නාමල් ඇතුන්ගේ ගහනය පහළ යාමෙන් ශ්රී ලංකාවේ ආදරණීය පෙරහැර සම්ප්රදාය අනතුරේ
ශ්රී ලංකාවේ සියවස් ගණනාවක් පැරණි පෙරහැර උත්සව සංස්කෘතිය ඉතා අවිනිශ්චිත අනාගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින බවත්, රටේ ඇතැම් ඇතුන්ගේ සංඛ්යාව භයානක ලෙස අඩු වෙමින් පවතින බවත් ජ්යෙෂ්ඨ සංස්කෘතික භාරකරුවෙකු අනතුරු අඟවා ඇත.
දියවඩන නිලමේගෙන් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක්
කන්දේ ශ්රී දළදා මාළිගාවේ ප්රධාන ගිහි භාරකරු වන දියවඩන නිලමේ පදවිය දරන ප්රදීප් නිලංග ඩේලා මහතා, ශ්රී ලංකාවේ දිනෙන් දිනෙ හායනය වෙමින් පවතින ඇතා ගහනය සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල පළ කර ඇත. රටේ දැනට ඇති ඇතුන් සංඛ්යාව 93 දෙනෙකු පමණක් බවත්, සාම්ප්රදායික පෙරහැර පෙළපාළි රැකගැනීම සඳහා මෙය ඉතා කනගාටුදායක තත්ත්වයක් බවත් ඔහු පෙන්වා දී ඇත.
ආසියාවේ ප්රවීණතම හා සංස්කෘතිකව වඩාත් වැදගත් උත්සවවලින් එකක් වන පෙරහැර, කන්දේ එසල පෙරහැර ලෙස ලෝ ප්රකටය. ශ්රී වස්තු රැගෙන, සාම්ප්රදායික රේගාලියෙන් සරසා, වීදිවල රිංගන ඇතුන් මෙම උත්සවයේ කේන්ද්රස්ථානය වන අතර, සෑම වසරකම දේශීය හා විදේශීය නරඹන්නන් ලක්ෂ සංඛ්යාවක් ආකර්ෂණය කර ගනී.
තර්ජනයට ලක් වූ සංස්කෘතියක්
ඇතුන්ගේ සංඛ්යාව ක්රමයෙන් අඩු වීමත් සමඟ, දිවයිනේ පෙරහැර සංවිධායකයින්ට ප්රමාණවත් ඇතුන් සංඛ්යාවක් සොයා ගැනීම දිනෙන් දිනෙ දුෂ්කර වෙමින් පවතී. මෙම හිඟය, පෙළපාළිවල දෘශ්ය වෛභවයට පමණක් නොව, පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සම්ප්රේෂණය වී ඇති ගැඹුරු ආධ්යාත්මික හා සංස්කෘතික සම්ප්රදායන්ටද තර්ජනයක් එල්ල කරයි.
ගහනය අඩු වීමට හේතු ලෙස, වයසට ගිය ඇතුන් මිය යාම, වන ඇතුන් ග්රහණය කිරීම සීමා කිරීම සහ ඇතුන් රැකබලා ගැනීම සඳහා දැරිය යුතු විශාල වියදම් ඇතුළු සාධක ගණනාවක් දක්වා ඇත.
හදිසි පියවර ගැනීමට ආයාචනා
සංස්කෘතික හා වනජීවී නිරීක්ෂකයින් අවධාරණය කර සිටින්නේ, ජාතික මට්ටමේ සම්බන්ධිත ක්රියාමාර්ගයක් නොගතහොත්, ඇතුන් සහිත පෙරහැර පෙළපාළිවල ජීවන සම්ප්රදාය ඉදිරි දශකවල දී සැලකිය යුතු ලෙස හීන විය හැකි බවයි. මේ සම්බන්ධයෙන් මතු කරන ලද ප්රධාන කනස්සල්ල අතර:
- දැනට සිටින ඇතුන්ගේ වැඩෙමින් යන වයස්ගත ස්වභාවය
- ඇතුන්ගේ සංඛ්යාව නැවත පිරවීම සඳහා තිරසාර යාන්ත්රණයක් නොමැතිකම
- ඇතුන් රැකබලා ගැනීමේ වගකීම දරන විහාරස්ථාන හා පෞද්ගලික හිමිකරුවන්ට වැඩෙමින් යන මූල්ය බර
- වන ඇතුන් අත්පත් කර ගැනීම සම්බන්ධ නීතිමය හා සදාචාරාත්මක සීමාවන්
පෙරහැර යනු හුදෙක් උත්සවයක් නොවේ — එය ශ්රී ලංකාවේ බෞද්ධ උරුමයේ හා ජාතික අනන්යතාවයේ ජීවන ප්රකාශනයකි; අනාගත පරම්පරාවලට දැකීමට හා සැමරීමට සිදු වන උරුමයකි.
බලධාරීන් හා සංස්කෘතික පාර්ශ්වකරුවන් දිරිමත් කරනු ලබන්නේ, ශ්රී ලංකාවේ ඇතුන්ගේ සුභසාධනය හා රටේ වඩාත් ප්රිය මනාප සංස්කෘතික ආයතනවලින් එකක් ආරක්ෂා කිරීම සහතික කිරීම සඳහා, තිරසාර හා මානවීය විසඳුම් සොයා ගැනීමට අරමුදල් සහභාගිත්වයෙන් යුත් සාර්ථක සංවාදයකට එළඹෙන ලෙසයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.