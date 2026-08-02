Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපදයේ අයිඩහෝ සාප්පු සංකීර්ණයක් තුළ වූ වෙඩිතැබීමකින් තිදෙනෙකු මියයයි

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපදයේ අයිඩහෝ සාප්පු සංකීර්ණයක් තුළ වූ වෙඩිතැබීමකින් තිදෙනෙකු මියයයි

එක්සත් ජනපදයේ අයිඩහෝ ප්‍රාන්තයේ සාප්පු සංකීර්ණයක සිදු වූ මාරාන්තික වෙඩිතැබීමකින් තිදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

වාණිජ සාප්පු සංකීර්ණයක් තුළ ඇති වූ මෙම සිදුවීම දේශීය ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කරමින්, කලාපයේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවල ක්ෂණික ප්‍රතිචාරය අවශ්‍ය කර ගත්තේය.

වෙඩිතැබීම් පිළිබඳ වාර්තා ලැබීමත් සමඟ හදිසි සේවා කණ්ඩායම් සිදුවීම් ස්ථානයට යොදවනු ලැබූ අතර, නිලධාරීන් ප්‍රදේශය සුරක්ෂිත කිරීමට සහ පීඩිතයන්ට ආධාර කිරීමට වේගයෙන් කටයුතු කළහ. මෙතෙක් වින්දිතයන්ගේ අනන්‍යතාවය ප්‍රසිද්ධියේ හෙළිදරව් කර නොමැති අතර, ප්‍රහාරය සම්බන්ධ සිද්ධි පරීක්ෂණ දිගටම පවතී.

සිදුවීමේ විස්තර

වෙඩිතැබීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු තවමත් අනාවරණය වෙමින් පවතින අතර, මූලික වාර්තාවලට අනුව ප්‍රහාරය සිදු වී ඇත්තේ අයිඩහෝහි සාප්පු සංකීර්ණයක් තුළ හෝ ඒ අවට ප්‍රදේශයේදීය. මෙම ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස තිදෙනෙකු ජීවිතය අහිමි කර ගත්හ.

සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්ද යන්න හෝ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් පාලනය වී ඇත්ද යන්න බලධාරීන් තවම තහවුරු කර නොමැත. පරීක්ෂණය ඉදිරියට ගෙන යන විට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

එක්සත් ජනපදයේ නිතර පුනරාවර්තනය වන අර්බුදයක්

මෙම වෙඩිතැබීම, මෑත වසරවලදී එක්සත් ජනපදය පුරා මහජන ස්ථාන ග්‍රාස කළ ගිනි අවි ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධ සිදුවීම්වල වර්ධනය වන ලැයිස්තුවට තවත් එකක් එකතු කරයි. සාප්පු සංකීර්ණ, පාසල් සහ ආගමික ස්ථාන නැවත නැවතත් ඉලක්ක කර ගනු ලැබ ඇති අතර, එය ගිනි අවි පාලන නීති සම්බන්ධ ජාතික විවාදය වඩාත් තීව්‍ර කර ඇත.

ලෝකය පුරා ප්‍රජාවන් එක්සත් ජනපදය ඉදිරියේ ඇති ගිනි අවි ප්‍රචණ්ඩත්වයේ ස්ථිර අර්බුදය නරඹා සිටින මේ අවස්ථාවේ, මෙම සිදුවීම දේශීය හා ජාත්‍යන්තර අවධානය ද ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.

අයිඩහෝහි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් මෙම ඛේදජනක සිදුවීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණය ඉදිරියට ගෙන යත්ම, තවත් විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිලෝන් බැංකුව 2026 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 65.5ක් වටිනාකමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

සිලෝන් බැංකුව 2026 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 65.5ක් වටිනාකමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නම් කෙරේ

සිලෝන් බැංකුව (BOC) Brand Finance Lanka විසින් පිළිගැනීමට ලක් කරමින්, 2026 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නැවතත් ශීර්ෂ ස්ථානය දිනා ගෙන, රටේ…

02 Aug 2026 Discuss
එන්පීපී රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අවදානම: පාර්ලිමේන්තු සුපිරි බහුතරයකට අධිකරණ අර්බුදයක් නිරාකරණය කළ හැකිද? Sinhala

එන්පීපී රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අවදානම: පාර්ලිමේන්තු සුපිරි බහුතරයකට අධිකරණ අර්බුදයක් නිරාකරණය කළ හැකිද?

ජාතික ජන බලවේග රජය ගැඹුරු අධිකරණ විවාදයක කේන්ද්‍රස්ථානයේ සිටී — දේශපාලන විශ්ලේෂකයන්ට අනුව, ඒ සඳහා රජය විසින්ම ප්‍රධාන වශයෙන් මග කඩාගෙන ඇත. මධ්‍යස්ථ විසඳුමක්…

02 Aug 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් මතභේදය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට ප්‍රංශ ජාතික නීතිඥ මණ්ඩලයේ සහාය Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් මතභේදය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට ප්‍රංශ ජාතික නීතිඥ මණ්ඩලයේ සහාය

BASL හි ස්ථාවරයට ජාත්‍යන්තර නීතිමය සහාය Conseil National des Barreaux (CNB) යනුවෙන් විධිමත්ව හඳුන්වන ප්‍රංශ ජාතික නීතිඥ මණ්ඩලය, විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම…

02 Aug 2026 Discuss