Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නාමල් ඇතුන්ගේ ගහනය පහළ යාමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආදරණීය පෙරහැර සම්ප්‍රදාය අනතුරේ

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නාමල් ඇතුන්ගේ ගහනය පහළ යාමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආදරණීය පෙරහැර සම්ප්‍රදාය අනතුරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ සියවස් ගණනාවක් පැරණි පෙරහැර උත්සව සංස්කෘතිය ඉතා අවිනිශ්චිත අනාගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින බවත්, රටේ ඇතැම් ඇතුන්ගේ සංඛ්‍යාව භයානක ලෙස අඩු වෙමින් පවතින බවත් ජ්‍යෙෂ්ඨ සංස්කෘතික භාරකරුවෙකු අනතුරු අඟවා ඇත.

දියවඩන නිලමේගෙන් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක්

කන්දේ ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ ප්‍රධාන ගිහි භාරකරු වන දියවඩන නිලමේ පදවිය දරන ප්‍රදීප් නිලංග ඩේලා මහතා, ශ්‍රී ලංකාවේ දිනෙන් දිනෙ හායනය වෙමින් පවතින ඇතා ගහනය සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල පළ කර ඇත. රටේ දැනට ඇති ඇතුන් සංඛ්‍යාව 93 දෙනෙකු පමණක් බවත්, සාම්ප්‍රදායික පෙරහැර පෙළපාළි රැකගැනීම සඳහා මෙය ඉතා කනගාටුදායක තත්ත්වයක් බවත් ඔහු පෙන්වා දී ඇත.

ආසියාවේ ප්‍රවීණතම හා සංස්කෘතිකව වඩාත් වැදගත් උත්සවවලින් එකක් වන පෙරහැර, කන්දේ එසල පෙරහැර ලෙස ලෝ ප්‍රකටය. ශ්‍රී වස්තු රැගෙන, සාම්ප්‍රදායික රේගාලියෙන් සරසා, වීදිවල රිංගන ඇතුන් මෙම උත්සවයේ කේන්ද්‍රස්ථානය වන අතර, සෑම වසරකම දේශීය හා විදේශීය නරඹන්නන් ලක්ෂ සංඛ්‍යාවක් ආකර්ෂණය කර ගනී.

තර්ජනයට ලක් වූ සංස්කෘතියක්

ඇතුන්ගේ සංඛ්‍යාව ක්‍රමයෙන් අඩු වීමත් සමඟ, දිවයිනේ පෙරහැර සංවිධායකයින්ට ප්‍රමාණවත් ඇතුන් සංඛ්‍යාවක් සොයා ගැනීම දිනෙන් දිනෙ දුෂ්කර වෙමින් පවතී. මෙම හිඟය, පෙළපාළිවල දෘශ්‍ය වෛභවයට පමණක් නොව, පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය වී ඇති ගැඹුරු ආධ්‍යාත්මික හා සංස්කෘතික සම්ප්‍රදායන්ටද තර්ජනයක් එල්ල කරයි.

ගහනය අඩු වීමට හේතු ලෙස, වයසට ගිය ඇතුන් මිය යාම, වන ඇතුන් ග්‍රහණය කිරීම සීමා කිරීම සහ ඇතුන් රැකබලා ගැනීම සඳහා දැරිය යුතු විශාල වියදම් ඇතුළු සාධක ගණනාවක් දක්වා ඇත.

හදිසි පියවර ගැනීමට ආයාචනා

සංස්කෘතික හා වනජීවී නිරීක්ෂකයින් අවධාරණය කර සිටින්නේ, ජාතික මට්ටමේ සම්බන්ධිත ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගතහොත්, ඇතුන් සහිත පෙරහැර පෙළපාළිවල ජීවන සම්ප්‍රදාය ඉදිරි දශකවල දී සැලකිය යුතු ලෙස හීන විය හැකි බවයි. මේ සම්බන්ධයෙන් මතු කරන ලද ප්‍රධාන කනස්සල්ල අතර:

  • දැනට සිටින ඇතුන්ගේ වැඩෙමින් යන වයස්ගත ස්වභාවය
  • ඇතුන්ගේ සංඛ්‍යාව නැවත පිරවීම සඳහා තිරසාර යාන්ත්‍රණයක් නොමැතිකම
  • ඇතුන් රැකබලා ගැනීමේ වගකීම දරන විහාරස්ථාන හා පෞද්ගලික හිමිකරුවන්ට වැඩෙමින් යන මූල්‍ය බර
  • වන ඇතුන් අත්පත් කර ගැනීම සම්බන්ධ නීතිමය හා සදාචාරාත්මක සීමාවන්
පෙරහැර යනු හුදෙක් උත්සවයක් නොවේ — එය ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ උරුමයේ හා ජාතික අනන්‍යතාවයේ ජීවන ප්‍රකාශනයකි; අනාගත පරම්පරාවලට දැකීමට හා සැමරීමට සිදු වන උරුමයකි.

බලධාරීන් හා සංස්කෘතික පාර්ශ්වකරුවන් දිරිමත් කරනු ලබන්නේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුන්ගේ සුභසාධනය හා රටේ වඩාත් ප්‍රිය මනාප සංස්කෘතික ආයතනවලින් එකක් ආරක්ෂා කිරීම සහතික කිරීම සඳහා, තිරසාර හා මානවීය විසඳුම් සොයා ගැනීමට අරමුදල් සහභාගිත්වයෙන් යුත් සාර්ථක සංවාදයකට එළඹෙන ලෙසයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අස්වේසුම සුභසාධන වංචාව හෙළිවීමෙන් පසු නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු රිමාන්ඩ් බාරයට Sinhala

අස්වේසුම සුභසාධන වංචාව හෙළිවීමෙන් පසු නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු රිමාන්ඩ් බාරයට

අස්වේසුම සමාජ සුභසාධන ගෙවීම් යෝජනා ක්‍රමය සම්බන්ධ වංචාවක් සඳහා සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වූ නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවය කළ කාන්තා නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු…

03 Aug 2026 Discuss
උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ Sinhala

උස් අවදානම් තත්ත්වයන් මධ්‍යේ NBRO විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක හතරක් තුළ බහු ප්‍රදේශ ආවරණය වන නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරමින්, බලපෑමට ලක් වූ…

03 Aug 2026 Discuss
කේගල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බසයක් හා පෞද්ගලික බසයක් ගැටීමෙන් දහඅට දෙනෙකුට තුවාල Sinhala

කේගල්ලේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බසයක් හා පෞද්ගලික බසයක් ගැටීමෙන් දහඅට දෙනෙකුට තුවාල

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (SLTB) බසයක් සහ පෞද්ගලික බසයක් කේගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේදී ගැටීමෙන් මගීන් දහඅට දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. ගැටීමෙන්…

03 Aug 2026 Discuss