Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මධ්‍යම සහ සබරගමුව පළාත් සඳහා තද වැසි හා ගිගුරුම් සහිත වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කෙරේ

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මධ්‍යම සහ සබරගමුව පළාත් සඳහා තද වැසි හා ගිගුරුම් සහිත වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කෙරේ

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 අගෝස්තු 03 වැනි දින කන්දි, නුවරඑළිය සහ සබරගමුව පළාත ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක් හරහා තද වැසි හා ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බවට පදිංචිකරුවන් සහ සංචාරකයන් දැනුවත් කරමින් කාලගුණ උපදේශනයක් නිකුත් කර ඇත.

උපදේශන විස්තර

2026 අගෝස්තු 03 වැනි දින පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද පූර්වාවර්ත කාලගුණ නිවේදනය අනුව, දිවා කාලය තුළ බලපෑමට ලක් වන ප්‍රදේශවල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව අනතුරු ඇඟවේ. කෙටි කාලයක් ඇතුළත කාලගුණික තත්ත්වයන් වේගයෙන් පිරිහිය හැකි බැවින් එම ප්‍රදේශවල වාසය කරන පදිංචිකරුවන් අවධානයෙන් සිට අවශ්‍ය පූර්වාරක්ෂාවන් ගන්නා ලෙස දැඩිව නිර්දේශ කෙරේ.

අනතුරු ඇඟවීමට ලක් වූ ප්‍රදේශ

  • කන්දි දිස්ත්‍රික්කය
  • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
  • සබරගමුව පළාත

මහජන උපදේශනය

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන නවතම කාලගුණ ප්‍රකාශ නිරන්තරයෙන් අනුගමනය කරන ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවට උපදෙස් ලබා දී ඇත. තද වර්ෂාපතනය පිළිබඳ ඓතිහාසිකව අවදානම් සහිත ප්‍රදේශ ලෙස හඳුනාගෙන ඇති මධ්‍යම සහ සබරගමුව පළාත්වල උස් භූමි ලක්ෂණ සලකා, ගංවතුර හා නායයෑම් සඳහා ගොදුරු විය හැකි පහත් බිම් හෝ ප්‍රදේශවල වාසය කරන්නන් විශේෂ ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස දන්වා සිටී.

තද වැසි අතරතුර අනවශ්‍ය ගමන්බිමන් සිදු කිරීමෙන් වැළකී සිටින ලෙසත්, හදිසි අවස්ථාවක් ඇති වුවහොත් ආපදා කළමනාකරණ බලධාරීන් වෙත කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව දැනුම් දෙන ලෙසත් පදිංචිකරුවන්ට මතක් කර දෙනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ කඳුකර ප්‍රදේශය නිරිතදිග මෝසම් කාලය තුළ සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයකට නිරන්තරයෙන් ලක් වන අතර, වර්තමාන අනතුරු ඇඟවීම යාවත්කාලීන කිරීම් හෝ තීව්‍ර කිරීම් පිළිබඳ නිල නිවේදන නිරීක්ෂණය කරන ලෙස මහජනතාවට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අස්වේසුම සුභසාධන වංචාව හෙළිවීමෙන් පසු නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු රිමාන්ඩ් බාරයට Sinhala

අස්වේසුම සුභසාධන වංචාව හෙළිවීමෙන් පසු නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු රිමාන්ඩ් බාරයට

අස්වේසුම සමාජ සුභසාධන ගෙවීම් යෝජනා ක්‍රමය සම්බන්ධ වංචාවක් සඳහා සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වූ නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවය කළ කාන්තා නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු…

03 Aug 2026 Discuss
උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ Sinhala

උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් තුළ බහු ප්‍රදේශ ආවරණය වන නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරමින්, බලපෑමට ලක් වූ…

03 Aug 2026 Discuss
කේගල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බසයක් හා පෞද්ගලික බසයක් ගැටීමෙන් දහඅට දෙනෙකුට තුවාල Sinhala

කේගල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බසයක් හා පෞද්ගලික බසයක් ගැටීමෙන් දහඅට දෙනෙකුට තුවාල

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (SLTB) බසයක් සහ පෞද්ගලික බසයක් කේගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේදී ගැටීමෙන් මගීන් දහඅට දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. ගැටීමෙන්…

03 Aug 2026 Discuss