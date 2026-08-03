ජූනි මාසයේ ශ්රී ලංකාවේ වාහන ආනයන වියදම් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 182 දක්වා පහළ එයි
නවතම තොරතුරු වලට අනුව, ශ්රී ලංකාව 2026 ජූනි මාසයේදී යතුරු පැදි ආනයනය සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 182ක් වැය කර ඇති අතර, එය පෙර මාසයට සාසඳා සියයට 27.1ක සැලකිය යුතු අඩුවීමක් සනිටුහන් කරයි.
ආනයන වියදම්වල තියුණු මාසික පහළ යෑමක්
මාසයෙන් මාසයට දක්නට ලැබෙන මෙම සැලකිය යුතු අඩුවීම, ඉල්ලුම ඉහළ ගිය කාල පරිච්ඡේදයකට අනුව උත්සන්න වූ වාහන ආනයන කටයුතු සිසිල් වීමේ සංඥාවක් ලෙස සැලකේ. තනි මාසයකදී වියදම් හතරෙන් එකක් ඉක්මවා අඩුවීම, ආනයන බලපත්ර ප්රදානයේ හා විදේශ විනිමය ලබාගැනීමේ හැකියාවේ ඇතිවිය හැකි සකස්වීම් සමග පාරිභෝගික හැසිරීම් වෙනස් වීම පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් හා ආර්ථිකය සඳහා පසුබිම
ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය අර්බුදය හේතුවෙන් මෑත වසරවලදී දැඩි ආනයන සීමා පනවන ලද බැවින්, යතුරු පැදි ආනයනය දිගු කලක් තිස්සේ සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන ආර්ථික දර්ශකයක් ව පවතී. එම සීමා ක්රමයෙන් ලිහිල් කිරීමත් සමග, පෙර මාසවලදී වාහන ආනයනය ශක්තිමත් ලෙස යළි ඉහළ ගිය අතර, ජූනි මාසයේ ඇති වූ පසුබෑම ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් හා ප්රතිපත්ති立案කරුවන්ගේ අවධානය දිනා ගත් කරුණක් බවට පත් ව ඇත.
- 2026 ජූනි මාසයේ මුළු වාහන ආනයන වියදම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 182ක් විය.
- එය 2026 මැයි මාසයේ අගයන්ට සාසඳා සියයට 27.1ක අඩුවීමක් නියෝජනය කරයි.
- මෙම පහළ යෑම, පෙර සීමා ඉවත් කිරීමෙන් පසු ආනයන ප්රමාණ යථා තත්ත්වයට පත් වූ කාල පරිච්ඡේදයකට අනුව ඇතිවූ ප්රතිඵලයකි.
විදේශ සංචිත සඳහා ඇති ඇඟවුම්
වාහන ආනයන වියදම් අඩුවීම සාමාන්යයෙන් ශ්රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත කළමනාකරණය සඳහා ධනාත්මක පියවරක් ලෙස සැලකේ, මන්ද යත් යතුරු පැදි රටේ සමස්ත ආනයන බිලේ විශාලතම සංරචකයන්ගෙන් එකක් ව ඇති බැවිනි. ආනයන ගිණුම මත ඇති පීඩනය සැහැල්ලු වීම, රටේ ජාතික ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ සංචිත බෆ රැස් කිරීම ඉදිරිපත් කරගෙන යන මහ බැංකුවට ශ්වාසය ලබා ගැනීමට අවකාශය සලසා දිය හැකිය.
2026 වර්ෂයේ දෙවන භාගයට ළඟා වෙද්දී මෙම පහළ යෑම එක් මාසයක ගැලපීමක් ද, නොහොත් වාහන ආනයන ඉල්ලුමේ වඩාත් දිගුකාලීන මධ්යස්ථ වීමක ආරම්භයක් ද යන්න විශ්ලේෂකයෝ නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.