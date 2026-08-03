අස්වේසුම සුභසාධන වංචාව හෙළිවීමෙන් පසු නෝර්වුඩ් ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු රිමාන්ඩ් බාරයට
අස්වේසුම සමාජ සුභසාධන ගෙවීම් යෝජනා ක්රමය සම්බන්ධ වංචාවක් සඳහා සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වූ නෝර්වුඩ් ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවය කළ කාන්තා නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන රිමාන්ඩ් බාරයට පත් කළ බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
විශේෂ අපරාධ විමර්ශන අංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීම
රජයේ ප්රධාන සුභසාධන වැඩසටහන හා සම්බන්ධ අරමුදල් අවභාවිතා කිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධ විමර්ශනවලින් අනතුරුව හැටන් කොට්ඨාස විශේෂ අපරාධ විමර්ශන අංශය විසින් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කරන ලදී. නෝර්වුඩ් ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවකයන් වන සැකකරුවන් දෙදෙනා අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කර, වැඩිදුර විභාගය තෙක් රිමාන්ඩ් බාරයට ගන්නා ලදී.
අස්වේසුම යෝජනා ක්රමය සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවට
ශ්රී ලංකා රජය විසින් ඉලක්කගත සමාජ ආරක්ෂණ මුලපිරීමක් ලෙස හඳුන්වා දෙන ලද අස්වේසුම වැඩසටහන, රට පුරා අවදානමට ලක් වූ හා අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා මූල්යමය සහනයක් ලබාදීම අරමුණු කොටගත් එකකි. මෑත මාසවලදී දිවයිනේ විවිධ ප්රදේශවලින් යෝජනා ක්රමයේ ප්රතිලාභීන්ගේ ලැයිස්තු හා ගෙවීම් ක්රියාවලිය වංචනික ලෙස හසුරුවා ඇතැයි යන චෝදනා මතු වී ඇති අතර, ප්රාදේශීය මට්ටමේ ක්රියාත්මකවීමේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ බරපතළ සැකයන් ඇතිව තිබේ.
නෝර්වුඩ් ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් ස්පෂ්ට වන්නේ, පුද්ගලික ලාභය සඳහා වැඩසටහන් සූරාකෑමෙන් නීත්යානුකූල ප්රතිලාභීන්ට හිමි සහනාධාරය අහිමි කළ අය මෙල්ල කිරීමට විමර්ශන බලධාරීන් ක්රියාව තීව්ර කරමින් සිටින බවයි.
විමර්ශන ඉදිරියට යයි
විශේෂ අපරාධ විමර්ශන අංශය පෙන්වා දී ඇත්තේ, සිදුවීම සම්බන්ධ විමර්ශනය තවදුරටත් ක්රියාත්මක වන අතර, චෝදනා එල්ල වී ඇති වංචාවේ සම්පූර්ණ පරිමාව තහවුරු කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරත්ම තවත් දියුණුවීම් අපේක්ෂා කළ හැකි බවයි. කී දෙනෙකු පීඩාවට ලක් වී ඇත්ද යන්න හෝ යෝජනා ක්රමයේ සම්බන්ධ මුළු අරමුදල් වටිනාකම කොපමණද යන්න තවමත් පැහැදිලි නොවේ.
මෙම නඩුව, මූලික මට්ටමේ සුභසාධන ගෙවීම් පරිපාලනය කිරීමට වගකිව යුතු ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල තුළ ශක්තිමත් අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ අවශ්ය බව පිළිබඳ අවධානය යොමු කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.