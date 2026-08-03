මධ්යම සහ සබරගමුව පළාත් සඳහා තද වැසි හා ගිගුරුම් සහිත වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කෙරේ
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 අගෝස්තු 03 වැනි දින කන්දි, නුවරඑළිය සහ සබරගමුව පළාත ඇතුළු දිස්ත්රික්ක කිහිපයක් හරහා තද වැසි හා ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බවට පදිංචිකරුවන් සහ සංචාරකයන් දැනුවත් කරමින් කාලගුණ උපදේශනයක් නිකුත් කර ඇත.
උපදේශන විස්තර
2026 අගෝස්තු 03 වැනි දින පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද පූර්වාවර්ත කාලගුණ නිවේදනය අනුව, දිවා කාලය තුළ බලපෑමට ලක් වන ප්රදේශවල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව අනතුරු ඇඟවේ. කෙටි කාලයක් ඇතුළත කාලගුණික තත්ත්වයන් වේගයෙන් පිරිහිය හැකි බැවින් එම ප්රදේශවල වාසය කරන පදිංචිකරුවන් අවධානයෙන් සිට අවශ්ය පූර්වාරක්ෂාවන් ගන්නා ලෙස දැඩිව නිර්දේශ කෙරේ.
අනතුරු ඇඟවීමට ලක් වූ ප්රදේශ
- කන්දි දිස්ත්රික්කය
- නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
- සබරගමුව පළාත
මහජන උපදේශනය
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන නවතම කාලගුණ ප්රකාශ නිරන්තරයෙන් අනුගමනය කරන ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවට උපදෙස් ලබා දී ඇත. තද වර්ෂාපතනය පිළිබඳ ඓතිහාසිකව අවදානම් සහිත ප්රදේශ ලෙස හඳුනාගෙන ඇති මධ්යම සහ සබරගමුව පළාත්වල උස් භූමි ලක්ෂණ සලකා, ගංවතුර හා නායයෑම් සඳහා ගොදුරු විය හැකි පහත් බිම් හෝ ප්රදේශවල වාසය කරන්නන් විශේෂ ප්රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස දන්වා සිටී.
තද වැසි අතරතුර අනවශ්ය ගමන්බිමන් සිදු කිරීමෙන් වැළකී සිටින ලෙසත්, හදිසි අවස්ථාවක් ඇති වුවහොත් ආපදා කළමනාකරණ බලධාරීන් වෙත කිසිදු ප්රමාදයකින් තොරව දැනුම් දෙන ලෙසත් පදිංචිකරුවන්ට මතක් කර දෙනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාවේ කඳුකර ප්රදේශය නිරිතදිග මෝසම් කාලය තුළ සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයකට නිරන්තරයෙන් ලක් වන අතර, වර්තමාන අනතුරු ඇඟවීම යාවත්කාලීන කිරීම් හෝ තීව්ර කිරීම් පිළිබඳ නිල නිවේදන නිරීක්ෂණය කරන ලෙස මහජනතාවට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.