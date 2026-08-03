CEA සහ පොලීසිය දැඩි දඬුවම් සමඟ අවෛධ පලාස්ටික් දහනයට එරෙහිව දිවයිනපුරා මර්දන මෙහෙයුමක් දියත් කරයි
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය (CEA) සහ ශ්රී ලංකා පොලීසිය, මෑත කාලීන නීති සංශෝධන මඟින් සැලකිය යුතු ලෙස තීව්ර කරන ලද දඬුවම් ක්රමයක් යටතේ, නව ඒකාබද්ධ බලාත්මක කිරීමේ යාන්ත්රණයක් ස්ථාපිත කරමින් විවෘත ස්ථානවල ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතින් අපද්රව්ය දහනය ඉලක්ක කරගත් ජාතිව්යාප්ත බලාත්මකකිරීමේ මෙහෙයුමක් ඒකාබද්ධව ක්රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වෙති.
පරිසර උල්ලංඝනයන්ට එරෙහිව එකතු වූ ශක්තිය
CEA හි නියාමන බලය සහ පොලීසියේ ක්ෂේත්ර බලාත්මකකිරීමේ ධාරිතාව ඒකාබද්ධ කිරීමේ මෙම තීරණය, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් දිගු කාලීන හා හානිකර පරිසර උල්ලංඝනයන්ට එරෙහිව සටන් කිරීමේ ප්රයත්නය සැලකිය යුතු ලෙස තීව්ර කිරීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතින් අපද්රව්ය විවෘතව දහනය කිරීම දිවයිනපුරා ව්යාප්ත ලෙස සිදු වෙමින් පවතින අතර, ඉන් පිටවන විෂ ද්රව්ය සාධාරණ ජනතාවගේ සෞඛ්යයට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරන අතරම පරිසරය විනාශ කිරීමට ද දායක වේ.
නව ඒකාබද්ධ යාන්ත්රණය යටතේ, CEA නිලධාරීන් සහ පොලිස් නිලධාරීන් එකිනෙකා සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරගනිමින් විවෘත ස්ථානවල අවෛධ ලෙස ප්ලාස්ටික් අපද්රව්ය දහනය කරන පුද්ගලයින් සහ ආයතන හඳුනාගෙන, ඔවුන් නවත්වා නීතිය ඉදිරියට ගෙන ඒමට කටයුතු කරනු ඇත.
වඩා දැඩි දඬුවම් මඟින් වැළැක්වීම තීව්ර කිරීම
මෙම මර්දන මෙහෙයුමේ ප්රධාන අංගයක් වන්නේ නීති සංශෝධන හරහා දැඩි දඬුවම් හඳුන්වා දීමයි. මේ දක්වා දඩ ගාස්තු සහ සම්බාධක කළමනාකරණය කළ හැකි අපහසුතාවක් ලෙස සලකමින් කටයුතු කළ අපරාධකරුවන්ට වඩාත් සැබෑ වෙළෙදාම් නොකළ හැකි තර්ජනයක් ලෙස ක්රියා කිරීම මෙහි අරමුණයි.
ක්රියාකාරී පොලිස් සහභාගිත්වය සහ ඉහළ නඟා ඇති නීතිමය ප්රතිවිපාකවල සංයෝජනය, උල්ලංඝනයන් හඳුනාගැනීමේ ප්රමාණය සහ සාර්ථක訴訟 ගෙනයාමේ ශක්යතාව යන දෙකම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවනු ඇතැයි බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වෙති.
දීර්ඝකාලීන පරිසර අභියෝගයක්
ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතින් විවෘතව දහනය කිරීම ශ්රී ලංකාවේ වායු දූෂණයට ප්රධාන හේතුවක් ලෙස දිගු කලක සිට හඳුනාගෙන ඇති අතර, විශේෂයෙන්ම සංවිධිත අපද්රව්ය එකතු කිරීමේ සේවාවන් අඩු ග්රාමීය හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශවල මෙය දරුණු ලෙස දක්නට ලැබේ. දිවයිනේ ජනතාව ගෘහස්ත හා කෘෂිකාර්මික ප්ලාස්ටික් අපද්රව්ය නිවාඩු ශාලාවක් ලෙස දහනය කිරීමට නිතර යොමු වන අතර, බොහෝ විට ක්රියාත්මක නීතිමය තහනම් ගැන නොදැනුවත්ව හෝ නොතකා කටයුතු කරති.
පරිසර ක්රියාකාරීන් දිගු කලක් ශක්තිමත් බලාත්මකකිරීමේ ක්රියාමාර්ග ගැනීමට ඉල්ලා සිටිමින් පෙන්වා දෙන්නේ, දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර පමණින් ගැඹුරින් මුල් බැසගත් අපද්රව්ය බැහැර කිරීමේ පුරුදු වෙනස් කිරීමට ප්රමාණවත් නොවන බවයි.
බලධාරීන් මහජන සහයෝගය ඉල්ලා සිටිති
ඒකාබද්ධ බලාත්මකකිරීමේ මෙහෙයුම දැන් නිල වශයෙන් ස්ථාපිත වීමත් සමඟ, CEA සහ පොලීසිය යන දෙඅංශයම අවෛධ ප්ලාස්ටික් දහනයේ සිදුවීම් වාර්තා කිරීමට සහ ජාතික පරිසර රෙගුලාසිවලට අනුකූලව වගකීම්සහගත අපද්රව්ය බැහැර කිරීමේ පිළිවෙත් අනුගමනය කිරීමට මහජනතාවට ආයාචනා කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම මුලපිරීම පරිසර සංරක්ෂණය සම්බන්ධව පුළුල් රාජ්ය කැපවීමක් පිළිබිඹු කරන අතර, දිවයිනේ සියලු ප්රදේශවල නීතිය උල්ලංඝනය කරන්නන් වගකීමට ලක් කිරීම සඳහා බලධාරීන් වඩාත් තීරණාත්මක ප්රවේශයක් ගැනීමට සූදානම් බව ද සංඥා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.