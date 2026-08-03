සබරගමුව, මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කවල මිලිමීටර් 100 ඉක්මවන අධික වර්ෂාපතනයක් ගැන කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි
2026 අගෝස්තු 03 වැනි දිනය සඳහා ශ්රී ලංකා කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව කාලගුණ උපදේශනයක් නිකුත් කරමින්, දිවා කාලය පුරා සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයකට මුහුණ දීමට සූදානම් වන ලෙස පළාත් කිහිපයක වැසියන්ට අනතුරු අඟවා ඇති අතර, විශේෂයෙන් ප්රධාන කඳුකර ප්රදේශවල දැඩි වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂා කෙරේ.
කඳුකර ප්රදේශ සඳහා අධික වර්ෂාපතන අනතුරු ඇඟවීම
සඳුදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කළ කාලගුණ අනාවැකියට අනුව, සබරගමුව පළාත මෙන්ම මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කවල ස්ථාන කිහිපයක මිලිමීටර් 100 ඉක්මවන අධික වර්ෂාපතනයක් වාර්තා වීමට ඉඩ ඇත. දේශීය ගංවතුර සහ අනතුරුදායක මාර්ග තත්ත්වයන් ඇති විය හැකි බැවින් මෙම ප්රදේශවල වැසියන් සහ මාර්ගගාමීන් ප්රවේශම් වන ලෙස දැඩිව අනුශාසනා කෙරේ.
පළාත් කිහිපයක් පුරා පුළුල් වශයෙන් වැසි
කඳුකර ප්රදේශයට අමතරව, දිවයිනේ පුළුල් ප්රදේශයක් හරහා විරාම විරාමයෙන් වැසි සහ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව අනාවැකි කර ඇත. අස්ථාවර කාලගුණ තත්ත්වයන් අත්විඳීමට ඉඩ ඇති පළාත් නම්:
- මධ්යම පළාත
- සබරගමුව පළාත
- ඌව පළාත
- නැගෙනහිර පළාත
- දකුණු පළාත
දිවා කාලයෙන් වැඩි කොටසක් මෙම ප්රදේශ සියල්ල පුරා වළාකුළු සහිත අහස් පැවතීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, අඛණ්ඩව නොව විවිධ කාල පරතරයන්හිදී වැසි ඇතිවීමට ඉඩ ඇත.
මෙම කාලගුණ අනාවැකිය 2026 අගෝස්තු 03 වැනි දින පෙරවරු 5.30 ට කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිල වශයෙන් නිකුත් කරන ලදී.
සබරගමුව පළාතේ සහ මධ්යම කඳුකර දිස්ත්රික්කවල විශේෂයෙන් ඉරිකන ගංවතුරට ගොදුරු විය හැකි පහත් බිම් ප්රදේශවල වසන පොදු ජනතාව නිල උපදේශන නිරන්තරයෙන් අනුගමනය කර අවශ්ය ආරක්ෂිත පූර්වාරක්ෂාවන් ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ. බලපෑමට ලක් වන ප්රදේශවල ගොවීන්, වතු කම්කරුවන් සහ එළිමහන් කම්කරුවන් දිවා කාලය පුරා අපේක්ෂා කෙරෙන දරුණු කාලගුණය සැලකිල්ලට ගෙන තම කටයුතු සැලසුම් කර ගත යුතුය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.