පේරාදෙණිය මහවැලි ගඟ කුඩා ගංවතුර මට්ටමට — රට පුරා ගංගා ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ
පේරාදෙණිය මහවැලි ගඟ කුඩා ගංවතුර මට්ටමට ළඟා වී ඇති බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වාර්තා කරන අතර, රටේ ප්රධාන ගංගා කිහිපයක ජල මට්ටම් ඉහළ යමින් පවතින බැවින් බලධාරීන් සැලකිලිමත් වී සිටිති.
පේරාදෙණිය නිරීක්ෂණය යටතේ
ශ්රී ලංකාවේ දිගම හා වඩාත් වැදගත් ජල මාර්ගය වන මහවැලි ගඟ පේරාදෙණිය ප්රදේශයේ කුඩා ගංවතුර සීමාව ඉක්මවා ඇති බැවින් බලධාරීන් එම තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරති. එම ප්රදේශයේ ගංඟා තෙරවල ජීවත් වන පදිංචිකරුවන් හා ප්රජාවන් තත්ත්වය වර්ධනය වන විට අවධානයෙන් සිටින ලෙස නිලධාරීන් දන්වා ඇත.
ගංගා කිහිපයක් ඇඟවීම් යටතේ
ගංවතුර තර්ජනය පේරාදෙණිය කොටසට පමණක් සීමා නොවන බව සංඥා කරමින් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව දිවයිනේ ගංගා කිහිපයක් ඇඟවීම් යටතේ තබා ඇත. වර්ෂාපතනය කිහිපයක් ප්රදේශයන් කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කරන අතරතුර නිලධාරීන් තත්ය කාලීනව ජල මට්ටම් නිරීක්ෂණය කරති.
- පේරාදෙණිය මහවැලි ගඟ නිල වශයෙන් කුඩා ගංවතුර මට්ටමට ළඟා වී ඇත.
- ශ්රී ලංකාවේ තවත් ගංගා පද්ධති කිහිපයක් ක්රියාකාරී නිරීක්ෂණය යටතේ පවතී.
- වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව තත්ත්වය තක්සේරු කිරීම සඳහා අදාළ බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටී.
ජනතාවට පූර්වාරක්ෂා ගන්නා ලෙස අනතුරු අඟවයි
ජල මට්ටම් ඉහළ යමින් පවතින බැවින්, විශේෂයෙන් ගංඟා ඉවුරු අසල පහත් බිම් ප්රදේශවල වාසය කරන ජනතාව අවශ්ය පූර්වාරක්ෂා ගන්නා ලෙසද නිල යාවත්කාලීන තොරතුරු හරහා දැනුවත්ව සිටින ලෙසද වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව උපදෙස් දී ඇත. ප්රධාන ගංවතුර මට්ටම් ඇඟවීමක් තවම නිකුත් කර නොමැති නමුත් තත්ත්වය නිරන්තරයෙන් වෙනස් වන බව බලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ වර්ෂා ඍතු ඓතිහාසිකව මධ්යම හා පහත් බිම් ප්රදේශ හරහා සැලකිය යුතු ගංවතුර ඇති කර ඇති අතර, මහවැලි ද්රෝණිය බොහෝ විට ඉහළ ජලාශ ප්රදේශ වල భారी වර්ෂාපතනයෙන් වැඩිම බලපෑමට ලක් වේ. තත්ත්වය ඉදිරියට වර්ධනය වන විට ව්යසන කළමනාකරණ නිලධාරීන් වැඩිදුර මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.