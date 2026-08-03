කේගල්ලේදී ශ්රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බසයක් හා පෞද්ගලික බසයක් ගැටීමෙන් දහඅට දෙනෙකුට තුවාල
ශ්රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (SLTB) බසයක් සහ පෞද්ගලික බසයක් කේගල්ල දිස්ත්රික්කයේදී ගැටීමෙන් මගීන් දහඅට දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
ගැටීමෙන් මගීන්ට තුවාල
කේගල්ල ප්රදේශයේදී සිදු වූ මෙම අනතුරේදී, බස් රථ දෙක ගැටීම හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 18 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති අතර, සිදුවීමේ නිශ්චිත හේතු පිළිබඳව විමර්ශනකරුවන් තවමත් සම්පූර්ණ විස්තර හෙළි කර නොමැත.
අනතුර සිදු වූ වහාම හදිසි ප්රතිචාර සේවා සිදුවූ ස්ථානයට ළඟා වූ අතර, තුවාල ලැබූ මගීන්ට අවශ්ය වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා දෙන ලදී.
මාර්ග සුරක්ෂිතතා ගැටලු දිගටම පවතී
මෙම ගැටීම, ශ්රී ලංකාවේ අධිවේගී මාර්ග සහ නාගරික මාර්ගවල මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පවතින උත්සුකයන් කෙරෙහි නැවත වරක් අවධානය යොමු කර ඇති අතර, මහජන ප්රවාහන වාහන සම්බන්ධ අනතුරු මගීන්ට දැඩි අවදානමක් එල්ල කිරීම දිගටම සිදු වෙමින් පවතී.
රියදුරු අතපසුවීම, යාන්ත්රික දෝෂ හෝ මාර්ග තත්ත්වයන් හේතු සාධක ලෙස දායක වී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කිරීම ඇතුළුව, ගැටීමේ හේතුව පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සිදු කිරීමට බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වේ.
මහජනතාව මහජන ප්රවාහනය භාවිත කිරීමේදී වඩාත් සැලකිලිමත් වන ලෙසත්, නොසැලකිලිමත් ලෙස රිය පැදවීමේ අවස්ථා ඇත්නම් ඒ සම්බන්ධ දැනුම් දීම් අදාළ බලධාරීන් වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.