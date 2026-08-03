Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අස්වේසුම සුභසාධන වංචාව හෙළිවීමෙන් පසු නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු රිමාන්ඩ් බාරයට

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අස්වේසුම සුභසාධන වංචාව හෙළිවීමෙන් පසු නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු රිමාන්ඩ් බාරයට

අස්වේසුම සමාජ සුභසාධන ගෙවීම් යෝජනා ක්‍රමය සම්බන්ධ වංචාවක් සඳහා සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වූ නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවය කළ කාන්තා නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන රිමාන්ඩ් බාරයට පත් කළ බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

විශේෂ අපරාධ විමර්ශන අංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීම

රජයේ ප්‍රධාන සුභසාධන වැඩසටහන හා සම්බන්ධ අරමුදල් අවභාවිතා කිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධ විමර්ශනවලින් අනතුරුව හැටන් කොට්ඨාස විශේෂ අපරාධ විමර්ශන අංශය විසින් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කරන ලදී. නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවකයන් වන සැකකරුවන් දෙදෙනා අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කර, වැඩිදුර විභාගය තෙක් රිමාන්ඩ් බාරයට ගන්නා ලදී.

අස්වේසුම යෝජනා ක්‍රමය සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවට

ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ඉලක්කගත සමාජ ආරක්ෂණ මුලපිරීමක් ලෙස හඳුන්වා දෙන ලද අස්වේසුම වැඩසටහන, රට පුරා අවදානමට ලක් වූ හා අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා මූල්‍යමය සහනයක් ලබාදීම අරමුණු කොටගත් එකකි. මෑත මාසවලදී දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් යෝජනා ක්‍රමයේ ප්‍රතිලාභීන්ගේ ලැයිස්තු හා ගෙවීම් ක්‍රියාවලිය වංචනික ලෙස හසුරුවා ඇතැයි යන චෝදනා මතු වී ඇති අතර, ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ක්‍රියාත්මකවීමේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ බරපතළ සැකයන් ඇතිව තිබේ.

නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් ස්පෂ්ට වන්නේ, පුද්ගලික ලාභය සඳහා වැඩසටහන් සූරාකෑමෙන් නීත්‍යානුකූල ප්‍රතිලාභීන්ට හිමි සහනාධාරය අහිමි කළ අය මෙල්ල කිරීමට විමර්ශන බලධාරීන් ක්‍රියාව තීව්‍ර කරමින් සිටින බවයි.

විමර්ශන ඉදිරියට යයි

විශේෂ අපරාධ විමර්ශන අංශය පෙන්වා දී ඇත්තේ, සිදුවීම සම්බන්ධ විමර්ශනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වන අතර, චෝදනා එල්ල වී ඇති වංචාවේ සම්පූර්ණ පරිමාව තහවුරු කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරත්ම තවත් දියුණුවීම් අපේක්ෂා කළ හැකි බවයි. කී දෙනෙකු පීඩාවට ලක් වී ඇත්ද යන්න හෝ යෝජනා ක්‍රමයේ සම්බන්ධ මුළු අරමුදල් වටිනාකම කොපමණද යන්න තවමත් පැහැදිලි නොවේ.

මෙම නඩුව, මූලික මට්ටමේ සුභසාධන ගෙවීම් පරිපාලනය කිරීමට වගකිව යුතු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල තුළ ශක්තිමත් අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණ අවශ්‍ය බව පිළිබඳ අවධානය යොමු කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ Sinhala

උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් තුළ බහු ප්‍රදේශ ආවරණය වන නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරමින්, බලපෑමට ලක් වූ…

03 Aug 2026 Discuss
කේගල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බසයක් හා පෞද්ගලික බසයක් ගැටීමෙන් දහඅට දෙනෙකුට තුවාල Sinhala

කේගල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බසයක් හා පෞද්ගලික බසයක් ගැටීමෙන් දහඅට දෙනෙකුට තුවාල

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (SLTB) බසයක් සහ පෞද්ගලික බසයක් කේගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේදී ගැටීමෙන් මගීන් දහඅට දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. ගැටීමෙන්…

03 Aug 2026 Discuss
අල්ලස් කොමිසම යොෂිත රාජපක්ෂ සහ අද්මිරාල් කරන්නාගොඩට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ අභියෝග පත්‍ර ගොනු කරයි Sinhala

අල්ලස් කොමිසම යොෂිත රාජපක්ෂ සහ අද්මිරාල් කරන්නාගොඩට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ අභියෝග පත්‍ර ගොනු කරයි

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිත රාජපක්ෂ සහ විශ්‍රාමික නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් වසන්ත…

03 Aug 2026 Discuss