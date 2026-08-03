Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සෙවීම දිගු වෙයි — ගුවන් සේවාවට දරාගත නොහැකි නායකත්ව හිඩැසක්

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සෙවීම දිගු වෙයි — ගුවන් සේවාවට දරාගත නොහැකි නායකත්ව හිඩැසක්

ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය තවමත් ස්ථිර ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයෙකු සෙවීමේ දීර්ඝ ක්‍රියාවලියක නිරත වෙමින් සිටින අතර, අවිනිශ්චිතතාවය දරාගත නොහැකි මෙවන් අවස්ථාවක ජාතික ගුවන් සේවාවේ දිශානතිය පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කරමින් නායකත්ව හිඩැසක් ඇති වී තිබේ.

අතිශයින් දිගු වූ සෙවීමක්

දිගු කලක් තිස්සේ මූල්‍ය赤字සහ මෙහෙයුම් අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටින මෙම ගුවන් සේවාව, ස්ථිර නායකත්වයකින් තොරව කටයුතු කරමින් සිටී. ඉදිරියට ගෙන යාමට ඇති ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සෙවීම කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සාධාරණ යයි සලකන කාල සීමාව ඉක්මවා දිගු වී ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම උපායමාර්ගිකව වැදගත් රාජ්‍ය ව්‍යාපාරයන්ගෙන් එකක් මෙහෙයවන්නේ කවුරුන් ද යන්න පිළිබඳ කනස්සල්ල ජනිත වී ඇත.

සිය කීර්තිනාමය යළි ගොඩනඟා ගැනීමට, මගීන්ගේ විශ්වාසය යළිස්ථාපිත කිරීමට සහ ලාභදායිතාවයට පත්වීමට උත්සාහ දරන ගුවන් සේවාවකට ස්ථිර ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයෙකු නොමැතිකම හුදෙක් පරිපාලනමය අපහසුතාවයකට වඩා බෙහෙවින් වැඩිය. එය අර්ථවත් ප්‍රගතියකට ඇති මූලික බාධාවකි.

නායකත්ව ස්ථාවරත්වය වැදගත් වන්නේ ඇයි

ගුවන් සේවා ක්‍ෂේත්‍රය ඉතා තරඟකාරී හා වේගයෙන් ගමන් කරන ගෝලීය කර්මාන්තයකි. මාර්ග සැලසුම්කරණය, ගුවන් යාන කළමනාකරණය, හවුල්කාරිත්ව, වියදම් ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීම සහ පාරිභෝගික අත්දැකීම පිළිබඳ උපායමාර්ගික තීරණ ගැනීම සඳහා දීර්ඝකාලීන බලයක් සහිත විශ්වාසවන්ත, බලගැන්වූ නායකයෙකු අත්‍යවශ්‍ය වේ. කාර්යබාර හෝ තාවකාලික ව්‍යවස්ථාවක් යටතේ, පුද්ගලයා කෙතරම් දක්ෂ වුවද, ඒ හා සමාන අධිකාරයක් හෝ දර්ශනයක් කලාතුරකින් ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් ඓතිහාසිකව නිතර නිතර නායකත්ව වෙනස්කම් සහ වෙනස් වන උපායමාර්ගික ප්‍රමුඛතාවලින් පීඩා විඳ ඇති අතර, සෑම සංක්‍රාන්තියක් ම ආයතනයට කාලය, ගති වේගය සහ ආයතනික දැනුම නැති කර ඇත. ස්ථිර ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී පත්වීමක් සේවකයන්ට සහ මගීන්ට පමණක් නොව, අනාගත ආයෝජකයන්ට, හවුල් ගුවන් සේවාවන්ට සහ ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවා ආයතනවලට ද ස්ථාවරත්වයේ සංඥාවක් වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති පුළුල් අභිමතාර්ථය

වසර ගණනාවක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විශාල පරිමාණයේ බදු ගෙවන්නන්ගේ මුදල් යොමු කර ඇති බැවින් ජාතික ගුවන් සේවාව සැලකිය යුතු මහජන සැලකිල්ලක් දිනා ඇති කරුණකි. ශ්‍රී ලංකා රජය ගුවන් සේවාව ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමට හෝ අර්ධ වශයෙන් පෞද්ගලිකකරණය කිරීමට ඇති අභිප්‍රාය නැවත නැවතත් ප්‍රකාශ කර ඇති බැවින්, මෙම සන්ධිස්ථානයේ විශ්වාසදායක, පළපුරුදු නායකත්වය තවත් ඉතා තීරණාත්මකය.

ස්ථිර ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයෙකු නොමැතිව, අනාගත උපායමාර්ගික හවුල්කරුවන්, ණය දෙන්නන් හෝ ආයෝජකයන් සමඟ ගනුදෙනු අවාසිදායක ලෙස ඉදිරියට යාමට ඉඩ ඇත. ඕනෑම බරපතල වාණිජ සාකච්ඡාවක දී ප්‍රතිපාර්ශ්වයන් බලාපොරොත්තු වන්නේ කැපවීම් ගරු කිරීමේ අධිකාරය සහ අඛණ්ඩතාව දෙකම දරන නායකයෙකු සමඟ සම්බන්ධ වීමටය.

මූලිකාංග නිවැරදිව සකස් කිරීම

  • විනිවිද පෙනෙන, දක්ෂතා පදනම් කළ ක්‍රියාවලියක් හරහා සුදුසුකම් ලත් ස්ථිර ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයෙකු පත් කිරීම
  • තෝරාගත් අපේක්ෂකයාට පැහැදිලි, අධිකරණ මණ්ඩල සහාය ලත් බලයක් ලබා දීම සහ දේශපාලන මැදිහත්වීම්වලින් ආරක්ෂා කිරීම
  • මැනිය හැකි කාර්ය සාධන ඉලක්ක නියම කිරීම සහ නායකත්වය මහජනතාවට වගකිව යුතු කිරීම
  • තවදුරටත් නායකත්ව වෙනස්කම් සිදු කිරීමට පෙර විශ්වාසදායක ප්‍රතිසංස්කරණ උපායමාර්ගයක් ස්ථාවර වීමට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබා දීම

මේවා අසාමාන්‍ය ඉල්ලීම් නොවේ. ඒවා නිවැරදි ආයතනික පාලනයේ මූලික අවශ්

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අස්වේසුම සුභසාධන වංචාව හෙළිවීමෙන් පසු නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු රිමාන්ඩ් බාරයට Sinhala

අස්වේසුම සුභසාධන වංචාව හෙළිවීමෙන් පසු නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු රිමාන්ඩ් බාරයට

අස්වේසුම සමාජ සුභසාධන ගෙවීම් යෝජනා ක්‍රමය සම්බන්ධ වංචාවක් සඳහා සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වූ නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවය කළ කාන්තා නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු…

03 Aug 2026 Discuss
උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ Sinhala

උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් තුළ බහු ප්‍රදේශ ආවරණය වන නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරමින්, බලපෑමට ලක් වූ…

03 Aug 2026 Discuss
කේගල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බසයක් හා පෞද්ගලික බසයක් ගැටීමෙන් දහඅට දෙනෙකුට තුවාල Sinhala

කේගල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බසයක් හා පෞද්ගලික බසයක් ගැටීමෙන් දහඅට දෙනෙකුට තුවාල

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (SLTB) බසයක් සහ පෞද්ගලික බසයක් කේගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේදී ගැටීමෙන් මගීන් දහඅට දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. ගැටීමෙන්…

03 Aug 2026 Discuss