වාණිජ බැංකුවල ඩොලර් විකුණුම් අනුපාතය රු. 340 ට පහළට - ශ්රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වෙයි
දිවයිනේ වාණිජ බැංකු හරහා ශ්රී ලංකා රුපියල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව සුළු වශයෙන් ශක්තිමත් වීමක් සටහන් වී ඇති අතර, බදාදා (03) දින ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු. 340 සීමාවට පහළින් පිහිටියේය.
දේශීය මුදල් ඒකකයට ධනාත්මක සංඥාවක්
රුපියලේ මෙම සුළු වුවද කැපී පෙනෙන ශක්තිමත් වීම, ආනයනික භාණ්ඩ හා සේවා මත රඳා පවත්නා ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට සහ ව්යාපාරිකයන්ට සාදරයෙන් පිළිගත හැකි වර්ධනයකි. වාණිජ බැංකුවල විනිමය අනුපාත චලනයන්, ලෝකයේ ප්රමුඛ සංචිත මුදල් ඒකකයට සාපේක්ෂව දේශීය මුදල් ඒකකයේ තත්ත්වය ස්වල්පයක් හෝ වැඩිදියුණු වී ඇති බව පිළිබිඹු කරයි.
ඩොලර් විකුණුම් අනුපාතය රු. 340 ට පහළට වැටීම, විශ්ලේෂකයන් සහ වෙළඳපල නිරීක්ෂකයන් දැඩි අවධානයෙන් සොයා බලන මනෝවිද්යාත්මක සීමාවක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දීර්ඝ ආර්ථික කළඹාවීමකින් පසු ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය පරිසරයට යම් ස්ථාවරත්වයක් නැවත ලැබෙමින් පවතින බවට ඒය ඉඟි කරයි.
මුදල් ඒකකය යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ පසුබිම
රටේ ආර්ථික අර්බුදය උච්චස්ථානයේ පැවති සමයේ ශ්රී ලංකා රුපියල මෑත ඉතිහාසයේ දරුණුතම පතනයන්ගෙන් එකක් අත්විඳි අතර, එක් අවස්ථාවක ඓතිහාසික වශයෙන් දුර්වලම මට්ටම් කරා ළඟා විය. මුදල් ඒකකයේ ක්රමික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සමීපව සම්බන්ධ වී ඇත්තේ:
- අයඑම්එෆ් වැඩසටහන් ගෙවීම් මඟින් සහය ලැබූ විදේශ සංචිත මට්ටම් වැඩිදියුණු වීම
- රටට ගලා එන සංචාරක ආදායම ඉහළ යාම
- දැඩි විදේශ විනිමය පාලනයන් අනුගමනය කිරීමෙන් ආනයන වියදම් ස්ථාවර වීම
- විදේශගත ශ්රී ලාංකිකයන්ගෙන් ලැබෙන රේමිටන්ස් ආදායම ඉහළ යාම
ශ්රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
ශක්තිමත් රුපියලක් සාමාන්යයෙන් ඉන්ධන, ඖෂධ සහ පාරිභෝගික භාණ්ඩ ඇතුළු ආනයනික ද්රව්ය සඳහා වන පිරිවැය අඩු කිරීමට හේතු වෙයි — මේවා සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයාගේ දෛනික ජීවිතයට සෘජුවම බලපාන ක්ෂේත්රයන් වේ. විදේශ මුදලින් ගෙවිය යුතු ණය සේවය කරන ව්යාපාරවලටද වැඩිදියුණු වූ විනිමය අනුපාත පරිසරය ලෙහෙසිවීමක් ලබා දෙනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමන් මඟ තක්සේරු කරන ආර්ථික විද්යාඥයන් විසින් නිරීක්ෂණය කරනු ලබන ප්රධාන දර්ශකයන්ගෙන් එකක් ලෙස ඩොලරයට සාපේක්ෂ රුපියලේ කාර්යසාධනය දිගටම පවතී.
ගෝලීය හා දේශීය සාධක රැසක් මඟින් විනිමය අනුපාත චලනයන්ට බලපෑ හැකි බැවින්, ඉදිරි දිනවලද මෙම ප්රවණතාව තහවුරු වේදැයි වෙළඳපල සහභාගිවන්නන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. ජාත්යන්තර වෙළඳ භාණ්ඩ මිල, මධ්යම බැංකු ප්රතිපත්ති තීරණ සහ නැගෙනහිර වෙළඳපල කෙරෙහි ආයෝජක ආකල්පවල වෙනස්වීම් ඒ අතර ප්රධාන වෙයි.
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව, රට තම පවතින අයඑම්එෆ් දීර්ඝ අරමුදල් පහසුකම් ව්යවස්ථාව යටතේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම තිරසාර කරගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටියදී, විනිමය අනුපාත ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමේ ක්රියාකාරී භූමිකාවක් දිගටම ඉටු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.