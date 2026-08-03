Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් තුළ බහු ප්‍රදේශ ආවරණය වන නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරමින්, බලපෑමට ලක් වූ කලාපවල පදිංචිකරුවන් අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, අවශ්‍ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙසත් දැඩි ලෙස 촉구කර ඇත.

අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් වූ දිස්ත්‍රික්ක

පහත සඳහන් දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශ වෙත අනතුරු ඇඟවීම් දීර්ඝ කර ඇත:

  • මහනුවර
  • කෑගල්ල
  • නුවරඑළිය
  • රත්නපුර

මහජනතාව ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස 촉구කෙරේ

නාය යෑමේ අවදානම් තක්සේරු කිරීම සහ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන අධිකාරිය ලෙස කටයුතු කරන NBRO, මෙම දිස්ත්‍රික්ක තුළ ගොඩකඳු සහ කඳුකර ප්‍රදේශවල අවදානම් සහිත ස්ථානවල වාසය කරන ප්‍රජාවන්ගෙන්, භූමිය සහ කාලගුණ තත්ත්වයන්හි ඇති වන වෙනස්කම් පිළිබඳ අවධානයෙන් සිටින ලෙස ඉල්ලා සිටී.

මෙවැනි නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් සාමාන්‍යයෙන් නිකුත් කරනු ලබන්නේ — අඛණ්ඩ හෝ අධික වර්ෂාපතනය, පසෙහි ජල සංතෘප්තිය සහ භූ සෞකය අනතුරු — ඇතුළු සාධකවල සංයෝජනයක් නිසා බෑවුම් කඩා වැටීමේ අවදානම භයානක මට්ටම්කට ඉහළ යන විටදීය.

ඉහළ අවදානම් සහිත ප්‍රදේශය

අනතුරු ඇඟවීමේ නම් කර ඇති දිස්ත්‍රික්ක හතර, ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම කඳුකර සහ සබරගමු පළාත්වල ප්‍රධාන වශයෙන් පිහිටා, රටේ නාය යෑමට වඩාත් ගොදුරු වන දිස්ත්‍රික්ක අතර වේ. විශේෂයෙන් දැඩි මෝසම් කාලවලදී, මෙම ප්‍රදේශවල ප්‍රජාවන් ඓතිහාසිකව නාය යෑම් නිසා සැලකිය යුතු තර්ජනවලට මුහුණ දී ඇත.

හඳුනාගත් ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට, නිල නිවේදන අධීක්ෂණය කිරීමට, බෑවුම් සහ කඳු බෑවුම් ආසන්නයේ අනවශ්‍ය ගමන් ගැනීමෙන් වැළකීමට, සහ ස්ථානීය බලධාරීන් වැඩිදුර උපදෙස් නිකුත් කළහොත් ඉවත් වීමට සූදානමින් සිටීමට දැඩිව උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

NBRO විසින් දිවයිනේ භූමි තත්ත්ව අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරමින්, තත්ත්වය වර්ධනය වන විට අනතුරු ඇඟවීම් යාවත්කාලීන හෝ දීර්ඝ කළ හැකිය. නවතම මාර්ගෝපදේශ සඳහා ස්ථානීය ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් සමඟ සමීප සම්බන්ධතාව පවත්වා ගන්නා ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කේගල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බසයක් හා පෞද්ගලික බසයක් ගැටීමෙන් දහඅට දෙනෙකුට තුවාල Sinhala

කේගල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බසයක් හා පෞද්ගලික බසයක් ගැටීමෙන් දහඅට දෙනෙකුට තුවාල

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (SLTB) බසයක් සහ පෞද්ගලික බසයක් කේගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේදී ගැටීමෙන් මගීන් දහඅට දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. ගැටීමෙන්…

03 Aug 2026 Discuss
අල්ලස් කොමිසම යොෂිත රාජපක්ෂ සහ අද්මිරාල් කරන්නාගොඩට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ අභියෝග පත්‍ර ගොනු කරයි Sinhala

අල්ලස් කොමිසම යොෂිත රාජපක්ෂ සහ අද්මිරාල් කරන්නාගොඩට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ අභියෝග පත්‍ර ගොනු කරයි

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිත රාජපක්ෂ සහ විශ්‍රාමික නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් වසන්ත…

03 Aug 2026 Discuss
මහවැලි ගංවතුරට කළු පාලම් දුම්රිය අලුත්වැඩියා ස්ථානයේ යන්ත්‍රෝපකරණ ගසා යයි Sinhala

මහවැලි ගංවතුරට කළු පාලම් දුම්රිය අලුත්වැඩියා ස්ථානයේ යන්ත්‍රෝපකරණ ගසා යයි

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය පුරා ඇද හැළුණු අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් මහවැලි ගඟ දැඩි ලෙස ගංවතුරින් පිරී ගිය අතර, මහනුවර–පේරාදෙණිය දුම්රිය මාර්ගයේ කළු පාලම් අලුත්වැඩියා…

03 Aug 2026 Discuss