹු වේ.

නඩුව කොළඹ මහාධිකරණ ක්‍රමය හරහා ඉදිරියට ගමන් කරන විට, නිශ්චිත චෝදනා සහ නියමිත අධිකරණ දිනයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ Sinhala

උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් තුළ බහු ප්‍රදේශ ආවරණය වන නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරමින්, බලපෑමට ලක් වූ…

03 Aug 2026 Discuss
කේගල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බසයක් හා පෞද්ගලික බසයක් ගැටීමෙන් දහඅට දෙනෙකුට තුවාල Sinhala

කේගල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බසයක් හා පෞද්ගලික බසයක් ගැටීමෙන් දහඅට දෙනෙකුට තුවාල

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (SLTB) බසයක් සහ පෞද්ගලික බසයක් කේගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේදී ගැටීමෙන් මගීන් දහඅට දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. ගැටීමෙන්…

03 Aug 2026 Discuss
මහවැලි ගංවතුරට කළු පාලම් දුම්රිය අලුත්වැඩියා ස්ථානයේ යන්ත්‍රෝපකරණ ගසා යයි Sinhala

මහවැලි ගංවතුරට කළු පාලම් දුම්රිය අලුත්වැඩියා ස්ථානයේ යන්ත්‍රෝපකරණ ගසා යයි

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය පුරා ඇද හැළුණු අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් මහවැලි ගඟ දැඩි ලෙස ගංවතුරින් පිරී ගිය අතර, මහනුවර–පේරාදෙණිය දුම්රිය මාර්ගයේ කළු පාලම් අලුත්වැඩියා…

03 Aug 2026 Discuss