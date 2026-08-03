Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කේගල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බසයක් හා පෞද්ගලික බසයක් ගැටීමෙන් දහඅට දෙනෙකුට තුවාල

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කේගල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බසයක් හා පෞද්ගලික බසයක් ගැටීමෙන් දහඅට දෙනෙකුට තුවාල

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (SLTB) බසයක් සහ පෞද්ගලික බසයක් කේගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේදී ගැටීමෙන් මගීන් දහඅට දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

ගැටීමෙන් මගීන්ට තුවාල

කේගල්ල ප්‍රදේශයේදී සිදු වූ මෙම අනතුරේදී, බස් රථ දෙක ගැටීම හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 18 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති අතර, සිදුවීමේ නිශ්චිත හේතු පිළිබඳව විමර්ශනකරුවන් තවමත් සම්පූර්ණ විස්තර හෙළි කර නොමැත.

අනතුර සිදු වූ වහාම හදිසි ප්‍රතිචාර සේවා සිදුවූ ස්ථානයට ළඟා වූ අතර, තුවාල ලැබූ මගීන්ට අවශ්‍ය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දෙන ලදී.

මාර්ග සුරක්ෂිතතා ගැටලු දිගටම පවතී

මෙම ගැටීම, ශ්‍රී ලංකාවේ අධිවේගී මාර්ග සහ නාගරික මාර්ගවල මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පවතින උත්සුකයන් කෙරෙහි නැවත වරක් අවධානය යොමු කර ඇති අතර, මහජන ප්‍රවාහන වාහන සම්බන්ධ අනතුරු මගීන්ට දැඩි අවදානමක් එල්ල කිරීම දිගටම සිදු වෙමින් පවතී.

රියදුරු අතපසුවීම, යාන්ත්‍රික දෝෂ හෝ මාර්ග තත්ත්වයන් හේතු සාධක ලෙස දායක වී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කිරීම ඇතුළුව, ගැටීමේ හේතුව පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සිදු කිරීමට බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වේ.

මහජනතාව මහජන ප්‍රවාහනය භාවිත කිරීමේදී වඩාත් සැලකිලිමත් වන ලෙසත්, නොසැලකිලිමත් ලෙස රිය පැදවීමේ අවස්ථා ඇත්නම් ඒ සම්බන්ධ දැනුම් දීම් අදාළ බලධාරීන් වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අස්වේසුම සුභසාධන වංචාව හෙළිවීමෙන් පසු නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු රිමාන්ඩ් බාරයට Sinhala

අස්වේසුම සුභසාධන වංචාව හෙළිවීමෙන් පසු නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු රිමාන්ඩ් බාරයට

අස්වේසුම සමාජ සුභසාධන ගෙවීම් යෝජනා ක්‍රමය සම්බන්ධ වංචාවක් සඳහා සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වූ නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවය කළ කාන්තා නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු…

03 Aug 2026 Discuss
උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ Sinhala

උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් තුළ බහු ප්‍රදේශ ආවරණය වන නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරමින්, බලපෑමට ලක් වූ…

03 Aug 2026 Discuss
අල්ලස් කොමිසම යොෂිත රාජපක්ෂ සහ අද්මිරාල් කරන්නාගොඩට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ අභියෝග පත්‍ර ගොනු කරයි Sinhala

අල්ලස් කොමිසම යොෂිත රාජපක්ෂ සහ අද්මිරාල් කරන්නාගොඩට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ අභියෝග පත්‍ර ගොනු කරයි

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිත රාජපක්ෂ සහ විශ්‍රාමික නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් වසන්ත…

03 Aug 2026 Discuss