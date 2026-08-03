Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සබරගමුව, මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවල මිලිමීටර් 100 ඉක්මවන අධික වර්ෂාපතනයක් ගැන කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සබරගමුව, මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවල මිලිමීටර් 100 ඉක්මවන අධික වර්ෂාපතනයක් ගැන කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි

2026 අගෝස්තු 03 වැනි දිනය සඳහා ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කාලගුණ උපදේශනයක් නිකුත් කරමින්, දිවා කාලය පුරා සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයකට මුහුණ දීමට සූදානම් වන ලෙස පළාත් කිහිපයක වැසියන්ට අනතුරු අඟවා ඇති අතර, විශේෂයෙන් ප්‍රධාන කඳුකර ප්‍රදේශවල දැඩි වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂා කෙරේ.

කඳුකර ප්‍රදේශ සඳහා අධික වර්ෂාපතන අනතුරු ඇඟවීම

සඳුදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කළ කාලගුණ අනාවැකියට අනුව, සබරගමුව පළාත මෙන්ම මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවල ස්ථාන කිහිපයක මිලිමීටර් 100 ඉක්මවන අධික වර්ෂාපතනයක් වාර්තා වීමට ඉඩ ඇත. දේශීය ගංවතුර සහ අනතුරුදායක මාර්ග තත්ත්වයන් ඇති විය හැකි බැවින් මෙම ප්‍රදේශවල වැසියන් සහ මාර්ගගාමීන් ප්‍රවේශම් වන ලෙස දැඩිව අනුශාසනා කෙරේ.

පළාත් කිහිපයක් පුරා පුළුල් වශයෙන් වැසි

කඳුකර ප්‍රදේශයට අමතරව, දිවයිනේ පුළුල් ප්‍රදේශයක් හරහා විරාම විරාමයෙන් වැසි සහ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනාවැකි කර ඇත. අස්ථාවර කාලගුණ තත්ත්වයන් අත්විඳීමට ඉඩ ඇති පළාත් නම්:

  • මධ්‍යම පළාත
  • සබරගමුව පළාත
  • ඌව පළාත
  • නැගෙනහිර පළාත
  • දකුණු පළාත

දිවා කාලයෙන් වැඩි කොටසක් මෙම ප්‍රදේශ සියල්ල පුරා වළාකුළු සහිත අහස් පැවතීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, අඛණ්ඩව නොව විවිධ කාල පරතරයන්හිදී වැසි ඇතිවීමට ඉඩ ඇත.

මෙම කාලගුණ අනාවැකිය 2026 අගෝස්තු 03 වැනි දින පෙරවරු 5.30 ට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිල වශයෙන් නිකුත් කරන ලදී.

සබරගමුව පළාතේ සහ මධ්‍යම කඳුකර දිස්ත්‍රික්කවල විශේෂයෙන් ඉරිකන ගංවතුරට ගොදුරු විය හැකි පහත් බිම් ප්‍රදේශවල වසන පොදු ජනතාව නිල උපදේශන නිරන්තරයෙන් අනුගමනය කර අවශ්‍ය ආරක්ෂිත පූර්වාරක්ෂාවන් ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ. බලපෑමට ලක් වන ප්‍රදේශවල ගොවීන්, වතු කම්කරුවන් සහ එළිමහන් කම්කරුවන් දිවා කාලය පුරා අපේක්ෂා කෙරෙන දරුණු කාලගුණය සැලකිල්ලට ගෙන තම කටයුතු සැලසුම් කර ගත යුතුය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගර්භනී මවක් සහ නූපන් දරුවා ඩෙංගු රෝගයෙන් මිය යාමත් සමඟ වසංගත අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි Sinhala

ගර්භනී මවක් සහ නූපන් දරුවා ඩෙංගු රෝගයෙන් මිය යාමත් සමඟ වසංගත අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි

ගර්භනී මවක් සහ ඇය කුස තුළ දරා සිටි මාස හතක් වයසැති නූපන් දරුවා, ශ්‍රී ලංකාවේ දිනෙන් දිනෙ උත්සන්න වෙමින් පවතින ඩෙංගු වසංගතයේ නවතම ඛේදජනක ගොදුරු බවට පත් වී ඇති…

03 Aug 2026 Discuss
අස්වේසුම සුභසාධන වංචාව හෙළිවීමෙන් පසු නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු රිමාන්ඩ් බාරයට Sinhala

අස්වේසුම සුභසාධන වංචාව හෙළිවීමෙන් පසු නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු රිමාන්ඩ් බාරයට

අස්වේසුම සමාජ සුභසාධන ගෙවීම් යෝජනා ක්‍රමය සම්බන්ධ වංචාවක් සඳහා සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වූ නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවය කළ කාන්තා නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු…

03 Aug 2026 Discuss
උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ Sinhala

උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් තුළ බහු ප්‍රදේශ ආවරණය වන නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරමින්, බලපෑමට ලක් වූ…

03 Aug 2026 Discuss