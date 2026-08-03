Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තත්ත්ව පරීක්ෂාව: රියාද් හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය බෞද්ධ ඉරිදා පාසල තහනම් කළ බවට කරන ලද ප්‍රකාශ අසත්‍යයි

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තත්ත්ව පරීක්ෂාව: රියාද් හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය බෞද්ධ ඉරිදා පාසල තහනම් කළ බවට කරන ලද ප්‍රකාශ අසත්‍යයි

වෛරස් වූ ප්‍රකාශය බිඳ දැමේ

සෞදී අරාබියාවේ රියාද් හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය එහි බෞද්ධ ඉරිදා පාසල තහනම් කළ බවට සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරුණු rumour කතාව අසත්‍ය බව තත්ත්ව පරීක්ෂණ විමර්ශනයකින් හෙළි වී ඇත.

ප්‍රකාශය කුමක් ද?

විවිධ අන්තර්ජාල වේදිකාවල ඉතා ඉක්මනින් පැතිරුණු මෙම ප්‍රකාශය සඳහන් කළේ, සෞදී අගනුවරෙහි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, රාජධානියේ ජීවත් වන හා සේවය කරන බෞද්ධ ශ්‍රී ලාංකික প্রবාসී ප්‍රජාවට සේවය සපයන බෞද්ධ ඉරිදා පාසල වසා දැමීමට හෝ තහනම් කිරීමට පියවර ගත් බවයි.

මෙම ප්‍රවෘත්තිය දේශීය හා විදේශීය බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර, විශේෂයෙන් ප්‍රවාසී ප්‍රජාවේ සුභසාධනය සහ විදේශයන්හි සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන් අතර ආගමික හා සාංස්කෘතික චාරිත්‍ර රැකගැනීම සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වූ අයගේ කනස්සල්ල ඇති කළේය.

සත්‍ය කරුණු

එහෙත්, සවිස්තරාත්මක තත්ත්ව පරීක්ෂණ විමර්ශනයකින් තහවුරු වී ඇත්තේ එවැනි කිසිදු තහනමක් කිසිදා පනවා නොමැති බවයි. මෙම ප්‍රකාශය කිසිදු විශ්වාසදායක පදනමක් නොමැති අසත්‍ය තොරතුරක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. රියාද් ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ බෞද්ධ ඉරිදා පාසල දිගටම ක්‍රියාත්මක වන අතර, එහි කටයුතු තහනම් කිරීමට කිසිදු නිල උපදෙසක් ලබා දී නොමැත.

අසත්‍ය තොරතුරු පිළිබඳ කල්පනාකාරී සිහිකැඳවීමක්

මෙම සිදුවීම, ආගම සහ විදේශ කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වැනි සංවේදී මාතෘකා ඇසුරු කරන ප්‍රකාශ සමාජ මාධ්‍ය හරහා බෙදාහැරීමට පෙර නොතහවුරු කළ තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් වඩාත් සූක්ෂ්මව කටයුතු කළ යුතු බව කාලෝචිත ලෙස සිහිකැඳවයි. මෙවැනි අසත්‍ය කථා ප්‍රජාවන් තුළ අනවශ්‍ය කනස්සල්ල ඇති කරන අතර ආයතනවල සම්මානය කෙරෙහිද අහිතකර ලෙස බලපායි.

අන්තර්ජාලයේ අන්තර්ගතය බෙදාහැරීමට පෙර, විශේෂයෙන් විදේශයන්හි ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කාර්යාල හා ඒවා සේවය කරන ප්‍රජාවන් සම්බන්ධ ප්‍රවෘත්ති, විශ්වාසදායක මූලාශ්‍ර හරහා තහවුරු කර ගන්නා ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අහිතකර කාලගුණය හේතුවෙන් කඩුගන්නාව සහ ගනේතැන්න අතර කොළඹ–කන්දි මාර්ගය වසා දමයි Sinhala

අහිතකර කාලගුණය හේතුවෙන් කඩුගන්නාව සහ ගනේතැන්න අතර කොළඹ–කන්දි මාර්ගය වසා දමයි

අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් කොළඹ–කන්දි ප්‍රධාන මාර්ගයේ තීරණාත්මක කොටසක් ගමනාගමනයට නුසුදුසු වී ඇති බැවින් එය වසා දමා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය නිවේදනය…

03 Aug 2026 Discuss
රිචඩ් පීරිස් සිකියුරිටීස් සමාගම නියාමක උල්ලංඝනයන් හේතුවෙන් කොළඹ කොටස් හුවමාරුව විසින් තාවකාලිකව අත්හිටුවයි Sinhala

රිචඩ් පීරිස් සිකියුරිටීස් සමාගම නියාමක උල්ලංඝනයන් හේතුවෙන් කොළඹ කොටස් හුවමාරුව විසින් තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE) විසින් රිචඩ් පීරිස් සිකියුරිටීස් ලිමිටඩ් සමාගමේ වෙළඳ කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත. කොටස් හුවමාරුවේ කොටස් දේශනා සහභාගිකයන් සඳහා…

03 Aug 2026 Discuss
පේරාදෙණිය මහවැලි ගඟ කුඩා ගංවතුර මට්ටමට — රට පුරා ගංගා ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ Sinhala

පේරාදෙණිය මහවැලි ගඟ කුඩා ගංවතුර මට්ටමට — රට පුරා ගංගා ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ

පේරාදෙණිය මහවැලි ගඟ කුඩා ගංවතුර මට්ටමට ළඟා වී ඇති බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වාර්තා කරන අතර, රටේ ප්‍රධාන ගංගා කිහිපයක ජල මට්ටම් ඉහළ යමින් පවතින බැවින්…

03 Aug 2026 Discuss