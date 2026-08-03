අල්ලස් කොමිසම යොෂිත රාජපක්ෂ සහ අද්මිරාල් කරන්නාගොඩට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ අභියෝග පත්ර ගොනු කරයි
අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිත රාජපක්ෂ සහ විශ්රාමික නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ ප්රධාන නීතිමය පියවරක් ගනිමින් විධිමත් අභියෝග පත්ර ගොනු කර ඇත.
කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ ගොනු කළ චෝදනා
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ දූෂණ නඩු訴追 කිරීමේ අඛණ්ඩ ප්රයත්නයන්හිදී සැලකිය යුතු ප්රගතියක් ලෙස සැලකෙන මෙම ක්රියාමාර්ගය යටතේ දූෂණ විරෝධී ආයතනය විසින් අභියෝග පත්ර විධිමත්ව ගොනු කර ඇත. හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පුත් සහ හිටපු නාවික නිලධාරියෙකු වන යොෂිත රාජපක්ෂ මෙන්ම ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාපති ධූරය හොබවා සිටි අද්මිරාල් කරන්නාගොඩ, දැන් කොළඹ මහාධිකරණය ඉදිරිපිට නඩු කටයුතුවලට මුහුණ දෙති.
අල්ලස් හා දූෂණ වරදවල් විමර්ශනය කිරීමට සහ නඩු訴追 කිරීමට බලය පැවරී ඇති රටේ ප්රාථමික ආයතනය ලෙස කටයුතු කරන CIABOC, සැකකරුවන්ගේ කෙරෙහි ඇති චෝදනා සම්බන්ධ විමර්ශන සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව නෛතික ක්රියාදාමය ආරම්භ කර ඇත.
著名 සැකකරුවන්
මාධ්ය ක්ෂේත්රය කරා යොමු වීමට පෙර ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ලුතිනන් කොමාන්ඩර් ධූරයක් දැරූ යොෂිත රාජපක්ෂ, රටේ ප්රබල දේශපාලන උරුමයක් සහිත පවුලකට අයත් ප්රකට පෞද්ගලිකයෙකි. ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධයේ අවසාන අදියර වලදී ඔහු ඉටු කළ භූමිකාව සඳහා පුළුල් ලෙස හඳුනා ගැනෙන අද්මිරාල් කරන්නාගොඩ, මෑත වසරවල් තුළ එවැනි විධිමත් අපරාධ අභියෝග පත්රවලට මුහුණ දෙන ජ්යෙෂ්ඨතම හිටපු හමුදා නිලධාරීන් අතර වේ.
අභියෝග පත්ර ගොනු කිරීම, CIABOC විසින් විධිමත් අධිකරණ ක්රියාදාමය හරහා නඩු ගෙන යාමට ප්රමාණවත් සාක්ෂි රැස් කර ඇතැයි විශ්වාස කරන බවට සංඥාවක් වන අතර, සැකකරු දෙදෙනාම නඩු සවිස්තරාත්මකව ඇසීමට කොළඹ මහාධිකරණ අධිකරණ බලය යටතට පත් කෙරේ.
දූෂණ විරෝධී ප්රයත්නවල වැදගත්කම
ප්රමුඛ දේශපාලන හා හමුදා පෞද්ගලිකයන් සම්බන්ධ නඩු, ශ්රී ලංකාවේ책임දායිත්වය හා නීතියේ ආධිපත්යය පිළිබඳ කැපවීම පිළිබඳ ප්රධාන පරීක්ෂාවක් ලෙස සලකන බැවින්, නෛතික නිරීක්ෂකයින් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් මෙම නඩු කටයුතු සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ ඇත. සම්බන්ධ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ දේශපාලන හෝ සමාජ තත්ත්වය නොතකා දූෂණ චෝදනා නොකඩවා追追 කිරීමේ කොමිෂන් සභාවේ ස්ථාවරය මෙම අභියෝග පත්රවලින් පිළිඹිඹු වේ.
නඩුව කොළඹ මහාධිකරණ ක්රමය හරහා ඉදිරියට ගමන් කරන විට, නිශ්චිත චෝදනා සහ නියමිත අධිකරණ දිනයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.